F.Bahçe-Sivas maçında ilginç spiker hatası! Dinleyenleri kahkahaya boğan anlatıcı yaptığı hataya kendisi de güldü - Son Dakika
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F.Bahçe-Sivas maçında ilginç spiker hatası! Dinleyenleri kahkahaya boğan anlatıcı yaptığı hataya kendisi de güldü

24.05.2023 22:43

Türkiye Kupası yarı finalindeki Fenerbahçe-Sivasspor maçını anlatan A Spor spikeri Ender Bilgin, Ferdi'nin attığı golden önce Batshuayi'nin direkten dönen topun filelerde buluştuğunu düşünüp coşkulu şekilde "Gol pozisyonu ve gol" diye bağırdı. Topun oyunda kaldığını gören spiker, şaşkınlığını gizleyemedi. Sonrasındaki esprileriyle de ekran başındakileri kahkahaya boğdu.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kadıköy'de Sivasspor'la karşı karşıya geldi. A Spor spikeri Ender Bilgin, Ferdi'nin golündeki anlatımında herkesi güldürdü.

F.Bahçe-Sivas maçını anlatan spiker, herkesi kahkahaya boğdu! Yaptığı hata kendisini de güldürdü

TOPUN OYUNDA OLDUĞUNU GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Fenerbahçe, 47. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle maçta öne geçti. Golden önce Sarı-Lacivertliler, Batshuayi ile direğe takıldı. Batshuayi'nin çektiği şut kalecinin bacak arasından geçip üst direğe çarptı. Top ardından oyuna döndü.Bilgin, bu pozisyonda coşkulu bir şekilde "Gol pozisyonu ve gol" diye bağırdı.

F.Bahçe-Sivas maçını anlatan spiker, herkesi kahkahaya boğdu! Yaptığı hata kendisini de güldürdü

ŞAŞKINLIK YAŞADI

Ancak pozisyonun gol olmadığını gören spiker büyük şaşkınlık yaşadı. Ardından Ferdi'nin golüyle Fenerbahçe öne geçince "Bu kez gol oldu, olmadı olmadı ama Ferdi oldurdu" diyerek herkesi güldürdü. Yaşananlarla ilgili sosyal medyada hayli eğlenceli yorumlar yazıldı.

F.Bahçe-Sivas maçını anlatan spiker, herkesi kahkahaya boğdu! Yaptığı hataya kendisi de güldü
F.Bahçe-Sivas maçını anlatan spiker, herkesi kahkahaya boğdu! Yaptığı hata kendisini de güldürdü

Sosyal medyadaki bazı yorumlar:

F.Bahçe-Sivas maçını anlatan spiker, herkesi kahkahaya boğdu! Yaptığı hata kendisini de güldürdü
F.Bahçe-Sivas maçını anlatan spiker, herkesi kahkahaya boğdu! Yaptığı hata kendisini de güldürdü
F.Bahçe-Sivas maçını anlatan spiker, herkesi kahkahaya boğdu! Yaptığı hata kendisini de güldürdü
F.Bahçe-Sivas maçını anlatan spiker, herkesi kahkahaya boğdu! Yaptığı hata kendisini de güldürdü
F.Bahçe-Sivas maçını anlatan spiker, herkesi kahkahaya boğdu! Yaptığı hata kendisini de güldürdü
F.Bahçe-Sivas maçını anlatan spiker, herkesi kahkahaya boğdu! Yaptığı hata kendisini de güldürdü
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Son Dakika Spor F.Bahçe-Sivas maçında ilginç spiker hatası! Dinleyenleri kahkahaya boğan anlatıcı yaptığı hataya kendisi de güldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: F.Bahçe-Sivas maçında ilginç spiker hatası! Dinleyenleri kahkahaya boğan anlatıcı yaptığı hataya kendisi de güldü - Son Dakika
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