Eski milli basketbolcu, Türk futbolunun çınarına başkan oluyor - Son Dakika
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Spor

Eski milli basketbolcu, Türk futbolunun çınarına başkan oluyor

Eski milli basketbolcu, Türk futbolunun çınarına başkan oluyor

Eski milli basketbolcu Murat Şamil Şen, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne başkan adayı olduğunu duyurdu. Şen'in ekibinde eski futbolcular Uğur Boral ve Serkan Balcı da yer alıyor. Başkan adayı Şen, "Spor kulüplerinin en büyük sorunu problemlere geçici çözümler bulması. Biz ve ekibimiz Süper Lig'e çıkınca ne yapacağımızı bugünden biliyoruz" dedi. Genel kurul, 3 Haziran'da yapılacak.

29.04.2025 21:47  Güncelleme: 21:58
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Eski milli basketbolcu Murat Şamil Şen, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Kulübü'nde 3 Haziran'da gerçekleşecek olan genel kurulunda başkanlığa aday olacağını düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Eski milli basketbolcu, futbol takımına başkan oluyor: Süper Lig'de ne yapacağımızı biliyoruz
Murat Şamil Şen

"TEKNİK DİREKTÖR CAMİANIN ÇOCUĞU OLACAK"

Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıya, Gençlerbirliği'nin altyapısından yetişmiş, farklı kulüplerde ve milli takımda birçok başarıya imza atmış eski futbolcular Uğur Boral, Tarık Daşgün ve Serkan Balcı katıldı. Murat Şamil Şen, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda projelerinden bahsetti. Gençlerbirliği'nin geleceğini yeniden inşa etmek istediğini söyleyen Şen, "Kulüpte son zamanlarda finansal sorunlar, idari zafiyetler ve kurumsal disiplinsizlik yaşanıyor. Seçilmemiz halinde camianın çocuğu olmuş bir teknik direktör ve yardımcıyı takımın başına getireceğiz" diye konuştu.

"EN BÜYÜK SORUN, GEÇİCİ ÇÖZÜMLER"

Gençlerbirliği'nde İlhan Cavcav'dan üretim ve gelirin durduğuna dikkat çeken Şen, "Bu tip çalışmalar genelde hep son 2-3 ayda olur. Bir takımı, bir kulübü yönetmekten öte bunu bir iş olarak görüyoruz. Herhangi bir gelir getirici bir projeniz, üretiminiz yoksa bu işin içinden çıkamazsınız. Gerçek bir sponsorluk yoksa geçici paralarla bir yere kadar gidilir. Türkiye'deki bütün spor kulüplerinin en büyük sorunu geçici çözümler bulunmasıdır. Efsane başkan İlhan Cavcav'dan bu yana Gençlerbirliği'nde üretim ve gelir durmuştur. Gelirleri durduğu kadar da hedeften uzaklaşmıştır. Tarihinde Süper Lig takımı olarak anılan bir takım şimdi 1'inci Lig seviyesinde mücadele etmekte ve Süper Lig'e çıkarsa da önünü görememektedir. Süper Lig'e çıkınca ne olacağını kimse bilmiyor. Biz ve ekibimiz Süper Lig'e çıkınca ne yapacağımızı bugünden biliyoruz. Hangi bütçeyle, hangi oyuncularla, hangi antrenörle ve hangi hedefle oynayacağımızı biliyoruz. Süper Lig'e çıkmakla ilgili benim ve arkadaşlarımın hiçbir endişesi yok. Biz yüzde 100 hazırız ve Süper Lig'e çıktığımız zaman da düşeriz diye bir derdimiz yok. Kalıcı oluruz, çok iyi de bir takım kurarız. Çok güzel bir ekibimiz var. Biz 1'inci Lig'de de olsak Süper Lig'de de olsak tek bütçeyle yaşayan bir ekibiz" ifadelerini kullandı.

Eski milli basketbolcu, futbol takımına başkan oluyor: Süper Lig'de ne yapacağımızı biliyoruz

"ESKİ FUTBOLCULARA SAYGI DUYMALI VE ONLARDAN YARARLANMALISINIZ"

Geçmişte Gençlerbirliği forması giymiş eski futbolcularla da temasta olduklarını söyleyen Şen, "Gençlerbirliği'nde yola çıkacaksanız eski futbolculara saygı duymalı ve onlardan yararlanmalısınız. Nedir bu yararlanmak? Kimisi göreve getirilir, kimisinden bilgi alınır. Onlardan gelecek olan bir öneri bizi çok değerli yerlere götürecektir ve götürmeye başlamıştır bile. Seçimin olağan olarak 3 Haziran'da yapılması gerekiyor ancak sizin bir projeniz yoksa sizin bir bütçeniz yoksa sizin geleceğe dair bir planınız yoksa sizin bu işe dair ne yapacağınıza dair bir fikriniz yoksa tek umudumuz da Süper Lig'e çıkarız sonrasına bakarız ise sizin bu camiada olmamanız lazım. İyi bir yönetim güveni, özgüveni, projesi ve bütçesi olan, ne yapacağını bilen, insan kaynakları kadrosu veya altyapıyı geliştirecek olan bir yönetimin hem Süper Lig'e çıkmayı hem de seçim kararını beraber yürütmesi gerekir" şeklinde konuştu.

