Erzurum\'da düzenlenecek 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları\'na 800 sporcu katılacak

ORHAN BOZKURT

Erzurum'da düzenlenecek 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın basın tanıtımı, Palandöken Kayak Merkezi'nde yapıldı. Dünya İşitme Engelliler Federasyonu (ICSD) Başkanı ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Adam Kosa, ABD, İsveç ve Finlandiya'nın oyunlardan çekilmesiyle ilgili "Dünyadaki politik nedenlerin sporu etkilememesi, sporun politik bahanelerin içinde olmaması gerekiyor. Barış ve huzur içinde sporumuzu yapmalıyız. Kesinlikle pişman olacaklar, kötü bir karar verdiler" dedi. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ise 2-12 Mart günleri arasında kentte güzel bir organizasyona imza atacaklarını söyledi.

Erzurum'da düzenlenecek 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları (20.Winter Deaflympics) basın tanıtımı, Palandöken Kayak Merkezi'nde yapıldı. Organizasyona 38 ülkeden sporcunun katılacağını açıklayan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Kayaklı koşu, alp disiplini, snowboard, satranç, curling ve futsal olmak üzere 6 branşta bu organizasyon düzenlenecek ve 800 sporcu katılacak" dedi. ABD, Kanada ve İsveç'in organizasyondan çekilmesi nedeniyle buz hokeyi branşında yarışmaların yapılmayacağını anlatan Çiftçi, "ABD'nin ardından Kanada, İsveç ve Finlandiya'nın da müsabakalardan çekilmesiyle iki kıta 5 ülke şartı ortadan kalktı. Bunun için buz hokeyi alanında müsabakalar düzenlenmeyecek. Başvurular 2 Şubat'a kadar devam ediyor. O tarihe kadar ülke bazında sayının 40'ı, sporcu sayısının da bini bulacağını tahmin ediyoruz. Böylece 40 ülke ve bin sporcu ile kış oyunlarını Erzurum'da gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"HEPİMİZ GÖRECEĞİZ, HUZUR İÇİNDE, BİR OLAY OLMADAN OLİMPİYATLARI TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ"

Vali Çiftçi, ABD'nin Filistin- İsrail Savaşı sonrasında güvenliği gerekçe göstererek organizasyondan çekildiğini belirterek şunları söyledi:

"ABD güvenliği gerekçe göstermişti fakat biz ilimizin son derece güvenli olduğunu, emniyet, asayiş yönünden bir problemi olmadığını biliyoruz. Bunun daha çok politik gerekçelerle, siyasi argümanlarla olduğunu düşünüyoruz. Hepimiz göreceğiz, huzur içinde, bir olay olmadan olimpiyatları tamamlamış olacağız. Bu konuda elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Erzurum'un bir spor ve kültür kenti olduğunu belirterek 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları ile yeni bir başarı hikayesi yazacaklarını ifade etti. Sekmen, Erzurum'da 2011 yılında 25'inci Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları (Universiade), 2017 yılında Avrupa Gençlik Oyunları (EYOF) başta olmak üzere birçok uluslararası organizasyon gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bu organizasyon ile şehrimizi en güzel şekilde temsil etmenin gayreti içinde olacağız. Bütün imkanımızı sporculara açmanın mutluluğunu yaşayacağız. Bu tip organizasyonların ülkemizin ve şehrimizin tanıtımında önemli bir yeri olduğunu biliyoruz" dedi.

ICSD BAŞKANI KOSA: KESİNLİKLE PİŞMAN OLACAKLAR, KÖTÜ BİR KARAR VERDİLER

Dünya İşitme Engelliler Federasyonu (ICSD) Başkanı ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Dr. Adam Kosa da organizasyon öncesi yapılan hazırlıkların sorunsuz devam ettiğini söyledi. ICSD Başkanı Kosa, "Organizasyonun yapılacağı tüm alanları gezdik. Her şey çok olumlu. Negatif hiçbir şey yok. Şu an 800 katılımcı görünüyor ve şu ana kadar kış oyunlarında katılım sağlanan en yüksek organizasyon olacak. Buz hokeyi de olsaydı bu sayı bini bulacaktı" dedi. Olimpiyatlara katılmaktan vazgeçen ülkelerin politik karar aldıklarını belirten Kosa, şunları söyledi:

"Dünyadaki politik nedenlerin sporu etkilememesi, sporun politik bahanelerin içinde olmaması gerekiyor. Barış ve huzur içinde sporumuzu yapmalıyız. Kesinlikle pişman olacaklar, kötü bir karar verdiler çünkü bu ülkede güvenlikle ilgili bir problemin olmadığı çok net belli. Biz ICSD üyeleri olarak bütün bilgileri sunduk, onların da fikirlerini sunmalarından dolayı yapacak bir şey yok. Ancak ICSD olarak kurallarımıza bağlı olarak farklı spor branşlarına dahil olmuşlardı ve çekilmelerinden dolayı ciddi ceza ödüyorlar çünkü başvuru yaptılar, daha sonrasında politik neden gösterip çekildiler. Mazeretleri yeterli olmadığı için üyelik cezası ödeyecekler. Her ülke bir organizasyona katılmak istediğinde istediği gibi çekilemez, kurallara uyması gerekiyor ve bu kurallar doğrultusunda ICSD'ye ceza ödemesi yapacaklar."

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural ise 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları organizasyonun Erzurum'da 4 ilçede (Palandöken, Yakutiye, Aziziye, Aşkale) gerçekleştirileceğini anlatarak, dünyada genelinde milyonlarca işitme engelli bireyin müsabakaları televizyonlar ve sosyal medya yayınları ile izleyeceğini söyledi.

4 YILDA 1 DÜZENLENİYOR

Deaflympics, önceden 'Sağırlar için Dünya Oyunları' ya da 'Uluslararası Sağır Oyunları' olarak anılıyordu. Organizasyon, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) bağlı sağırların ileri seviyede rekabet etmesi için dört senede bir yapılıyor. Olimpiyatlardan sonra en uzun süredir yapılan çok sporlu bir etkinlik olan Olimpiyatlar, aynı zamanda engelliler için organize edilen ilk oyun olma özelliği taşıyor. Oyunlar, II. Dünya Savaşı için bir kez iptal olması dışında her dört yılda bir düzenlendi ve ek bir aktivite olan Deaflympic Kış Oyunları, 1949 yılında eklendi.