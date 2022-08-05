Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dinamo Kiev ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Fenerbahçeli taraftarların yaptığı 'Putin' tezahüratları için özür dilemeyeceklerini açıkladı.Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, " Ukrayna’dan özür dilemeyeceğiz. Ukrayna Büyükelçisi’nin hadsiz söylemleri sonrasında o bizden özür dilemeli. Medyada her konumuza maydonoz olan rakip takım taraftarlarından etkilenmiş olmalısınız” dedi.

Koç sözlerine, "Bir camia var ki, yönetimi, başkanı, sporcusu kim olursa olsun bizim tarafa dokunmaktan kaçınmıyor. Her konumuza maydonoz oluyor. Biz, ayrıştırmayı değil, birleştirmeye odaklıyız. Bu ülkeyi ayrıştıran o kadar çok unsur var ki, futbol bunun başında gelmemeli" diyerek devam etti.

Koç ayrıca şu sözleri sarf etti:

"İki gündür bu haksızlığa, bu çifte standarda, Fenerbahçe'ye yapılan bu hakarete kafa yoruyorum. 20 saniyelik bir olaydan bahsediyoruz. Hatırlatırım maç 120 dakika. İkinci golü yedik bir şey olmadı, elendik tezahürat olmadı, ilk golde oldu. Bence yakışıksız ve gereksiz, Fenerbahçe kimliğinden uzak bir tezahürattı; ama ne yapacağız, ağızlarına fermuar mı koyacağız?

"Daha maç başlamadan, eskiden Türkiye'de oynayan bir kalecinin maçtan önce tribünleri gerdiğini gördük. Sonra gol geldi. Yine o oyuncu yedek kulübesinden fırlayıp öyle hareketler yaptı ki... Golü atan da yaptı. Yine de bize yakışmadı bu söylem. Lucescu'ya teşekkür etmek istiyorum. Kendisi oyuncuyu yanına çağırıp bağırdı çağırdı."

Koç ayrıca, "20 saniyelik bir tezahüratı sanki koordineliymiş gibi bir siyasi kimliğe oturtmak isteyenleri kınıyorum. Türkiye'nin de Fenerbahçe'nin de bu işgalle ilgili duruşu nettir. Nedir o duruş? Biz kimsenin tarafında değiliz. Bizde Ukraynalı sporcu da var, Rus oyuncu da var" açıklamasında bulundu.

Kulüp açıklama yapmıştı

Fenerbahçe geçen hafta içinde oynanan Dinamo Kiev maçı sırasında tribünlerinden yapılan "Vladimir Putin" tezahüratına ilişkin açıklama yapmıştı.

Açıklamada, "Kulübümüzün duruşunu ve değerlerini asla temsil etmiyor" sözleri yer aldı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci ön eleme turu rövanşında Dinamo Kiev’e uzatmada 2-1 yenilerek elendi.

Sarı Lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çek Cumhuriyeti ekibi Slovacko ile eşleşti.

Dinamo Kiev'in ilk golü sonrası bazı Fenerbahçe taraftarları "Vladimir Putin" tezahüratı yaptı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Dünkü maçın 58. dakikasında rakip takımın bazı oyuncularının, özellikle geçmişte ülkemizde bir takımda forma giyen yedek kalecilerinin gol sonrası sergilemiş olduğu abartılı hareketler, tribünlerin bir bölümünün galeyana gelmesine ve 120 dakika süren maç içerisinde sadece 20 saniye süren bir reaksiyona sebebiyet vermiştir.

"Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kesinlikle kabul etmiyoruz."

UEFA'dan soruşturma

UEFA, Fenerbahçe taraftarlarının uygunsuz davranışta bulunduğu iddiası nedeniyle Disiplin Yönetmeliği'nin 31. maddesi gereğince soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İncelemeyi gerçekleştirmek üzere bir disiplin müfettişi atandı ve konuyla ilgili ilerleyen zamanlarda bilgi verileceği belirtildi.

Bir zamanlar Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Böylesi tezahüratlar beklemezdim, yazık" dedi. Tecrübeli teknik adam basın toplantısına çıkmadı.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe taraftarlarından, ülkemizi bombalayan Rus katil ve saldırgan lehine destek sözlerini duymak çok üzücüdür" dedi.

Fenerbahçeli oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı şeyler var ki yapılmaz, yapıldıysa 'ama'sı olmaz" paylaşımında bulundu ve kulüp yönetimine, "Renklerimizi holiganların densizliğinden korumanızı bekliyorum" dedi.

Maçın özeti

Polonya'nın Lodz kentinde 0-0 biten maçın rövanşı İstanbul'da oynandı.

Fenerbahçe maçın ilk dakikalarına etkili başladı.

10. dakikada Fenerbahçe’nin Joshua King ile bulduğu gol, önceki pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

20. dakikada Fenerbahçe serbest vuruş kazandı. İrfan Can Kahveci'nin şutunda top direkten döndü.

22. dakikada Fenerbahçe, King ve Enner Valencia ile üst üste gole çok yaklaştı. Fakat iki oyuncu da topu filelere gönderemedi.

İlk yarı 0-0 tamamlandı.

47. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağ kanattan topu taşıyan Valencia'nın vuruşu az farkla auta çıktı.

Maçın 29. dakikasında ilk sarı kartını gören İsmail Yüksek, 53. dakikada bir kez daha sarı kart görünce Fenerbahçe'yi 10 kişi bıraktı.

Dinamo Kiev, 57. dakikada Buyalskiy'nin golüyle 1-0 öne geçti.

70. dakikada Valencia'ya yapılan müdahale sonrası Fenerbahçe penaltı kullandı. Topun başına geçen Valencia, Dinamo Kiev’in kalecisi Georgiy Bushchan'ı geçemedi.

77. dakikada Miguel Crespo'nun ortasında Szalai kafayı vurdu, Buschan direk dibinden topu çıkarmayı başardı.

Fenerbahçe 89. dakikada Szalai'nin kafa vuruşuyla skora 1-2 oldu.

Karşılaşma bu skorla bitince uzatma dakikalarına geçildi.

Uzatma dakikalarında Dinamo Kiev, 114. dakikada bir dönem Fenerbahçe forması giyen Karavayev’in golüyle maçı 2-1 galip tamamladı.