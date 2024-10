Eren Üçlertoprağı, TOSFED Başkanlığına Yeniden Seçildi

Spor

ANKARA'da yapılan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu'nda mevcut başkan Eren Üçlertoprağı seçime tek aday olarak girdi.

Federasyonun 6. Olağan ve 8'inci Mali Genel Kurulu'na 200 delegeden 160'ı katıldı. Eren Üçlertoprağı 157 oy alarak 4 yıllığına yeniden Otomobil Sporları Federasyonu'nda başkan seçildi. 2021-2024 yılları Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının ibra edildiği genel kurulda 3 oy ise geçersiz sayıldı.

Türkiye Otomobil Sporları federasyonu başkanlığına tekrar seçilen Eren Üçlertoprağı'nın yönetiminde;

Nisa Ersoy, C. Onur Sürmeli, Hayri Çavuşoğlu, Osman Ceylan, Ersun Yazıcı, Faruk Erol Süren, Can Mildon, Ozan Avcıtuçer, Orhan Avcıoğlu ve Can Luca Ünsal yer aldı.