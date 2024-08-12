Canlı yayında demediğini bırakmadı! Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a olay yaratacak sözler! - Son Dakika
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Canlı yayında demediğini bırakmadı! Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a olay yaratacak sözler!

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Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Lille maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Mourinho ezeli rakipleri Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk hakkında; ''Emin olduğum bir şey var ki Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, kart görmeden sahaya 4 metre girebiliyor. Ancak ben 1 metre bile kart görmeden giremiyorum. Galatasaraylı bir futbolcu başka bir oyuncunun suratına yumruk atıp kart görmeyebiliyor. İlk haftada bunu öğrendim'' dedi.

12.08.2024 18:44  Güncelleme: 19:11
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında sahasında Lille'i konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen eleştirilere cevap veren Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

"LILLE BAŞKANININ NE DEDİĞİNİ UMURSAMIYORUM"

Portekizli teknik adamın açıklamaları şu şekilde;

"Lille başkanının ne dediğini umursamıyorum, adını bile bilmiyorum. Meunier tecrübeli bir oyuncu söylediklerine saygı duyuyorum söylediklerine ama benim için ne söylediği önemli değil.

"BENİ ELEŞTİRİRSENİZ ÜNLÜ OLURSUNUZ"

Portekiz'de 'Meyve veren ağaç taşlanır' denir. Çok kupanız olduğunda eleştirilmeniz normal. Gazeteciler için de aynı şey geçerli, beni eleştirirseniz ünlü olursunuz.

"ZOR AMA DENEYECEĞİZ"

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının elemeler ile bir ilgisi yok. Ben her zaman ülke puanı yüksek ülkelerde çalıştım. Böyle ülkelerde direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılıyorsunuz. Bu durum aslında tüm Türk takımlarının Avrupa maçlarında aldığı sonuçların karşılığı. Bu sadece Fenerbahçe'nin sorunu değil. Mesela İtalya'da Roma 2 yılda 2 kez Avrupa finali oynadı, Inter 1 kez, Atalanta 1 kez. Türkiye'de ikinci bitiren takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalması için 6 maç yapması gerekiyor, bu zor ama deneyeceğiz.

OKAN BURUK SÖZLERİ

Emin olduğum bir şey var ki Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, kart görmeden sahaya 4 metre girebiliyor. Ancak ben 1 metre bile kart görmeden giremiyorum. Şunu gördüm ki üst seviyeye karşı oynayan takımlar iyi mücadele ediyor. Çetin maçlar oluyor. Bu anlamda bu lig zorlu bir lig. Galatasaraylı bir futbolcu başka bir oyuncunun suratına yumruk atıp kart görmeyebiliyor. İlk haftada bunu öğrendim.

"FERDİ'NİN KALMASINI İSTİYORUM"

Söylentilere çok takılırsanız başınız belada olur. Ferdi'nin takımda kalmasını istiyorum ama bu benim üzerimde bir konu. Ferdi harika bir profesyonel, çok iyi bir çocuk. Her gün antrenmanlarda çok çalışıyor. Umarım bizimle kalır.

"FRED'İ DÜŞÜNMÜYORUM"

Şu anda yeni gelebilecek bir oyuncuyu ya da Fred'i düşünmüyorum. Şu anda düşündüğüm tek şey yarın oynayacak oyuncularım. Takımı en iyi şekilde maça hazırlamayı düşünüyorum. 48 saat önce bir maç yaptık ama Lille yapmadı. Şu an elimde olan İsmail, Krunic, Szymanski, Zajc, Mert Hakan gibi isimlere odaklanmak istiyorum.

"SAKİN OLMALIYIZ"

Eğer 7 gol atıyorsak, 6 gol yemek bana uyar. Ancak gol atamıyorsak ve gol de yemiyorsak eleniriz. Sayılarla ilgili bir pragmatizm ortaya çıkıyor. Sakin olmalıyız, maçın keyfini çıkarmalıyız. Yarın bütün stadyum arkamızda olacak."

Canlı yayında demediğini bırakmadı! Jose Mourinho\'dan Okan Buruk\'a olay yaratacak sözler!

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Son Dakika Spor Canlı yayında demediğini bırakmadı! Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a olay yaratacak sözler! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Akay Kayhan: Ali Koç sendromuna buda tutulmuş :) 103 37 Yanıtla
  • Çağday müderrisoğlu: bi galatasarayi birakipta kendi oyununuza bakin artik daha lig baslayali 1 mac oldu hemen saldiri basladi bi macta neler gormussun sen 81 31 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak: doğru tespit 54 57 Yanıtla
  • Onur Zsy: geçen sezon hakemin gözü önünde icardi'ye yumruk atan ve kart yemeyen fenerbahçe oyuncusuydu izlesin mortinyo 69 34 Yanıtla
  • Çelikk: Sen yarınki maçı düşün bence kimseye sataşma Mourinho Lille Sizi Eleyecek ha haa 61 41 Yanıtla
  • Ankara null: islem tamamdir okanla kafayi yemis artik vur gec yapabiliriz 49 29 Yanıtla
  • Mahmut Gazi: Ali koça çabuk uyum sağlamış . Devre arasını görürsün tazminatını alır gidersin rahat ol 42 22 Yanıtla
  • Ferhat Eser: Bu Ali kuzudan eğitim almış 32 22 Yanıtla
  • Osman Koca: bildiği ve not aldığı ne kadar özlü söz varsa söylemiş.keşke birazını ileriki zamanlar için saklasaydı 27 19 Yanıtla
  • Chef Cecey: besiktas kesin sampiyon bunlar birbirini yerken 6 30 Yanıtla
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