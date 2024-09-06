Edirne'de 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Edirne'de 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası Başladı

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Edirne'de düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı. Toplamda 28 ülkeden 600'e yakın sporcunun katıldığı organizasyonun startını Avrupa Kürek Federasyonu Başkanı Annamarie Phelps verdi.

06.09.2024 20:30
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EDİRNE'DE düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı. Kürek tarihinde ilk kez Türkiye'de gerçekleştirilecek organizasyonun startını Avrupa Kürek Federasyonu Başkanı Annamarie Phelps verdi.

Edirne'de 7-8 Eylül tarihleri arasında Meriç Nehri'nde gerçekleştirilecek 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi. Toplamda 28 ülkeden 600'e yakın sporcunun katıldığı, Türkiye kürek tarihinde ilk kez düzenlenen uluslararası organizasyonun açılışına Edirne Valisi Yunus Sezer, Avrupa Kürek Federasyonu Başkanı Annamarie Phelps, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, takımların temsilcileri ve sporcular katıldı. Açılışta takımların temsilcileri podyuma gelerek seyircileri selamladı.

ERHAN ERTÜRK: SPORCULARI UNUTAMAYACAKLARI BİR ORGANİZASYONLA AĞIRLAYACAĞIZ

İstiklal marşıyla başlayan törende konuşan Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Türkiye'de ilk kez uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmanın heyecanı içerisinde olduklarını söyledi. Ertürk, " Osmanlı'ya başkentlik yapmış Edirne'ye hoş geldiniz. Avrupa'nın ilk olimpik standartlardaki parkuruna hoş geldiniz. Bazı kısımları halen yapım aşamasında gördüğünüz gibi ama merak etmeyin, çünkü burada hali hazırda iki Türkiye şampiyonası gerçekleştirdik. Bu deneyimle birlikte bu hafta sonu unutamayacağınız bir organizasyonla ağırlayacağımıza eminim. Bu şampiyona için bize katkı sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a çok teşekkür etmek istiyorum. Edirne Valisi Yunus Sezer ve Avrupa Kürek Federasyonu Başkanı Annamarie Phelps'e de ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Bu şartlarda, bu dünya ekonomik koşullarında böyle bir organizasyon düzenlemek gerçekten zor fakat bu saydığım isimler bizi çok güzel desteklediler. Gerçekten çok müteşekkiriz. Bundan sonra burada daha güzel organizasyonlar yapacağımıza inanıyorum. Şampiyonaya katılan her takıma, her atlete ve her antrenöre bol şans diliyorum" dedi.

YUNUS SEZER: MERİÇ NEHRİ ÖNEMLİ BİR SPOR MERKEZİ OLDU

Edirne Valisi Yunus Sezer de şampiyonaya katılan tüm ülke sporcuları ve antrenörlerini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Sezer, "Şu anda çok önemli ve tarihte birçok olaya şahitlik yapmış olan bir bölgede bulunuyoruz. Edirne Osmanlı Devleti'ne 93 yıl başkentlik yapmış ve hem Roma hem de Bizans'ın eserlerinin bulunduğu önemli bir şehir olarak dünyada yerini almaktadır. Edirne'yi nehirler ve köprüler şehri olarak adlandırıyoruz. Köprüler gönülleri birbirine bağlamak için ve yeni dostluklar kurmak için inşa edilmiştir. Öncelikle bu önemli organizasyondan dolayı organizasyon komitemize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten son iki aydır olağanüstü bir uğraş söz konusu. Ekstra olarak Gençlik Spor Bakanımıza buradan şükranlarımı iletiyorum. Her türlü desteği, bu organizasyonun ve bu alanın kazandırılmasında, Edirne'ye her türlü desteği verdi. ve buranın spor merkezi olması için de bundan sonra da desteklerle devam edecek. Bundan sonra da Balkan şampiyonası düzenlenecek. Buranın önemli bir spor merkezi olmasında emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.

ANNEMARIE PHELPS: TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLİYORUM

Avrupa Kürek Federasyonu Başkanı Annemarie Phelps ise konuşmasına, sahnedeki atletlerin dinlenmeye gitmeleri gerektiğini söyleyerek başladı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yarışçıları Türkiye'de görmenin mutluluk verici olduğunu anlatan Phelps, "Avrupa'nın dört köşesinden katılımcıların burada bulunmasından büyük mutluluk duyuyorum. Özellikle çok yoğun bir olimpik ve para olimpik yarış takviminden sonra burada yarışçıları görmek çok güzel. 24 takım, 137 mürettebat ve 320'nin üzerinde genç atlet gelecek 2 gün içinde burada yarışacaklar. Pek çok ortak yönleri var. Çok paylaşılmış deneyim var bu sporda. Çok farklı hikayeler de var. İster Kanada'dan gelin, isterseniz bu sizin ilk U23 yarışınız olsun, ister son U23 şampiyonası olsun, bir sonraki büyükler takımına da katılacak olsanız Avrupa Kürek Federasyonu olarak size başarılı yarışlar diliyorum. Hafta sonunda size başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Phelps konuşmasının ardından, 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nın başladığını duyurdu. Konuşmanın ardından şampiyonanın bayrağı göndere çekildi.

Edirne\'de 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası Başladı
Kaynak: DHA

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