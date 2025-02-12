Erzurumspor, Gençlerbirliği'ne Yenildi - Son Dakika
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Erzurumspor, Gençlerbirliği'ne Yenildi

Erzurumspor, Gençlerbirliği\'ne Yenildi

1. Lig'in 24. hafta maçında Erzurumspor, evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Maçta Roshi ve Metehan ile Amilton golleriyle öne çıkan oyuncular oldu.

12.02.2025 16:20  Güncelleme: 16:22
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Salih TEKİN/ ERZURUM,

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Emre Doğu, Sabri Öğe

ERZURUMSPOR: Ataberk- Mustafa Akbaş, Yakup, Orhan Ovacıklı, Sefa (Dk.66 Mehmet Taş), Azubuike (Dk.80 Süleyman Enes), Giorbelidze, Roshi (Dk.46 Salih), Teklic (Dk.74 Koray), Sylla (Dk.66 Mamba), Eren Tozlu.

GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan- Zuzek, Sinan, Alperen, Matej Hanousek, Adem Eren, Mikail (Dk.67 Oğuzhan), Metehan (Dk.89 Gökhan, Ensar (90+3 Samed Onur), Amilton (Dk.89 Joca), Popa (Dk.67 Leo).

SARI KART: Roshi, Mustafa Akbaş (ERZURUMSPOR FK), Zuzek, Mikail (GENÇLERBİRLİĞİ)

KIRMIZI KART:

GOL: Dk.34 Roshi (ERZURUMSPOR FK), Dk.1 Metehan, Dk.78 Amilton (GENÇLERBİRLİĞİ)

1'İNCİ Lig'in 24'üncü hafta maçında Erzurumspor evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

1'inci dakikada Ensar'ın uzun pasıyla Erzurumspor ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Metehan, içeri doğru girdikten sonra sert vurdu. Top, Ataberk'in solundan ağlara gitti.0-1.

15'inci dakikada kullanılan köşe atışında kaleci Erhan'ın yumrukladığı topu kapan Azubuike'nin ceza alanına girdikten sonra sert şutu autla sonuçlandı.

17'nci dakikada Erzurumspor ceza alanı önünde Popa'nın sert şutunda top auta gitti.

32'nci dakikada Alperen'in aşırtma pasıyla buluşan Popa'nın kaleci Ataberk'in üzerinden attığı top auta çıktı.

34'üncü dakikada Sefa'nın kullandığı faul atışına iyi yükselen Roshi'nin kafa şutunda top ağlara gitti.1-1.

45+3'üncü dakikada Teklic'in düşürülmesiyle kazanılan faul atışını kullanan Sefa'nın şutunda top kaleci Erhan'da kaldı.

Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARI

46'ncı dakikada gelişen Erzurumspor atağında Giorbelidze, müsait durumda topu kalenin üstünden auta gönderdi.

49'uncu dakikada Eren Tozlu'nun ara pasıyla toplu buluşan Sylla, kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda pozisyondan yararlanamadı.

61'inci dakikada Amilton'un pasıyla Erzurumspor ceza alanına giren Popa, istediği gibi vuramadı top auta gitti.

74'üncü dakikada konuk ekipte Oğuzhan'ın kullandığı köşe atışı sonrası Sinan'ın kafa şutunda top kale direğine çarparak auta çıktı.

78'inci dakikada Erzurumspor'un kalabalık defansını geçen Amilton, kaleci Ataberk'in yanından topu ağlara gönderdi.1-2

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Erzurumspor, Gençlerbirliği'ne Yenildi - Son Dakika

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