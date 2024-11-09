Efsaneler Kupası Antalya'da Başladı - Son Dakika
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Efsaneler Kupası Antalya'da Başladı

Efsaneler Kupası Antalya\'da Başladı

Antalya'da düzenlenen Efsaneler Kupası'nda Türk ve Alman futbol efsaneleri sahaya çıktı.

09.11.2024 15:24
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Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası Antalya'da başladı

Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya), - ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası 8 takımın katılımıyla başladı. Türk ve Alman futbol takımlarının efsane isimlerinin sahaya çıktığı turnuvada, Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü Yılmaz Vural yaptı. Vural, "En büyük hedeflerimden biri Fenerbahçe'ye teknik direktör olmaktı. Bugün Fenerbahçe Şöhretler Futbol Takımı'nın başında teknik direktör olarak çıktım. Çok mutluyum. İnşallah bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olurum" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin ortak organizasyonunda bu yıl 9'uncusu düzenlenen Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası başladı. Belek turizm merkezinde başlayan turnuvaya Antalyaspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Hannover 96, 1. FC Nürnberg, Schalke 04 ve FC Adler takımları katıldı. Futbolun efsane isimlerini bir araya getiren ve 2015 yılından beri devam eden turnuvada Yılmaz Vural, İbrahim Üzülmez, Recep Çetin, Ahmet Dursun, Cihan Haspolatlı, Hasan Kabze, Uğur Boral, Hakan Yakın, Ömer Erdoğan, Ömer Toprak, Erman Kılıç, Mert Korkmaz, Olaf Thon, Karim Haggui, Miroslav Stoch, Oliver Reck, Thomas Ziemer, Martin Driller, Altin Lala ve Thomas Helmer gibi Türk ve Alman futbolunun ünlü sporcuları buluştu. Turnuvaya katılan 8 takımın yer aldığı seremoni öncesi saygı duruşunun ardından Türkiye ve Almanya milli marşları çalındı. Törenin ardından turnuva start aldı. Açılış maçları Antalyaspor - Fenerbahçe ve Galatasaray - FC Adler arasında oynandı. Antalyaspor- Fenerbahçe maçı golsüz tamamlanırken, Galatasaray - FC Adler maçı ise 1-1 sonuçlandı.

YILMAZ VURAL, FENERBAHÇE'NİN ANTRENÖRÜ OLDU

Turnuvada Fenerbahçe takımının teknik direktörlüğünü yapan Yılmaz Vural, turnuvayla ilgili şunları söyledi:

"Çok anlamlı olan turnuva Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alman Büyükelçiliği'nin organizasyonuyla devam ediyor ve bugün 9'uncusu düzenleniyor. Bu turnuva sayesinde Türk - Alman dostluğu daha da pekiştiriliyor. Bu turnuvanın yakın zamanda kaybettiğimiz değerli meslektaşımız Christoph Daum anısına düzleniyor olması bizlere duygusal anlar yaşattı. Teknik direktörlük kariyerimde en büyük hedeflerimden biri Fenerbahçe Futbol A Takımı'na teknik direktör olmaktı. Şu ana kadar gerçekleşmedi ancak bugün turnuvaya katılan Fenerbahçe Şöhretler Futbol Takımı'nın başında teknik direktör olarak çıktım. Çok mutluyum. İnşallah bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olurum. Turnuvayı düzenleyenlere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

CHRISTOPH DAUM UNUTULMADI

Diğer yandan turnuva öncesi dün gece düzenlenen galada bir süre önce yaşamını yitiren Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın efsane Alman teknik direktörü Christoph Daum için de sinevizyon gösterisi sunuldu.

Kaynak: DHA

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