Dünyaca ünlü teknik direktörden herkesi şaşkına çeviren sözler: Keşke bir gün Türkiye'de çalışabilsem - Son Dakika
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Dünyaca ünlü teknik direktörden herkesi şaşkına çeviren sözler: Keşke bir gün Türkiye'de çalışabilsem

06.12.2022 15:29

Dünya Kupası için verilen arada çalışmalarına Antalya'da devam eden Napoli'de teknik direktör Luciano Spalletti, Türk futbolu hakkında konuştu. Türkiye'de çalışmak istediğini belirten İtalyan hoca, "Burada antrenörlük yapmak güzel olur. Keşke bir gün burada antrenörlük yapabilsem. Çok kaliteli hocalar buraya tesadüfen gelmedi." dedi.

İtalya Serie A'da liderlik koltuğunda oturan Napoli'nin hocası Luciano Spalletti açıklamalarda bulundu. Antalya'da takımıyla kampta olan İtalyan hoca, Türk futboluna dair çarpıcı sözler söyledi.

"ÇOK KALİTELİ HOCALAR BURAYA TESADÜFEN GELMEDİ"

Bir gün Türkiye'de çalışıp çalışmayacağı sorulan Spalletti, "Burada antrenörlük yapmak güzel olur. Keşke bir gün burada antrenörlük yapabilsem. Çok kaliteli hocalar buraya tesadüfen gelmedi." ifadelerini kullandı.

Luciano Spalletti'nin açıklamalarının devamı şöyle:

"BİR GÜN TÜRKİYE'DE ANTRENÖRLÜK YAPMAK İSTERİM"

"Şu anda Montella, Pirlo ve Farioli burada. Farioli'yi çok yakından tanırım, arkadaşım. Onun ne kadar kaliteli bir futbol adamı ve potansiyelli olduğunu bilirim. Montella da puan tablosunda 3. sırada. Fenerbahçe ile Galatasaray arkasında yer almak için olağanüstü bir şeyler yapmış olmalı. Kendisi benim eski futbolcum. O dönemde bile kendisinden bir şeyler öğreniyordum. Teknik adam olarak da karşı karşıya geldik. Futbolcu veya teknik adam olarak karşılaştığımızda ne kadar zorlu bir rakip olduğunu her zaman gördüm. Futbol bilgisi çok üst düzey. Şimdi hoca olarak da herkese kanıtlıyor. Kendisine karşı mağlubiyetler yaşadım. Bir gün Türkiye'de antrenörlük yapmak isterim.

"BURADAKİ FUTBOL AVRUPA'DAN UZAK DEĞİL"

Buraya önemli teknik direktörler geliyorsa bu bir tesadüf değildir. Buradaki potansiyeli görmüşlerdir. Bu potansiyeli öne çıkararak önemli Türk takımlarında veya Avrupa'daki önemli takımlarda çalışma fırsatı yakalamak için uğraşıyorlar. Buradaki futbol Avrupa'dan uzak değil. Buraya gelen hocalar hem kendilerini hem de buradaki futbolu geliştirmek için çok çalışıyorlar.

FATİH TERİM'DEN ÖVGÜYLE BAHSETTİ

İmparator Fatih Terim, zamanında İtalya'ya gelmişti. 'İmparator' kelimesi bile ne kadar güç verebildiğini, futbolculara ne kadar çok hakimiyet kurabildiğini ve onlara bir şeyler katabildiğini gösterebiliyor. Türkiye futbolu asla ikinci seviyede değildir. Avrupa ile eşdeğerdedir. Futbolcular her yerde yetişebiliyor. En önemlisi o futbolcuları en verimli şekilde kullanabilmek ve onları geliştirerek piyasaya sunabilmektir. Türkiye'deki futbol o yüzden çok kaliteli. Fatih Terim ile bir arkadaştan daha fazla ilişkimiz var. Yıllarca görüşmeyebiliriz ama birbirimizi gördüğümüze sanki aileden birini görüyor gibiyiz. Sarılıyoruz, konuşuyoruz, hikayeler anlatıyoruz. Floransa'nın dışında yaşayan birisiyim. Orada da insanların Fatih Terim ile ilgili ne düşündüğünü anlayıp gördüm. Ne kadar büyük bir insan olduğunu da oradan anlayabilirsiniz.

KIM MIN-JAE'NİN TRANSFERİ

Koulibaly'nin gidişinden sonra çok büyük bir futbolcu transfer etmemiz gerekiyordu. Kim Min-Jae'yi ilk seyrettiğimde ne kadar kaliteli bir futbolcu olduğunu sezmiştim. Bize geldikten sonra gördüğümde ne kadar fazla kaliteye sahip olduğunu, ne kadar büyük bir şampiyon transfer ettiğimizi anladım. Koulibaly'nin gidişinden sonra oraya çok önemli bir oyuncu almamız gerekiyordu ve yerini çok iyi bir şekilde doldurdu."

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Futbol, İtalya, Spor, Son Dakika

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