"10 TEMEL PROJEMİZ HAZIR"

Seçilmesi durumunda Gençlerbirliği için 10 temel proje hazırladıklarını dile getiren Murat Şamil Şen, "İlk projemiz Gençlerbirliği Futbol Gelişim Merkezi (GFGM) olacak. Kulübümüzün altyapısını dünya standartlarına taşıyacak yeni eğitim ve gelişim sistemi kurulacak. Gençlerbirliği Çocuk Üniversitesi kuracağız. Böylece sporla akademik eğitimi birleştirerek hem sporcu hem birey olarak gelişmiş nesiller yetiştirmiş olacağız. Gençlerbirliği Sporcu Velisi Akademisi kuracağız. Ailelerin bilinçli sporcu yetiştirmesi için bilimsel ve sistematik eğitim programları oluşturacağız. Yine mahalle ligi ile Ankara genelinde yetenek keşfi ve Gençlerbirliği kültürünü yaygınlaştıracağız. Bunlar dışında kariyer birliği, taraftar ve menajer anonim şirketi, kadın takımları, e-spor takımı kurulacak. Festival organizasyonları ile kültür, sanat ve sporun iç içe geçmesini sağlayacağız" dedi.

Eski milli basketbolcu, futbol takımına başkan oluyor: Süper Lig'de ne yapacağımızı biliyoruz

UĞUR BORAL: EN ÖNEM VERDİĞİMİZ KONU FUTBOL GELİŞİM MERKEZİ

Gençlerbirliği'nde yetişip Fenerbahçe'ye transfer olan eski milli futbolcu Uğur Boral, Gençlerbirliği'nde yeni bir sayfanın açılması gerektiğini belirterek, "En önem verdiğimiz konu futbol gelişim merkezi. Gençlerbirliği taraftar ve camiası için de çok önemli. Gençlerbirliği tarihine baktığımız zaman her zaman genç oyuncuları yetenekleri olmuştur, yetiştirmiştir. Milli takımlara ve memlekete faydalı insanlar yetiştirmiştir. İzlediğimiz hiçbir şeyden keyif almıyoruz ben sıkıldım bundan, eski bir futbolcu olarak. Mecburiyetten ve zorunlu olmadığım durumda futbol izleyemiyorum. Bir şeylerin değişmesi gerekmiyor mu sizce de? Ligimizin, liglerinin değeri artık yerlerde bunu tekrardan Gençlerbirliği ile birlikte ayağa kaldırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Eski milli basketbolcu, futbol takımına başkan oluyor: Süper Lig'de ne yapacağımızı biliyoruz

SERKAN BALCI: KULÜBÜN HALİNE ÇOK ÜZÜLÜYORUM

Gençlerbirliği'ni geçmişte evi gibi hatırladığını söyleyen eski milli futbolcu Serkan Balcı, "Kulübün şu anki haline kalben çok üzülüyorum. Bizim yaşamamız oyuncu çıkartmamız altyapıdan o kadar güzeldi ki o kadar güzel hocalarımız vardı ki… Rahmetli İlhan başkanımız bize 'Siz nereye giderseniz gidin genç Gençlerbirliği'nin parası bereketlidir' derdi. Gerçekten de hala Gençlerbirliği'nin parasıyla yaşamımızı sürdürüyoruz. Bizim gibi nice gençler var. Spor, bizim gibi yoksul ailelerden gelenler için bizi bir arada tutan, kötü alışkanlıklardan uzaklaştıran bir mercidir. Bizleri bu duruma getiren spordur ve bu camialardır. Gençlerbirliği bizim için her zaman farklı bir yerdedir. İnşallah çocukların önünü açabileceğimiz nice senelerimiz olur bu kulüpte" şeklinde konuştu.

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Son Dakika Spor Eski milli basketbolcu, Türk futbolunun çınarına başkan oluyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Aslancimbom1234:
    bu takımın kötü zamanlarında neredeydiniz süperlige çıkma ihtimali olunca koşa koşa gelmişler hadiii ordan 9 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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