Cristiano Ronaldo: Suudi Arabistan Ligi Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçecek - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo: Suudi Arabistan Ligi Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçecek

18.07.2023 09:11

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo, Celta Vigo ile oynadıkları hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamayla gündem oldu. Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nin 1 sene içinde Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçeceğini belirtti. Ayrıca, Avrupa futboluna geri dönmeyeceğini ve Suudi Arabistan'a gittiği için eleştirildiğini söyledi.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo, Celta Vigo ile oynadıkları hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamayla gündem oldu. Suudi Arabistan Ligi'nin 1 sene içinde Türkiye Ligi'ni geçeceğini belirten Portekizli yıldıza tepki yağdı.

"TÜRKİYE VE HOLLANDA LİGİ'Nİ GEÇECEK"

Cristiano Ronaldo yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Ligi MLS'ten daha iyi. Bir yıl içinde de Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçecek." dedi. Portekizli yıldızın bu sözleri Türk futbolseverlerin tepkisini çekti.

"ŞİMDİ HERKES BURAYA GELİYOR"

Portekizli yıldız ayrıca, "Avrupa futboluna geri dönmeyeceğim. Kapılar benim için tamamen kapandı. Beni Suudi Arabistan'a gittiğim için eleştirdiler. Peki şimdi ne oldu? Ben yolu açtım ve şimdi herkes buraya geliyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada Ronaldo'ya gelen tepkiler şöyle:

Cristiano Ronaldo'nun Türkiye Ligi için söylediklerine tepkiler çığ gibi
Cristiano Ronaldo'nun Türkiye Ligi için söylediklerine tepkiler çığ gibi
Cristiano Ronaldo'nun Türkiye Ligi için söylediklerine tepkiler çığ gibi
Cristiano Ronaldo'nun Türkiye Ligi için söylediklerine tepkiler çığ gibi
Cristiano Ronaldo'nun Türkiye Ligi için söylediklerine tepkiler çığ gibi
Cristiano Ronaldo'nun Türkiye Ligi için söylediklerine tepkiler çığ gibi
Cristiano Ronaldo'nun Türkiye Ligi için söylediklerine tepkiler çığ gibi
Cristiano Ronaldo'nun Türkiye Ligi için söylediklerine tepkiler çığ gibi
Cristiano Ronaldo'nun Türkiye Ligi için söylediklerine tepkiler çığ gibi
Cristiano Ronaldo'nun Türkiye Ligi için söylediklerine tepkiler çığ gibi
Cristiano Ronaldo'nun Türkiye Ligi için söylediklerine tepkiler çığ gibi
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Cristiano Ronaldo, Al Nassr, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo: Suudi Arabistan Ligi Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçecek - Son Dakika


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