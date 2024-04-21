Dünya Yürüyüş Şampiyonası Antalya'da Son Buldu - Son Dakika
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Dünya Yürüyüş Şampiyonası Antalya'da Son Buldu

Dünya Yürüyüş Şampiyonası Antalya\'da Son Buldu

Antalya'da düzenlenen ve 52 ülkeden 431 sporcunun katıldığı Dünya Yürüyüş Şampiyonası sona erdi. Organizasyonun ardından madalya töreni düzenlendi ve dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, yapılan karışık bayrak maraton yarışının tarih yazdığını belirtti. Ayrıca, bazı sporcular Paris 2024'e kota elde etti.

21.04.2024 19:23
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Antalya'da düzenlenen ve 52 ülkeden 431 sporcunun katıldığı Dünya Yürüyüş Şampiyonası, sona erdi.

EXPO 2016 alanında yapılan organizasyonun ardından derece elde eden sporcular için madalya töreni düzenlendi. Törene, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Dünya Atletizm Federasyonu (WA) Üst Yöneticisi (CEO) Jon Ridgeon ile Dünya Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat katıldı. Törende dereceye giren sporculara protokol üyelerince madalyaları verildi.

Fatih Çintimar: "Bugün Antalya'da bir tarih yazdık"

Organizasyonun ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Bugün Antalya'da bir tarih yazdık. Dünyada ilk defa yapılan karışık bayrak maraton yarışını tamamladık. Buradan 22 takım Paris 2024'e kotalarını aldı. Biz de aldık. Çok zor bir yarışı hep beraber seyrettik. Yarışmaya katılan tüm sporcuları tebrik ediyoruz. Burada madalya alabilmek çok iyi olacaktı ama penaltı puanları neticesinde takım geriye doğru düştü. Ama biz burada kendi kotalarımızı alarak, özellikle 20 km erkeklerde Mazlum Demir sporcumuzun en iyi derecesini elde etmesi çok önemliydi. O da inşallah olimpiyat kotasını ranking sistemiyle elde edecek. Bayrak takımımız direkt olimpiyat kotası aldı. Bu bizim için son derece önemli ve mutlu ediciydi" diye konuştu.

Madalya alan sporcuların branş, ülke ve isimleri şöyle:

Kadınlar 20 kilometre

Altın: Kimberly Garcia Leon (Peru)

Gümüş: Zhenxia Ma (Çin)

Bronz: Erica Sena (Brezilya)

Kadınlar takım

Altın: Çin

Gümüş: Peru

Bronz: İspanya

Erkekler 20 kilometre

Altın: Perseus Karlström (İsveç)

Gümüş: Paul Mcgrath (İspanya)

Bronz: Diego Garcia Carrera (İspanya)

Erkekler takım

Altın: İspanya

Gümüş: Japonya

Bronz: İtalya

Karışık bayrak maraton

Altın: Francesco Fortunato-Valentina Trapletti (İtalya 2)

Gümüş: Koki Ikeda-Kumiko Okada (Japonya)

Bronz: Alvaro Martin-Laura Garcia-Caro (İspanya)

U20 erkekler 10 kilometre

Altın: Isaac Beacroft (Avustralya)

Gümüş: Shengji Shi (Çin)

Bronz: Jiawei Luo (Çin)

U20 kadınlar 10 kilometre

Altın: Xizhen Yang (Çin)

Gümüş: ldara Meilan (İspanya)

Bronz: Sofia Santacreu (İspanya)

Paris 2024'e kota elde eden ülkeler

İtalya 2, Japonya, İspanya, Meksika, Brezilya, Avustralya, İspanya 2, Ukrayna 3, Fransa, İspanya 3, Çin 2, Çin, Kolombiya 2, Almanya, Kolombiya, Avustralya 2, Japonya 3, Hindistan, Meksika 2, Türkiye, Slovakya ve Ukrayna 2. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Dünya Yürüyüş Şampiyonası Antalya'da Son Buldu - Son Dakika

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