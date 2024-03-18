Fenerbahçe, Michy Batshuayi ile puan kaybetmiyor

Trabzonspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, oyuna sonradan girdiği maçlarda altıncı golünü atarken, sarı-lacivertli takım Belçikalı futbolcunun bu sezon fileleri havalandırdığı mücadelelerde puan kaybı yaşamadı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönen Fenerbahçe zirve takibini sürdürürken, galibiyeti getiren goller Fred (2) ve Batshuayi'den geldi.
Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin gol attığı yedinci lig maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.
Michy Batshuayi, Süper Lig'de bu sezon ilk golünü 17. haftada Kayseri deplasmanında kaydetti. Belçikalı futbolcu, ilk 11'de çıktığı bu maçta hat-trick yaparken, Fenerbahçe de Mondihome Kayserispor'u 4-3'lük skorla geçti.
Batshuayi, bu maçın ardından ligde attığı bütün golleri oyuna sonradan girdiği maçlarda kaydetti.
Semih Şentürk'ü yakaladı
Oyuna sonradan dahil olduğu maçlarda 6 kez gol sevinci yaşayan Michy Batshuayi, 2007-2008 sezonunda benzer performans sergileyerek bu anlamda kulüp rekoru kıran Semih Şentürk'ü yakaladı.
Ertelenen 16. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'u sahasında 7-1 mağlup ederken, ikinci yarının başında oyuna dahil olan Batshuayi, 63. dakikada takımının 6. golünü atmıştı.
Belçikalı futbolcu, bu karşılaşmanın ardından kaydettiği 5 golünü de maçların son 5 dakikası içinde attı.
22. haftada deplasmanda oynanan RAMS Başakşehir müsabakasının uzatma dakikalarında kazanılan penaltı atışını gole çeviren Batshuayi, 24. haftada Bitexen Antalyaspor karşısında da uzatma dakikalarında skoru 2-0'a getiren isim oldu.
27. haftada iç sahada oynanan Kasımpaşa mücadelesinin uzatma anlarında penaltı atışında topun başına geçen Batshuayi, fileleri havalandırmayı başarırken, 29. haftadaki Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmasında da 87. dakikada penaltıdan golü buldu.
Belçikalı futbolcu, dün Trabzonspor deplasmanında da takımına galibiyeti getiren isim oldu. Batshuayi, 87. dakikada Tadic'in ortasında savunmadan seken meşin yuvarlağı çaprazdan filelere göndererek ligdeki 9. golünü kaydetti.
Michy Batshuayi; Mondihome Kayserispor, TÜMOSAN Konyaspor, RAMS Başakşehir, Bitexen Antalyaspor, Kasımpaşa, Siltaş Yapı Pendikspor ve Trabzonspor maçlarında fileleri havalandırırken, Fenerbahçe bu 7 maçta hanesine 21 puan yazdırdı.
Fred kariyerinde ilk kez bir lig maçında 2 gol attı
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşarken, kariyerinde de ilk kez bir lig maçında iki gol kaydetti.
Fred; 2013-2014 sezonunda Ukrayna Süper Kupası finalinde Shakhtar Donetsk formasıyla Chornomorets ağlarını 2 kez havalandırırken, Shakhtar bu maçı 3-1 kazanarak kupaya uzanmıştı.
Brezilyalı futbolcu, 2019-2020 sezonunda Manchester United formasıyla UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Club Brugge karşısında da 2 gol kaydetmiş, Manchester United o müsabakadan 5-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Deplasmanda kazanma rekorunu egale etti
Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında aldığı 3-2'lik galibiyetle bu sezon rakip sahada çıktığı 15. maçında 14. galibiyetini elde etti.
Yukatel Adana Demirspor ile 12. haftada oynanan ve 0-0 sona eren mücadelenin ardından deplasmanda Beşiktaş, Mondihome Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK, RAMS Başakşehir, Bitexen Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve Trabzonspor'u mağlup ederek üst üste 9 dış saha maçından 3 puanla ayrılan İsmail Kartal'ın öğrencileri, bu anlamda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin daha önce elde ettiği rekoru egale etti.
Sarı-lacivertli takım 2010-2011 sezonunda üst üste 9 deplasman maçından 3 puanla ayrılırken, Galatasaray da benzer performansı 2002-2003 sezonunda göstermişti.
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