Fenerbahçe'de hareketli günler! Teknik direktör Bilic, golcüleri ise Boupendza ve Muriqi oluyor

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Vitor Pereira'nın ayrılığının kesinleşmesinin ardından gözler yeni gelecek teknik adama çevrildi. Yönetim, bir süredir Slaven Bilic ile görüşme halindeydi. Sezon başında prensip anlaşmasına varılmasına rağmen kulübü Beijing Guoan izin vermeyince, Hırvat teknik adam gelememişti.

3 OCAK'TA AYRILACAK

Çin'de sezon 3 Ocak'ta tamamlanacak. Bilic de kulübünden ayrılacak.Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe ile 53 yaşındaki çalıştırıcı arasında yapılan görüşmelerin ardından her konuda el sıkışıldı. Yönetim buna rağmen alternatif isimlerin de üzerinde durdu. Bunlar arasında taraftarı en çok heyecanlandıran Joachim Löw'dü.

MALİYETİ EL YAKTI

Ancak Alman çalıştırıcı sezon ortasında kulüp almak istemiyor. Ayrıca Almanya Milli Takımı'nın başındayken 6 milyon Euro kazanan başarılı teknik adamın maliyeti de Fenerbahçe için çok fazla.

LAZIO UMUDU KESTİ

İtalyan kulübü Lazio, Vedat Muriqi'den umudu kesti. İstanbul'a tatile gelen Kosovalı golcüyle temaslar kuruldu. Vedat ve ailesi, Türkiye'ye sıcak bakıyor. Lazio'nun eskisi kadar ısrarcı olmaması ihtimalleri kuvvetlendiriyor.

BOUPENDZA SÜRPRİZİ

Yönetim bu kez gol yollarına nokta atışı bir transfer yapmak istiyor. Katar'ın Al-Arabi takımına transfer olan Boupendza, umduğunu bulamadı. Geçen sezonun gol kralı, takımdan ayrılmak istiyor. Fenerbahçe, Boupendza'yı satın alma opsiyonuyla kiralamaya çalışacak.