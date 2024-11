Fenerbahçe\'den Yeni Fenerium Tırları ve Ali Koç\'un Açıklamaları

Spor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç , "Fenerium çok iyi para kazanıyor, inşallah daha çok kazansın. Fenerium kendi kazandığı parayla alsın diyenler olabilir ama zaten o parayı kulüp alıyor" dedi.

Fenerbahçe Kulübü, Fenerium'un mobil mağazaları için kullandığı yeni tırları teslim aldı.

Fenerbahçe Lefter Küçükandonyanis Kamp Tesisleri'nde yapılan törene Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Hulusi Belgü, Esin Güral Argat ve Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman ile davetliler katılım gösterdi.

Tören başlamadan önce tesislere gelen Ali Koç, Fenerium tırında ürünleri deneyerek alışveriş yaptı.

Fenerium'un yeni aracının yerli bir araç olduğunu dile getiren Ali Koç, " Samet Köse, Ford'a bir proje sundu. Bu araç yüzde 100 yerli araçtır. Ford bu aracı bize bedava vermedi. Böyle düşünenler olabilir ama öyle değil. Mühendisliğinden en ince noktasına kadar yerli bir araç birçok ülkede de kullanılmaktadır" sözlerini sarf etti.

'FENERİUM ÇOK İYİ PARA KAZANIYOR'

Çok iyi gelir elde ettiklerini söyleyen Koç, alınan yeni satış TIR'ı ile ilgili bilgi verirken "Fenerium çok iyi para kazanıyor, inşallah daha çok kazansın. Fenerium kendi kazandığı parayla alsın bu aracı diyenler olabilir ama zaten o parayı kulüp alıyor. Samet Köse'ye çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin farkı, taraftarlarının söz konusu Fenerbahçe olduğunda sınırları zorlayacak cömertlik göstermesidir. Bu tırlar Fenerium'a hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Burak Çağlan Kızılhan: Yeni tırlarımızın hayırlı olmasını diliyorum

Teslim töreninde konuşan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ise şu cümlelere yer verdi: "20 yıl önce başlayan Fenerium tırı projesiyle taraftarımızın markası olan Fenerium, armamızın ve formamızın ülkenin her tarafına ulaştırılmasını sağlamıştır. Bugün bu hedefleri daha da ileriye taşımak için bir aradayız. Günümüz teknolojileriyle donatılmış iki tırımız, modern tasarım ve güçlü teknolojileriyle taraftarlarımızın hizmetinde olacak. F-MAX araçlar, Fenerbahçe'nin armasını her yere taşıyan bir sembol olacak. Ford Trucks ailesine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de Samet Köse'ye yapmak istiyorum. İlk günden bu yana efor sarf etti. Burada hep beraber olmamızdaki en önemli isimlerden birisidir. Yeni tırlarımızın hayırlı olmasını diliyorum."

Esin Güral Argat: Bugüne kadar ürünlerimizi yılda ortalama 50 bin KM yol yaparak 100 noktaya ulaştırdık

Fenerium'dan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Esin Güral Argat, "Fenerbahçe sadece bir spor kulübü değil, milyonların kalbine kök salmış bir yaşam biçimidir. Fenerium da büyük taraftarımızın kulübüne olan bağının temsilcisidir. Bu bağı her taraftarımıza taşımak, onların yanında olmak adına 2005 yılından bu yana Fenerium tırlarıyla yollardayız. Anadolu'nun 4 bir yanına giden tırlarımız, ürünlerin yanında Fenerbahçe ruhunu da taşımakta. Bugüne kadar ürünlerimizi yılda ortalama 50 bin KM yol yaparak 100 noktaya ulaştırdık. Taraftarlarımız nerede olursa olsunlar, aynı alışveriş deneyimini onlara yaşatmak bizim için onurdur. Fenerium tırlarımız, Ford Trucks iş birliğiyle yenilendi. F-MAX araçlar modern tasarımların yanı sıra taraftarlarımıza daha iyi bir alışveriş deneyimi için büyük olanak sağlıyor. Fenerium'un yenilikçi mağazacılık vizyonunun somut bir örneğini yaşıyoruz. Her projemizde bize destek olan başkanımız Ali Koç'a da candan teşekkür ediyorum. Bizler bu büyük camianın bir neferi olarak her alanda örnek projelere imza atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.