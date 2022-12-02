Alex de Souza'nın Türkiye'ye dönüş sebebi Fenerbahçelilerle birlikte diğer takım taraftarlarını da kızdırdı

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Sarı-Lacivertliler'in Brezilyalı efsanesi Alex de Souza, sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı. Geçtiğimiz günlerde, "Yuvama dönüyorum" paylaşımı yapan Alex'in amacı çok farklı çıktı.

TARAFTARLAR UMUTLANDI

Fenerbahçeli taraftarlar, Alex'in bu paylaşımıyla efsanenin kulübe geri döneceğine dair hayaller kurmuştu. Ancak Alex de Souza, illegal bahis sitesinin reklamı için geldi.

"SENDEN BEKLEMEZDİK"

İllegal bahis sitesini, "Yuvama döndüm" diyerek tanıtan Alex, yalnızca Fenerbahçelileri değil diğer takım taraftarlarını da hayal kırıklığına uğrattı. Alex'in paylaşımına çok sert yorumlar geldi.

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar: