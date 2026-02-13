Fenerbahçe'de Eda Erdem ile tarihi imza atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe'de Eda Erdem ile tarihi imza atıldı

Fenerbahçe\'de Eda Erdem ile tarihi imza atıldı
13.02.2026 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, kaptan Eda Erdem ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 2008 yılında sarı-lacivertlilere imza atan Eda Erdem, böylece Fenerbahçe'de 20. yılını doldurarak emekli olacak.

2008 yılında Fenerbahçe'nin kapısından içeri giren Eda Erdem, sarı-lacivertli kulüple macerasına 2 yıl daha devam ediyor.

EDA ERDEM'DEN 2 YILLIK TARİHİ İMZA

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın da katılımıyla Eda Erdem için Chobani Stadı'nda imza töreni düzenlendi. Başarılı voleybolcu, 2 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Eda Erdem, bu imza ile birlikte Fenerbahçe'de 20. yılını doldurarak emekli olacak.

Fenerbahçe'de Eda Erdem ile tarihi imza atıldı

"FENERBAHÇE BİR ÖMÜRLÜK AİDİYETTİR"

İmza töreninde konuşan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Eda Erdem'in kulüp için yalnızca bir kaptan olmadığını ifade ederek, "Kıymetli Eda, değerli basın mensupları ve ekranları başında bizi izleyen değerli camiamız, bugün burada bir aidiyetin, bir sadakatin, yıllara yayılan bir emeğe tanıklık ediyoruz. Sevgili Eda; bu kulüp için sadece bir kaptan olmadı. Duruşu, her zor anda sorumluluğu almasıyla bu kariyeri inşa etti. Fenerbahçe formasını taşımanın ne demek olduğunu, kazanırken ve kaybederken nasıl dimdik durulacağını hepimize gösterdi.' dedi.

'BU İMZA BİR SON DEĞİL; BIRAKILAN İZDİR'

Sözlerine devam eden Saran, 'Onun hikayesi madalya ve kupalarla anlatılabilir ama eksik kalır. Asıl hikayesi, vazgeçmediği anlarda, 'ben buradayım' dediği her zor günde yazıldı. Bugün atılan imza veda değildir. Fenerbahçe'yi sadece temsil etmedi, Fenerbahçe'yi yaşadı. Fenerbahçe duruşunun simgesi olarak yaşayacak. Eda, bu camianın gururudur. Bu imza bir son değil; sarı-lacivert bir ömrün sonsuzluğu bırakılan izdir. Eda Erdem, bu arma için 2 yıl daha sahada kalacak. 20. yılını tamamlayacak ve sahadaki yolculuğunu kulübümüzün bir üyesi olarak taçlandıracak. Bazı isimler için Fenerbahçe bir dönemlik değil, ömürlük aidiyettir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Eda Erdem ile tarihi imza atıldı

"SIRTIMDA 20 YIL, BİR ÖMÜR FENERBAHÇE"

Büyük bir gurur yaşadığını belirten Eda Erdem ise, "Sadece imza atmaya değil, büyük bir gururla imza atmaya geldim. 2008 yılında bu kulübün kapısından girdiğimi dün gibi hatırlıyorum. Sadece bir transfer değil, benim için bir hayalin gerçekleşmesiydi. O gün sırtıma geçirdiğim bu forma zamanla ailem oldu. Kariyerim boyunca bu kadar güçlü bir bağ kuracağımızı hayal edemezdim. Bu formayı 20. seneme taşıma imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim. Son ana kadar aynı inanç ve sorumlulukla mücadele edeceğime söz veriyorum. Sırtımda 20 yıl, bir ömür Fenerbahçe. İyi ki Fenerbahçeliyim." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'de Eda Erdem ile tarihi imza atıldı

'KIZ ÇOCUKLARINA ROL MODEL OLMAK PAHA BİÇİLEMEZ'

Kariyerinde gurur duyduğu çok fazla an bulunduğunu aktaran Eda Erdem, en çok gurur duyduğu anın ise heykelinin dikilmesi olduğunu ifade etti. Takımına en iyi şekilde hizmet ederek kariyerini tamamlamayı amaçladığını aktaran Eda, şunları kaydetti:

"Olimpiyat madalyası her sporcunun hayalidir ama ben artık kısa süreli planlar yapıyorum. Şu anki hedefim kulübümde kalan tüm kupaları kazanarak bitirmek. Sonrası geldiğinde göreceğiz. Türkiye olarak iddialı bir ekibiz. Ben olsam da olmasam da yürekten söylüyorum bu takım kürsüde olacak. Kız çocuklarına güzel bir rol model olmak benim için paha biçilemez. Spora başlayanlara andan ve oynadığınız oyundan zevk alın demek istiyorum. Hedef belirleyin, kendinize inanıp hiçbir sesi dinlemeyip kendi iç sesinize güvenin. Belki birkaç kere deneyecekler ama gün sonunda o hedefe ulaşacaklarına inanıyorum. Fenerbahçe benim ailem. Hayatımda her zaman olacak. Kulübüm bana ne zaman Eda sana şu konuda ihtiyacımız var derse ben her zaman hazırım. İlk geldiğim sene Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamıştım. Tekrar bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu çok yakışır, onun için emin adımlarla ilerliyoruz."

Fenerbahçe'de Eda Erdem ile tarihi imza atıldı

Saadettin Saran, Fenerbahçe, Eda Erdem, Voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Eda Erdem ile tarihi imza atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • hnprz7dtcw hnprz7dtcw:
    Başarıların daim olsun kaptanım 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu Türkiye'nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu
Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
UEFA açıkladı İşte temsilcilerimizin Avrupa’da elde ettiği gelirler UEFA açıkladı! İşte temsilcilerimizin Avrupa'da elde ettiği gelirler
Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır İşçiler bayram etti Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçiler bayram etti
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
Almanya’da pilotların grevi ulaşımı kilitledi 800 uçuş iptal edildi Almanya'da pilotların grevi ulaşımı kilitledi! 800 uçuş iptal edildi
Türk boksunun acı günü Seyda Keser hayatını kaybetti Türk boksunun acı günü! Seyda Keser hayatını kaybetti
İBB Meclisi’nde kabul edildi İstanbul’da ulaşım zam İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam
İzmirli kuryeden trafikte akılalmaz hamle, ehliyeti elden gidince eşeği kullandı İzmirli kuryeden trafikte akılalmaz hamle, ehliyeti elden gidince eşeği kullandı

16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
16:22
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
15:45
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt’u Fenerbahçe kaptı
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt'u Fenerbahçe kaptı
15:36
Son karar verildi Real Madrid’de Arda Güler’e yeni rol
Son karar verildi! Real Madrid'de Arda Güler'e yeni rol
15:07
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
15:02
Trump’ın “Hakkında konuşmam yasak“ dediği gizli silah: Discombobulator
Trump'ın "Hakkında konuşmam yasak" dediği gizli silah: Discombobulator
14:59
Galatasaray’ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
14:15
Kenti hortum vurdu Besici ve üreticilerin kaybı büyük
Kenti hortum vurdu! Besici ve üreticilerin kaybı büyük
14:12
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
13:42
426 bin liralık gizem Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 16:38:40. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Eda Erdem ile tarihi imza atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.