Spor

- Erzurum'da 2023 Deaflympics heyecanı sürüyor

ERZURUM - Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) heyecan 3 branşta yapılan müsabakalarla devam etti.

Organizasyonun dördüncü gününde snowboard, futsal ve curlingte müsabakalar yapıldı. Türkiye, erkekler futsalda çeyrek finale çıktı. Aziziye Kapalı Spor Salonu ve Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda erkeklerde grup müsabakalar tamamlandı.

Türkiye, A Grubu'ndaki son maçında ilk yarısı 1-1 biten karşılaşmada son dünya şampiyonu İran'la 3-3 berabere kaldı. Milli takım, bu sonuçla puanını 4'e yükseltti ve grubu 3. sırada bitirdi. En iyi 3.'ler arasında yer alan milli takım, çeyrek finale kaldı. Milli takım, çeyrek finalde 8 Mart'ta Japonya'yla karşılaşacak.

Gruplarda alınan sonuçlar ve puan durumu:

A Grubu

Türkiye: 3 - İran: 3

İtalya: 9 - Hollanda: 1

Takım puanları

1- İran 7

2- İtalya 6

3- Türkiye 4

4- Hollanda 0

B Grubu

Japonya: 1 - Brezilya: 1

Çekya: 5 - Kenya: 0

Takım puanları

1- Japonya 7

2- Brezilya 7

3- Çekya 3

4- Kenya 0

İspanya: 2 - Tayland: 2

Kuveyt: 4 - Cezayir: 6

C Grubu

Takım puanları

1- Tayland 7

2- İspanya 4

3- Cezayir 3

4- Kuveyt 3

Çeyrek final eşleşmeleri

8 Mart Cuma günü oynanacak çeyrek finallerde eşleşmeler şöyle oldu:

10.00 İran - Cezayir

12.30 Japonya - Türkiye

15.00 Tayland - Brezilya

17.30 İtalya - İspanya

9-12 klasman maçları programı şu şekilde:

10.30 Hollanda - Kuveyt

14.00 Kenya - Çekya

Snowboard paralel slalomda madalyalar sahibini buldu

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) snowboard paralel slalomda madalya alan sporcular belli oldu.

Palandöken'de gerçekleşen paralel slalom yarışına erkeklerde 16, kadınlarda ise 11 sporcu katıldı.

Erkeklerde finalde 1.18.94'lük derece yapan Avusturyalı Raphael Part, altın madalya kazandı. Çin'den Bin Yang ise 1.21.69'la gümüş madalya aldı. Üçüncülük karşılaşmasında ise İtalya'dan Federico Orlando 1.17.73'le vatandaşı Thomas Belingheri'yi geçerek bronz madalya elde etti.

Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Onur Kayıhan ise 1.51.41'lik derecesiyle son 16 turunda elendi ve 15. oldu.

Kadınlarda ise finalde Çin'den Yueyue Zhao 1.20.76'yla altın madalyaya uzandı. Avusturya'dan Lisa Zoerweg ise 1.26.28'le gümüş madalya aldı. Üçüncülük karşılaşmasında Japonya'dan Inka Wada, 1.29.71'lik derecesiyle Çin'den Su Shasha'yı geçerek bronz madalya aldı.

Snowboard paralel slalom erkekler:

Altın madalya: Raphael Petr (Avusturya)

Gümüş madalya: Bin Yang (Çin)

Bronz madalya: Federico Orlando (İtalya)

Kadınlar

Altın madalya: Yueyue Zhao (Çin)

Gümüş madalya: Lisa Zoerweg (Avusturya)

Bronz madalya: Inka Wada (Japonya)

2023 Deaflympics Curling'te maçlar devam etti

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) curling branşında erkeklerde müsabakalara devam edilirken, kadınlarda ilk maçlar yapıldı. Erzurum Curling Salonu ve Sürat Pateni Salonu'nda bugün erkeklerde 8, kadınlarda 4 müsabaka yapıldı.

Türkiye, kadınlarda ilk maçında Japonya'ya 17-4 yenildi.

Kadınlarda günün sonuçları şöyle:

Japonya: 17 - Türkiye: 4

Polonya: 1 - Macaristan: 12

Ukrayna: 9 - Çin: 3

Hırvatistan: 2 - Güney Kore: 9

Erkeklerde ise Türkiye, Macaristan'la karşılaştı. Milli takım gruptaki ikinci maçında Macaristan'a 15-2 mağlup oldu.

Erkeklerde günün sonuçları şöyle:

Japonya: 4 - Çin: 11

Macaristan: 6 - Ukrayna: 5

Polonya: 9 - İtalya: 3

Güney Kore: 6 - İsviçre: 10

Ukrayna: 12 - İsviçre: 6

Güney Kore: 11 - Japonya: 4

Türkiye: 2 - Macaristan: 15

Çin: 10 - Polonya: 3