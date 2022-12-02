Alex de Souza'nın Türkiye'ye dönüş sebebi Fenerbahçelilerle birlikte diğer takım taraftarlarını da kızdırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Alex de Souza'nın Türkiye'ye dönüş sebebi Fenerbahçelilerle birlikte diğer takım taraftarlarını da kızdırdı

02.12.2022 19:22

Fenerbahçe'nin efsanelerinden Alex de Souza, "Yuvama dönüyorum" paylaşımıyla sosyal medyayı sallamıştı. Alex, illegal bir bahis sitesinden reklam alarak, "Yuvama döndüm" ifadesiyle tanıtım yaptı. Alex, bu paylaşımıyla yalnızca Fenerbahçeliler'den değil diğer takım taraftarlarından da tepki gördü.

Sarı-Lacivertliler'in Brezilyalı efsanesi Alex de Souza, sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı. Geçtiğimiz günlerde, "Yuvama dönüyorum" paylaşımı yapan Alex'in amacı çok farklı çıktı.

TARAFTARLAR UMUTLANDI

Fenerbahçeli taraftarlar, Alex'in bu paylaşımıyla efsanenin kulübe geri döneceğine dair hayaller kurmuştu. Ancak Alex de Souza, illegal bahis sitesinin reklamı için geldi.

Hiç yakışmadı Alex! Yuvasına dönüş sebebi sadece Fenerbahçelileri değil herkesi üzdü

"SENDEN BEKLEMEZDİK"

İllegal bahis sitesini, "Yuvama döndüm" diyerek tanıtan Alex, yalnızca Fenerbahçelileri değil diğer takım taraftarlarını da hayal kırıklığına uğrattı. Alex'in paylaşımına çok sert yorumlar geldi.

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar:

Hiç yakışmadı Alex! Yuvasına dönüş sebebi sadece Fenerbahçelileri değil herkesi üzdü
Hiç yakışmadı Alex! Yuvasına dönüş sebebi sadece Fenerbahçelileri değil herkesi üzdü
Hiç yakışmadı Alex! Yuvasına dönüş sebebi sadece Fenerbahçelileri değil herkesi üzdü
Hiç yakışmadı Alex! Yuvasına dönüş sebebi sadece Fenerbahçelileri değil herkesi üzdü
Hiç yakışmadı Alex! Yuvasına dönüş sebebi sadece Fenerbahçelileri değil herkesi üzdü
Hiç yakışmadı Alex! Yuvasına dönüş sebebi sadece Fenerbahçelileri değil herkesi üzdü
Hiç yakışmadı Alex! Yuvasına dönüş sebebi sadece Fenerbahçelileri değil herkesi üzdü
Hiç yakışmadı Alex! Yuvasına dönüş sebebi sadece Fenerbahçelileri değil herkesi üzdü
YORUMLAR
500
Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz'den eski takımı Galatasaray'a gönderme: Biz her yerde arma öpmeyiz Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz'den eski takımı Galatasaray'a gönderme: Biz her yerde arma öpmeyiz Alex de Souza'dan herkesi ters köşe yapan hareket! Türkiye'ye geliş nedeni öğrenildi Alex de Souza'dan herkesi ters köşe yapan hareket! Türkiye'ye geliş nedeni öğrenildi

Alex De Souza, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alex de Souza'nın Türkiye'ye dönüş sebebi Fenerbahçelilerle birlikte diğer takım taraftarlarını da kızdırdı - Son Dakika


Son Dakika
19:21 Alex de Souza'nın Türkiye'ye dönüş sebebi Fenerbahçelilerle birlikte diğer takım taraftarlarını da kızdırdı
19:04 Cinsiyet değiştirme sorusu ünlü ilahiyatçı Mustafa Karataş'a soğuk terler döktürdü
18:36 Mauro Icardi'den çok sert Wanda Nara tepkisi: Medyaya açıklayamayız
18:26 Muharrem İnce, Beşar Esad'a mektup yazdığını anlattı! Yıllar önce görüşmek istemiş
18:24 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan tüm dünyaya Suriye mesajı: Operasyonlar devam edecek
18:06 Tekirdağ'da eski emniyet binasına giren hırsızlar yakayı ele verdi
17:57 Vatandaşları gasp eden sahte polisler yakayı ele verdi! Birinin belediye personeli olduğu belirlendi
17:50 Merkez Bankası Başkanı'na tepki gösteren İYİ Partili vekiller salonu terk etti: Açıklamaya korkuyorlar
17:33 Ukrayna'dan çarpıcı açıklama: Avrupa'daki diplomatik temsilciliklerimize kanlı paketler gönderildi
16:57 Yıkılan binadan tarihi traktör çıktı! 72 yıl önce dönemin milletvekili yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2022 20:04:23. #1.11#
SON DAKİKA: Alex de Souza'nın Türkiye'ye dönüş sebebi Fenerbahçelilerle birlikte diğer takım taraftarlarını da kızdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement