Piyanist Fazıl Say'dan Fenerbahçe'nin rakibi Ümraniyespor hakkındaki şok sözler: Para akmış bir yerden - Son Dakika
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Piyanist Fazıl Say'dan Fenerbahçe'nin rakibi Ümraniyespor hakkındaki şok sözler: Para akmış bir yerden

09.08.2022 09:49

Fenerbahçe, ligin ilk haftasında Kadıköy'de Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Fanatikliğiyle bilinen ünlü piyanist Fazıl Say'ın maçın ardından Ümraniyespor hakkında yaptığı paylaşımda, "İyi takım. İlçe takımı ve Türkiye'de bu işler böyle; bir nevi yeni Başakşehir. Para akmış bir yerden bir sürü şahane yabancı transfer.. 4 seçim iktidarı seçmiş bir ilçe. İlk 5 e girer. Sonra? Siz söyleyin?" ifadelerine yer vermesi tepki çekti.

Fenerbahçe Süper Lig'in ilk hafta maçında evinde Ümraniye spor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 sona erdi. Sosyal medyada maç hakkındaki görüşlerini belirten Fazıl Say'ın yazdıklarına ise tepki yağdı.

"İYİ GİDEN BİR ŞEYİ BOZMAYACAKSIN"

Maç sonu genel bir eleştiri yapan Say, "Hayatın ilk kuralıdır, "İyi giden bir şeyi bozmayacaksın" mümkün mertebe muhafaza edeceksin. Baktın olmuyor o zaman müdahale edersin. Bunları hatırlarsınız yazmıştım. İsmail Kartal iyi iş çıkarıyor dursun. Kim Min Jae'yi kaybetme. Takımın akışı iyi. Jesus'u getirdi. Şampiyonlar ligi hayal oldu. Ceza kapıda. 8 forvetle maç yapan bir takım… Ligde kötü başlangıç. Kim çeker bu çileyi daha fazla??? Kim? Para için bu takımda oynayanlar mı? Fenerbahçe bir ruhtur. Adını doğru telaffuz edebilen var mı Fenerbahçe'nin"

"PARA AKMIŞ BİR YERDEN"

"Ümraniye'ye gelince. Hakkıyla 1 puanı Aldı. İyi takım. İlçe takımı ve Türkiye'de bu işler böyle; bir nevi yeni Başakşehir. Para akmış bir yerden bir sürü şahane yabancı transfer.. 4 seçim iktidarı seçmiş bir ilçe. İlk 5 e girer. Sonra? Siz söyleyin?"

"HANGİ VAR HAKEMİ BU GOLÜ VERİRDİ"

"Hakemler konusuna gelince de; En çok aklımda kalan Ümraniye'nin ilk golü, adam 2 metre ofsaytta ve hamle yapıyor dokunamamışsa da. Dünyada hangi var hakemi bu golü verirdi merak ederim… Biz Fenerbahçe'yiz. Her attığımız ve yediğimizde işimiz VAR'da. Bu çok kötü işte" ifadelerini kullandı.

"NİYE TUNCELİSPOR SÜPER LİG'DE DEĞİL"

Transfer-para -İktidar-VAR-futbol konuları incelenmelidir. Zamanı gelince ele alınacaktır. Ümraniye 2004,2009/2014/2019 belediye seçimlerinde , iktidarın kalesi bir ilçe sonuçta. gayet iyi oynayan bir takım. Niye Tuncelispor Süper Lig'de değil mesela? Eskişehir? Altay?"

Ünlü piyanist Fazıl Say'ın Fenerbahçe'nin rakibi Ümraniyespor hakkındaki söylemlerine tepki yağıyor
Ünlü piyanist Fazıl Say'ın Fenerbahçe'nin rakibi Ümraniyespor hakkındaki söylemlerine tepki yağıyor
Ünlü piyanist Fazıl Say'ın Fenerbahçe'nin rakibi Ümraniyespor hakkındaki söylemlerine tepki yağıyor

TARAFTARLARDAN TEPKİ GELDİ

Fazıl Say'ın yaptığı Ümraniyespor değerlendirmesine ise taraftarlardan tepki yağdı. Birçok taraftar ve spor yorumcusu Ümraniyespor'un çok düşük bir bütçeyle transfer yaptığını aktardı.

Ünlü piyanist Fazıl Say'ın Fenerbahçe'nin rakibi Ümraniyespor hakkındaki söylemlerine tepki yağıyor
Ünlü piyanist Fazıl Say'ın Fenerbahçe'nin rakibi Ümraniyespor hakkındaki söylemlerine tepki yağıyor
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Fenerbahçe, Fazıl Say, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Piyanist Fazıl Say'dan Fenerbahçe'nin rakibi Ümraniyespor hakkındaki şok sözler: Para akmış bir yerden - Son Dakika
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