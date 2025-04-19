Erzurumspor FK-İstanbulspor maçında olay çıktı! Polisler sahaya girmek zorunda kaldı - Son Dakika
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Erzurumspor FK-İstanbulspor maçında olay çıktı! Polisler sahaya girmek zorunda kaldı

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Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor ile İstanbulspor arasında oynanan ve konuk takımın 2-1 kazandığı maçta son dakikalar ile karşılaşma sonrasında gerginlik yaşandı. Polislerin sahaya girmek zorunda kaldığı olayların ardından iki takımın teknik direktörü de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

19.04.2025 20:10
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Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında sahasında karşılaştığı İstanbulspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın son dakikalarında ve bitiş düdüğü çaldıktan sonra ortalık karıştı.

POLİSLER SAHAYA GİRMEK ZORUNDA KALDI

Erzurumspor FK taraftarları, hakem yönetimini protesto etti. Protestolar artınca hakem yönetimi uzun bir süre saha ortasında polis tarafından güvenlik çemberine alındı. Bir süre sonra da hakemler farklı bir noktadan ve polis kontrolünde soyunma odasına geçti.

Erzurumspor FK-İstanbulspor maçında olay çıktı! Polisler sahaya girmek zorunda kaldı

HAKAN KUTLU: MAÇTAN SONRA YAPTIĞI HAREKETLER HİÇBİR TEKNİK DİREKTÖRE YAKIŞMIYOR

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ile İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz açıklamalarda bulundu.

Hakan Kutlu, "Ben hiçbir zaman rakip takımın futbolcusuna, antrenörüne saha içinde ahlaksızca kelimeler kullanmadım. Teknik direktörün yapmaması gereken hareketler. Rakibimizin teknik direktörü bu tip davranışlar içerisindeydi" dedi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kutlu, maç sonunda saha içinde futbolcular ve teknik heyet arasında çıkan arbedeye ilişkin İstanbulspor teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz'ı ve hakemleri eleştirdi.

Bazı teknik adamların maçtan önce ve sonraki demeçlerinde kamuoyuna çok güzel mesajlar vererek "futbolun oyun içindeki sürecini uzatmamız lazım" dediğini aktaran Kutlu, "Bunlardan biri de rakibimiz olan İstanbulspor'un hocasıydı. Bugün takımı tam tersini yaptı. Ben bugüne kadar bu vakit geçirmeye uğraşan, bu kadar vakit geçiren, hakemin de bu kadar vakit geçirmeye uğraşan bir takımın yanında durduğunu görmedim. Süslü kelimeler kullanıyorlar ama kendileri yapınca bu uygun oluyor. Hiçbir şekilde takımını uyardığını da görmedim. Maçtan sonra yaptığı hareketler de bir teknik direktöre yakışmıyor. Ben hiçbir zaman rakip takımın futbolcusuna, antrenörüne saha içinde ahlaksızca kelimeler kullanmadım. Teknik direktörün yapmaması gereken hareketler. Rakibimiz teknik direktörü bu tip davranışlar içerisindeydi" diye konuştu.

Erzurumspor FK-İstanbulspor maçında olay çıktı! Polisler sahaya girmek zorunda kaldı

HAKAN KUTLU: KONUŞSAM YİNE CEZA ALACAĞIM

Maçın, 15 dakika uzatılması gerektiğini ancak 9 dakika uzatıldığını da işaret eden Kutlu, geçen hafta aldığı cezaya da değindi ve karşılaşmanın hakemini şu sözlerle eleştirdi;

"Cezaya sevk edilme nedenim, müsabaka sonrası basın toplantısında futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar olarak belirtildi. Geçen hafta maça çıkamadım. Aslında benim yaptığım futbolun itibarını kurtarmaya yönelik açıklamalardı. Futbolu ortadaki hakemler bozuyor. Biz de teknik adamlar olarak buna ihtar vermek zorundayız. Ben bugünkü hakem hakkında bir açıklama yapınca, kötü yönettiğini söyleyince hakemin bundan sonraki maçlarda kendine gelmesini sağlamak amacıyla burada konuşunca, futbolun itibarının zedelenmediği şeklinde savunmamı yapmıştım. Ama ne yazık ki Tahkim Kurulu savunmamı ciddiye almadı. Futbolun itibarını zedeleyen, biz burada hata yapıldığında dile getirmemiz değil maçı yönetenlerdir. Bugünkü maçın hakemi futbola zarar vermedi mi? Bunu burada yine konuşsam yine ceza alacağım."

