Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK\'ya sevk edildi

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasının oynanan ve sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un saldırıya uğradığı olaylı Fenerbahçe-Göztepe maçının PFDK sevkleri açıklandı.

SALDIRIYA UĞRAYAN ALİ KOÇ, PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Karşılaşmada saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sarı-lacivertlilerin Genel Sekreter Burak Kızılhan, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

FATİH ÖZKAN DA SEVK EDİLENLER ARASINDA

Öte yandan Koç'u arkadan gelerek iten Göztepe görevlisi Fatih Özkan da "talimatlara aykırı hareketi ve saldırısı" sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

PFDK'NIN AÇIKLAMASI

PFDK'dan yapılan açıklamanın konuyla ilgili kısmı şu şekilde;

"GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 17.08.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü görevlisi FATİH ÖZKAN'ın aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 20.08.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 17.08.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN'In aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇINDA YAŞANANLAR

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşılaşmasına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yabancı madde atılması ve yere düşürülmesi damga vurdu. İlk yarısını sarı-lacivertlilerin 2-0 önde kapattığı müsabakanın ikinci yarısının ilk dakikalarında saha karıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gitti. Güvenlik önlemleri altında tribünden ayrılarak oyuncuların çıkış tüneline hareket eden Başkan Koç'a tribünlerden şişe ve yabancı maddeler atıldı. Bir şişenin isabet etmesi ve görevlilerden Fatih Özkan'ın itmesiyle Ali Koç yerde kalırken, daha sonra ev sahibi kulüp görevlileri ile Ali Koç ve korumaları arasında arbede yaşandı. Hakem Kadir Sağlam bu sırada oyunu durdururken, Başkan Koç'un sahadan çıkmasıyla karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

EV HAPSİ CEZASI ALDI

Savcılıkta ifade veren Fatih Özkan, "Ali Koç'u saha dışına çıkarmak istedim. Yerler ıslaktı, hızımı ayarlayamadım ve istemeden sert bir şekilde ittim. Yaralama kastım yoktu." diyerek kendini savunmuştu. Ancak bu savunma, hukuki süreçte Özkan'ın ceza almasına engel olamadı. Mahkeme, Özkan'a ev hapsi cezası verdi.

FENERBAHÇE VE ALİ KOÇ'TAN ÖZÜR DİLEDİ

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının devre arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan, sarı-lacivertli camiadan ve Ali Koç'tan özür diledi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak sarı-lacivertli camiadan özür dileyen Özkan, "17/08/24 tarihinde futbolumuzun iki güzide kulübü arasında oynanan müsabaka sırasında meydana gelen ve halihazırda kamuoyunu meşgul etmeye devam eden menfur olayın bir tarafı olarak yaşanan bu olay nedeni ile son derece üzgün olduğumun bilinmesini isterim. Kamuoyunun bu olay nedeni ile daha fazla meşgul edilmemesi; her iki güzide kulübe gönül vermiş taraftarların yıpratılmaması için başta tüm kamuoyu olmak üzere mensubu olduğum Göztepe Spor Kulübü, kulüp onursal başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Spor kulübü başkanı Ali Y. Koç ile tüm Fenerbahçe camiasından özür dilediğimi kamuoyuna saygı ile bildiririm" ifadelerini kullandı.