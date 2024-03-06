Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) heyecan devam ediyor.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları devam ediyor. Organizasyonun üçüncü gününde kros kayak, alp disiplini, satranç, futsal ve curling müsabakaları yapıldı.
Kros kayak bireysel sprintte altın madalyaya Ukrayna damgası
Kros kayak branşında bireysel sprintte madalya sahipleri de belli oldu. Kandilli Kayak Merkezi'ndeki yarışa 1.3 km mesafeli parkurda erkeklerde 10, kadınlarda 8 sporcu katıldı. Elemelerde ilk 6'ya giren sporcular finale kaldı.
Erkeklerde altın madalyayı Ukrayna'dan Yaroslav Hulovatyy, kadınlarda ise yine aynı ülkeden Yelizaveta Nopriienko kazandı. Erkeklerde gümüş madalya Ukrayna'dan Ruslan Denysenko'nun, bronz madalya ise Çin'den Guoxiong Qui'nin oldu.
Kadınlarda ise gümüş madalyayı Çin'den Xiangxiang Mao, bronz madalyayı da yine aynı ülkeden Weiqin Zhang elde etti.
Curling'te ilk madalyalar sahiplerini buldu
Curling branşında karışık takım kategorisinde şampiyon Ukrayna oldu. Erzurum Curling Salonu ve Sürat Pateni Salonu'nda oynanan müsabakalar sonuncuda madalyalar sahiplerini buldu.
Yarı finallerde Güney Kore, Çin'i 5-4, Ukrayna ise Japonya'yı 8-6 yenerek finale yükseldi. Finalde Ukrayna, Güney Kore'yi 9-5 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Japonya ise üçüncülük maçında Çin'i 12-4 mağlup ederek bronz madalya elde etti.
2023 Kış Deaflympics'te satranç hızlı takımda şampiyon Polonya
Satrança hızlı takım kategorisinde madalya alan ülkeler belli oldu. Yakutiye Gençlik Merkezi'ndeki müsabakalara 9 ülke 12 takımla katıldı. Türkiye, Brezilya ve Kazakistan ikişer farklı takımla mücadele etti.
Altın madalyayı Polonya, gümüş madalyayı Ukrayna 1, bronz madalyayı ise Ukrayna 2 kazandı. İki takımla katılan milli takımlardan Türkiye 1 10., Türkiye 2 ise 12. odu.
2023 Kış Deaflympics'te futsal müsabakaları
Aziziye Kapalı Spor Salonu ve Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda kadınlarda grup müsabakalar yapıldı. Türkiye gruptaki son maçında Büyük Britanya'ya 11-1 yenildi. Büyük Britanya'nın gollerini Kate Bowers (4), Louise Hogan (3), Zara Musker (2), Pembe Alp ve Maise O'Shea attı. Milli takımımızın tek golü ise Sümeyra Yıldız'dan geldi.
Grubu 1 galibiyet, 3 yenilgiyle 4. sırada tamamlayan Türkiye, yarı final şansını kaybetti. Milli takım, grup maçları tamamlanınca 9 Mart'ta 5-8 klasman maçına çıkacak.
Futsal mücadelelerinde sonuçlar şöyle:
A Grubu
Büyük Britanya: 11 - Türkiye: 1
B Grubu
İspanya: 5 - Brezilya: 1
İtalya: 1 - Japonya: 5 - ERZURUM
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