Erzurumspor FK-İstanbulspor maçında olay çıktı! Polisler sahaya girmek zorunda kaldı

HAKAN KUTLU: İKİNCİ YEDİĞİMİZ GOL YÜZDE YÜZ OFSAYT

Maçın hakeminin kötü bir maç yönettiğini belirten Hakan Kutlu, Erzurumspor'a karşı farklı bir tutum olduğunu ve sürekli aynı sorunların yaşandığını vurguladı. Oyuncularının gösterdiği mücadeleyi de tebrik eden Kutlu, hayatı boyunca unutamayacağı bir 45 dakika izlediğini aktardı.

Maçın içindeki kararların izlenmesini isteyen ev sahibi takımın teknik direktörü, "İkinci yediğimiz gol bana göre yüzde yüz ofsayt. VAR'daki hakemler topun çıkma anında durduruyorlar ya biz de durdurduk. Yüzde yüz ofsayt. Daha sonra biz 4. hakeme diyoruz ki, 'Bakıyorsunuz değil mi'. Bana 'Bakıyoruz hocam, inceliyoruz" derken orta hakem maçı başlattı. Şimdi oyuncularım dedi ki, orta hakem "VAR'ı duyamıyorum, başlatmak zorundayım" demiş ve başlatmış. Sesi duyamadığını söylemiş" diye konuştu.

Kutlu, rakip takımın kalecisi İsa Doğan'ı da eleştirerek, "Biz bugün camia olarak, taraftar olarak, oyuncu grubu olarak kazandık. Birliğin beraberliğin daha artması gerekiyor" dedi.

Erzurumspor FK-İstanbulspor maçında olay çıktı! Polisler sahaya girmek zorunda kaldı

OSMAN ZEKİ KORKMAZ: DAYAK YEDİK

İstanbulspor teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, maç sonunda kendilerine saldırıldığını savunarak, "Kendi stadımızda 6 aydır antrenman yapmıyoruz, stat bozulmasın diye. Erzurumspor, İstanbul'dayken ben verdim stadı, başkanın haberi yokken. Karşılığı bu. Soyunma odasında içeri girerken dayak yemek. Erzurumspor kaç maçtır içeride kazanamıyor? Bunun sorumlusu biz miyiz. Bu maç mı sorumlusu. Hiç yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

Erzurumspor FK-İstanbulspor maçında olay çıktı! Polisler sahaya girmek zorunda kaldı

OSMAN ZEKİ KORKMAZ: YATAN BENİM FUTBOLCUMSA DA ELEŞTİRİM

Maçı 2-0 yaptıktan sonra gereksiz yere çok çekildiklerini anlatan Korkmaz, şunları kaydetti;

"İsa (kaleci), fazla yere yattı. Herkes eleştirdi. Hiç hoş değil. Bizim takımıza yakışmaz bu. Kendisine bağırdım. Sevmediğimiz ve hoşlanmadığımız hareketler. Bundan dolayı özür diliyorum. Yatan benim futbolcumsa da eleştirim. Ben başkaları gibi değilim. Benim futbolcum da yere yatmayacak. Hoş bir şey değil bu. Ama hakem de karşılığında 12 dakika maç uzattı. Biz 6 dakikadan fazla uzatma görmedik. Layığı ile de maçı uzattı."

Erzurumspor FK-İstanbulspor maçında olay çıktı! Polisler sahaya girmek zorunda kaldı

OSMAN ZEKİ KORKMAZ: ERZURUMSPOR EŞOFMANLI BİRİ BANA KÜFÜR ETTİ

Maç sonu çıkan olaylara değinen Korkmaz, "Tüm Erzurum'a sevgi saygı sunuyorum. Maçta böyle gerginlikler olabilir. Eğer olayı kişiselleştirip başka yerlere çekersek söyleyeceğim çok isim olur. Bu da hoş olmaz. Saldırıya uğradık içeride. Sahada kediler, tünelde aslan kesiliyor. Bu hiç hoş değil. Bağırma çağırma her türlü harekete hazırım ama fiziksel saldırı hiç hoş olmadı. Ben 4. hakemi bir defa uyardım, 10 dakika oldu, maçı bitirebilirsin diye. Tribündeki Erzurumspor eşofmanlı biri bana küfür etti ben de dönüp ona karşılık verdim. Olaylar böyle başladı. Bunlar olabilir ama bu camiaya mal etmiyorum bunu" değerlendirmesini yaptı.

Korkmaz, maçın genelinde ne yaptığın bilen takımın kendileri olduğunu, bazı noktalarda fırsatlar verildiğini ancak sonunda galibiyeti aldıklarını sözlerine ekledi.

Erzurumspor FK-İstanbulspor maçında olay çıktı! Polisler sahaya girmek zorunda kaldı
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Son Dakika Spor Erzurumspor FK-İstanbulspor maçında olay çıktı! Polisler sahaya girmek zorunda kaldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Apple User:
    güzel operasyon çekildi Erzurumspor’a 16 2 Yanıtla
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