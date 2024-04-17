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- Emin Müftüoğlu'ndan, 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu öncesi önemli açıklamalar!

İSTANBUL - Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, ülkenin en uzun soluklu organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun, 59. yılında da yine çok önemli takımlara ve sporculara ev sahipliği yapacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 59. yılında 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Uluslararası Bisiklet Birliği'nin Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin 'ProSeries' kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünyaca ünlü profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 21 Nisan Pazar günü Antalya'dan başlayıp 28 Nisan Pazar günü İstanbul'da sona erecek.

Bu önemli organizasyon öncesi Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"Tarihi devamlılığı olan önemli bir tur"

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun, Türkiye'nin en uzun soluklu organizasyonlarından olduğunu dile getiren Başkan Müftüoğlu, "59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 21-28 Nisan tarihleri arasında Antalya'da başlayıp, İstanbul'da sona erecek. Sahilden Kemer, Kaş, Kalkan, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Kuşadası, Spil Dağı'nda bitecek. İzmir etabını Çeşme'de yapacağız. 28'inde İstanbul etabıyla sonra erecek. Önemli takımlar, önemli sporcular gelecek. Cavendish, ülkemizde geçmiş turlarda da katılmıştı. Şu an dünyanın en popüler sporcularından bir tanesi olarak, Fransa turunda Eddy Merckx'nin rekorunu egale etti. Bu sene rekor kırmak için yola çıkıyor. Astana takımıyla Türkiye'den başlıyor. Tanıtımla ilgili önemli katkıları olacak. Ülkemizdeki en uzun soluklu organizasyonlardan 663 ile Kırkpınar, 98 ile Gazi Koşusu ve 58 ile Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu oluyor. Tarihi devamlılığı olan önemli bir turdur. Bu turun yapılmasını himayesine alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bisiklet ailesi olarak teşekkür etmek istiyoruz. Geçen sene 100. yıl turunu da himayelerine almıştı ve 2022'de veledrom açıldı. Cumhurbaşkanımız, bütün bisiklet severlere büyük bir kucak açtı ve her türlü desteği veriyorlar. Kedilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin her tarafından 15-16 yaşındaki sporcularımızı getirdik"

Emin Müftüoğlu, altyapıda ciddi çalışma içinde olduklarını da vurgulayarak, "Veledromda geçen yıl 2 tane madalya aldık, Avrupa ile dünya şampiyonalarında. Dünya beşinciliği ve Avrupa üçüncülüğü.. Bütün bisiklet tarihinde zaten 3 tane madalya var. 2011'de bizim dönemimizde şampiyon çıkarmıştık. Şimdi o şampiyon Ahmet Örken ile Ramazan Yılmaz bu madalyaları alanlar. En genciyle, en tecrübelisi olarak bu turda iki takımda yarışacaklar. Bu turda Türkiye'nin 4 tane profesyonel takımı var. Konya Büyükşehir Belediye, Sakarya Büyükşehir Belediye, Beykoz Belediyesi ve Spor Toto takımlarımız var. Bunların önemi 2010 yılına kadar ülkemizde hiç profesyonel takım olmadı. Daha sonra Manisa ve Torku takımları bu süreçten geçti. Şu anda 4 takıma ulaştık. Takım, sporcu, madalya ve başarı anlamında güzel yıllar geçiriyoruz. Bunlar yeterli değil ve hedefimiz olimpiyat madalyası. Bununla ilgili ocak ayında veledromda altyapıda çalışmalar ve tarama yaptık. Türkiye'nin her tarafından 15-16 yaşındaki sporcularımızı getirerek, onlardan yeni bir takım oluşturuyoruz. 2028 ve 2032 hedefleriyle mutlaka olimpiyat madalyası bekliyoruz. Bunları kolej takımı gibi Konya'ya toplayıp, okullarını da oraya alıp ve birlikte veledromda başarı elde etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu tur, ülkemizin tanıtımı ve bisiklet kültürünün gelişmesi anlamında çok önemli bir araçtır"

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun, Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladığından bahseden Müftüoğlu, "Gerçekten geçen yıl 600 milyon haneye ulaştı. 5 kıtada canlı yayın yapıyoruz. Sonuç olarak bu tur, bisiklet kültürünün gelişmesi anlamında çok önemlidir. 2008'de televizyon canlı yayınına başlayıncaya kadar ülkemizde bisiklet kullanım sayısıyla bugünkü kullanım sayısı arasında büyük bir fark var. Yarışmacılar arasında çok fark var. Şimdi gelecek hafta Akra Gran Fondo var. Orada da şu anda katılım 1500'ü geçmiş durumda. Ülkemizde her şehir, Gran Fondo yapmak istiyor. Geleneksel hale gelmiş Tour of Antalya sezon başında başlıyor, Tour of Mersin'le devam ediyor. Sezon sonunda düzenlenecek Tour of İstanbul, o da bir üst kategoriye yükseldi. Ülkemizde hem organizasyon hem takım hem sporcular anlamında ve gelecek hedefler anlamında çok güzel bir yapılanmaya gidiyoruz. Bu organizasyonları yaparken, bize liderlik eden Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a da teşekkür ediyorum. Bize her türlü imkanı sağlıyor. TSYD olarak bir ekip oluşturduk. Burada Valilerimiz, Emniyet Müdürlerimiz, Spor İl Müdürlerimiz, Jandarmamız hepsi inanılmaz bir katkı sağlıyorlar. Medya, kamu, devletimiz ve Cumhurbaşkanımızla beraber ortaklaşa yaptığımız bu tur, ülkemizin tanıtımı ve bisiklet kültürünün gelişmesi anlamında çok önemli bir araçtır" cümlelerine yer verdi.

"Ülkemizin kazanması açısında turizm önemli bir sektördür"

Başkan Emin Müftüoğlu, bisiklet turizminin ülkede son yıllarda çok geliştiğini de aktardı. Müftüoğlu, "Bisiklet dostu otelleri, turizm bakanlığı vasıtasıyla, sertifikalarıyla ülkemize artık yabancıların konaklamaya geliyorlar. Sadece profesyonel bisiklet takımları değil, bisiklet grupları da geliyor. Geçen hafta Antalya'da gördüm. Rusya'dan 16-17 arkadaş toplanmışlar ve bisiklet dostu otele gelmişler. Orada antrenman ve tatil yapıyorlar. Bunların gelişmesiyle ülkemizde sadece deniz, kum ve güneşin dışında değişik branşlarda, spor branşlarıyla turizmin gelişmesi çok çok önemli. Bununla birlikte hem Turizm Bakanlığı, Antalya'da kurulan Bisiklet Turizm Derneği ve tüm otelciler birlikleri hep beraber büyük bir heyecan içerisindeler. Bu projeyi destekliyorlar ve kazanıyorlar. Ülkemizin kazanması açısında turizm önemli bir sektördür. Bu sektörde sadece bisiklet değil, diğer spor turizmde olan çalıştaylar yapıyoruz. Şimdi Antalya'da yapacağız. 15-16 Mayıs'ta spor turizmi, bisiklet turizmi ile ilgili bir çalıştay yapıyoruz. Geçen yıl Rize'de yapıldı, Samsun'da yapılıyor. Artık ülkemizde spor turizmi ile ilgili programlar yapılarak daha iyi ne yapabiliriz, daha çok katkıyı nasıl sağlayabiliriz diye tüm akademisyenlerle birlikte çalışıyoruz. Trafikte bisikletliye saygı da çok önemlidir. Jandarmamız bu konularda dersler veriyorlar. Bizde bisiklet ailesi olarak karşılıklı destekte bulunuyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.