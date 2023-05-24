F.Bahçe-Sivas maçında ilginç spiker hatası! Dinleyenleri kahkahaya boğan anlatıcı yaptığı hataya kendisi de güldü

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kadıköy'de Sivasspor'la karşı karşıya geldi. A Spor spikeri Ender Bilgin, Ferdi'nin golündeki anlatımında herkesi güldürdü.

TOPUN OYUNDA OLDUĞUNU GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Fenerbahçe, 47. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle maçta öne geçti. Golden önce Sarı-Lacivertliler, Batshuayi ile direğe takıldı. Batshuayi'nin çektiği şut kalecinin bacak arasından geçip üst direğe çarptı. Top ardından oyuna döndü.Bilgin, bu pozisyonda coşkulu bir şekilde "Gol pozisyonu ve gol" diye bağırdı.

ŞAŞKINLIK YAŞADI

Ancak pozisyonun gol olmadığını gören spiker büyük şaşkınlık yaşadı. Ardından Ferdi'nin golüyle Fenerbahçe öne geçince "Bu kez gol oldu, olmadı olmadı ama Ferdi oldurdu" diyerek herkesi güldürdü. Yaşananlarla ilgili sosyal medyada hayli eğlenceli yorumlar yazıldı.

Sosyal medyadaki bazı yorumlar: