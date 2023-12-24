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Fenerbahçe ilk yarıyı averajla lider tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe ilk yarıyı averajla lider tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'la sahasında golsüz berabere kalan Fenerbahçe, puanını 44'e çıkarırken, ilk yarıyı averajla lider tamamladı.

Fenerbahçe ilk yarıyı averajla lider tamamladı
24.12.2023 - 21:13,  Güncelleme: 21:25
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'la sahasında golsüz berabere kalan Fenerbahçe, puanını 44'e çıkarırken, ilk yarıyı averajla lider tamamladı.

Ligde boy gösterdiği 17 karşılaşmada 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakip filelere 44 gol gönderirken kalesinde ise 14 gol gördü.

Sarı-lacivertli takım bu periyotta 30 averaja ulaşırken, kendisiyle aynı puana sahip Galatasaray'ı gol farkıyla geride bıraktı.

Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci ligde ilk kez beraber oynadı

Fenerbahçe'nin milli futbolcuları Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci bu sezon ligde ilk kez beraber oynadı.

Mondihome Kayserispor ile deplasmanda oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayıp 8. dakikada takımın öne geçiren Cengiz Ünder, 40. dakikada da Batshuayi'nin attığı golde asisti yapan isim olmuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor deplasmanındaki performansının ardından Cengiz Ünder'i ilk 11'de sahaya sürerken, Fred'in yokluğunda da İrfan Can Kahveci'yi oynattı. İki futbolcu bu sezon ilk kez aynı anda sahada yer aldı.

Cengiz Ünder ligde 8 maçta süre alırken, bu karşılaşmaların 3'ünde sahaya ilk 11'de çıktı.

Samsunspor, Antalyaspor ve Kayserispor maçlarına ilk 11'de başlayan Ünder, Samsun deplasmanında 64. dakikada, Antalyaspor mücadelesinde 5. dakikada ve Kayserispor karşısında 72. dakikada kenara gelirken, bu futbolcunun yerine İrfan Can Kahveci dahil oldu.

Cengiz Ünder, oyuna sonradan dahil olduğu 5 maçın 4'ünde ise İrfan Can Kahveci'nin yerine sahaya girdi.

Ünder; MKE Ankaragücü, Yukatel Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında İrfan Can Kahveci'yle değişirken Atakaş Hatayspor karşılaşmasında ise 87. dakikada Tadic'in yerine oyuna dahil oldu. Bu maçta İrfan Can Kahveci 83. dakikada oyundan çıkmıştı.

Galatasaray karşısında Cengiz Ünder-İrfan Can Kahveci ikilisi ilk 45 dakikada birlikte forma giyerken, ikinci yarının başında Cengiz oyundan çıktı, yerine İsmail Yüksek dahil oldu.

4 maç sonra kalesini gole kapattı

Galatasaray derbisinden golsüz beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, ligde 4 maç sonra kalesini gole kapattı.

12. haftada deplasmanda oynanan Yukatel Adana Demirspor maçından 0-0'lık beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, bu maçın ardından çıktığı 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken kalesinde gol görmüştü.

Adana deplasmanının ardından VavaCars Fatih Karagümrük'ü evinde 2-1 yenen Fenerbahçe, bir sonraki haftada yine sahasında oynayıp EMS Yapı Sivasspor'u 4-1'le geçmişti.

Deplasmanda oynanan Beşiktaş mücadelesinden 3-1'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertli takım, ligdeki son maçında Mondihome Kayserispor'u rakip sahada 4-3'lük skorla geçti. 4 maçta rakiplerini yenmeyi başaran sarı-lacivertli takım, buna karşın kalesini gole kapatamadı.

Galatasaray'a gol izni vermeyen İsmail Kartal'ın ekibi, buna karşın kendisi de skor üretemeyerek sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Fenerbahçe ligdeki üçüncü puan kaybını da Fred'in oynamadığı maçta yaşadı

Galatasaray'la sahasında golsüz berabere kalan Fenerbahçe, ligdeki üçüncü puan kaybını yaşadı.

11. haftada evinde Trabzonspor'a 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, 12. haftada Yukatel Adana Demirspor deplasmanından beraberlikle dönmüştü.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Fred, Pendikspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında Trabzonspor ve Yukatel Adana Demirspor maçlarında forma giyemezken Fenerbahçe bu maçlarda puan kaybetti.

Hafta içinde oynanan Mondihome Kayserispor maçında kırmızı kart görerek 3 maç ceza alan Fred, Galatasaray karşısında da takımını yalnız bıraktı.

Fenerbahçe, ligde puan kaybettiği 3 maçta da Fred'den yoksun sahaya çıktı.

İrfan Can Kahveci cezalı duruma düştü

Galatasaray derbisi öncesinde ceza sınırında olan İrfan Can Kahveci, mücadelenin 57. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müdahale sonrasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Ligde bu sezon Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında sarı kart gören Kahveci, Galatasaray derbisinde gördüğü kart nedeniyle 19. haftada oynanacak İstanbulspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli takımda sınırda olan diğer isimler Crespo, Djiku ve Oosterwolde ise maçı kart görmeden tamamladı.

Evindeki son 3 derbiyi kazanamadı

Galatasaray'la berabere kalan Fenerbahçe, ligde evinde oynadığı son 3 derbi maçta galibiyet alamadı.

Ülker Stadyumu'nda son olarak 10 Nisan 2022 tarihinde Zajc ve Serdar Dursun'un golleriyle Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, bu maçın ardından çıktığı 3 derbide 2 kez kaybetti, 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

8 Ocak 2023'te taraftarı önünde Galatasaray'a 3-0 kaybeden sarı-lacivertli takım, 2 Nisan 2023'te ise bu kez evinde Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu.

Fenerbahçe, iç sahadaki bir sonraki derbiyi nisan ayında Beşiktaş'a karşı oynayacak.

Bu sezon ilk kez isabetli şut atamadı

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Galatasaray ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez isabetli şut kaydedemediği bir maça imza attı.

Derbi öncesinde ligde oynadığı 16 maçın 15'inde gol sevinci yaşayan Fenerbahçe, yalnızca Yukatel Adana Demirspor deplasmanında gol üretememiş ancak 8 isabetli şut kaydetmişti.

Galatasaray maçında ligde ikinci kez gol atamayan Fenerbahçe, buna karşın isabetli şut da atamadı.

Kaynak: AA
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