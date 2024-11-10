Erbaaspor Aksarayspor'a 4-1 Yenildi - Son Dakika
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Erbaaspor Aksarayspor'a 4-1 Yenildi

Erbaaspor Aksarayspor\'a 4-1 Yenildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Erbaaspor, Aksarayspor'a 4-1'lik skorla mağlup oldu.

10.11.2024 16:29
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İbrahim UĞUR/ ERBAA (Tokat), -

STAT: Erbaa İlçe

HAKEMLER: Berkan Çetin, Kerem İlitangil, Uğur Çakmak

ERBAASPOR: Hüseyin, Ozan, Selim, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 57 Stanley), Gökhan (Dk. 83 Onurcan Güler), Mehmet, Abdullah (Dk. 83 Berk), Mustafa Şengül, Oktay, Bahadır, Enes (Dk. 57 Hasan (Dk. 68 Tayyib)

68 AKSARAYSPOR: Ali, Oğuzhan Açıl, Onur (Dk. 73 Alim), Doğan, İbrahim (Dk. 81 Yasin), Atamer, Muhammet, Ahmet Kaan Malatyalı, Ahmet Abdullah Çakmak (Dk. 81 Behlül), Sezer, Cengiz (Dk. 86 Şahin)

GOLLER: Dk. 85 Onurcan Güler (Erbaaspor) - Dk. 48 Ahmet Abdullah Çakmak, Dk. 52 Onur, Dk. 83 Alim, Dk. 90+4 Şahin (68 Aksarayspor)

SARI KARTLAR: Gökhan, Selim (Erbaaspor) - Doğan, Sezer, Oğuzhan, Ali (68 Aksarayspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Erbaaspor sahasında ağırladığı Aksarayspor'a 4-1 mağlup oldu.

4'üncü dakikada gelişen Aksarayspor atağında Ahmet Abdullak Çakmak'ın pasıyla buluşan Onur kaleciyle karşı karşıya kaldı. Onur'un şutunda top kalecide kaldı.

7'nci dakikada gelişen Erbaaspor'un atağında ceza sahası dışında topla buluşan Abdullah'ın şutunde meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

48'nci dakikada 68 Aksarayspor atağında Onur'un sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Ahmet Abdullah Çakmak'ın vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.

52'nci dakikada 68 Aksarayspor atağında sol kanattan Cengiz'in ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Onur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.

83'üncü dakikada 68 Aksarayspor atağında Ahmet Kağan Malatyalı'nın pasında topla buluşan Alim kaleciyle karşı karşıya kaldı. Alim'in şutunda top filelerle buluştu: 0-3.

85'inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında Tayyib'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Onurcan Güler'in şutunda top filelere gitti: 1-3.

90+4'üncü dakikada gelişen 68 Aksarayspor atağında Doğan'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Şahin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-4.

Karşılaşma 68 Aksarayspor'un 4-1 galibiyetiyle sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Erbaaspor Aksarayspor'a 4-1 Yenildi - Son Dakika

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