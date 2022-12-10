Müthiş golden sonra olay sevinç! İrfan Can'ın hareketi gündeme oturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Müthiş golden sonra olay sevinç! İrfan Can'ın hareketi gündeme oturdu

10.12.2022 17:22
Müthiş golden sonra olay sevinç! İrfan Can'ın hareketi gündeme oturdu

Fenerbahçe'nin Salernitana ile oynadığı hazırlık maçında İrfan Can ceza sahası dışından çok şık bir gol attı. İrfan Can gol sevincinde Messi'nin olaylı Hollanda maçında yaptığı hareketi tekrarladı. Bu sevincin uzun süredir Galalatasaraylı Icardi tarafından yapılıyor olması sosyal medyada tartışma başlattı.

2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Hollanda'yı penaltılarda eleyen Arjantin, yarı finale kaldı. Arjantin ve Hollandalı futbolcular arasında gerginlik seviyesi çok yüksekti. Lionel Messi attığı penaltı golünden sonra ilginç bir sevinç yaptı.

Müthiş golden sonra olay sevinç! İrfan Can'ın hareketi gündeme oturdu

ICARDI İLE ÖZDEŞLEŞMİŞTİ

Bu hareket son yıllarda Galatasaraylı Icardi ile özdeşleşmişti. Messi'nin arasının bozuk olduğu Icardi'ye de bir gönderme yaptığı yorumları yazıldı. Son olarak bu sevinci İrfan Can Kahveci tekrar etti.

Müthiş golden sonra olay sevinç! İrfan Can'ın hareketi gündeme oturdu

GALATASARAYLILAR TARTIŞMA BAŞLATTI

Messi'nin gündeme getirmesiyle hayli popüler olan bu sevincin İrfan Can tarafından yapılması Galatasaraylı taraftarları kızdırdı. Sosyal medyada da bir tartışma başladı.

Müthiş golden sonra olay sevinç! İrfan Can'ın hareketi gündeme oturdu

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar:

Müthiş golden sonra olay sevinç! İrfan Can'ın hareketi gündeme oturdu
Müthiş golden sonra olay sevinç! İrfan Can'ın hareketi gündeme oturdu
Müthiş golden sonra olay sevinç! İrfan Can'ın hareketi gündeme oturdu
Müthiş golden sonra olay sevinç! İrfan Can'ın hareketi gündeme oturdu
Müthiş golden sonra olay sevinç! İrfan Can'ın hareketi gündeme oturdu
Müthiş golden sonra olay sevinç! İrfan Can'ın hareketi gündeme oturdu
YORUMLAR
500
Ronaldo'ya kapıyı gösteren Manchester United'dan olay Messi paylaşımı! Taraftarlar gönderme olarak yorumladı Ronaldo'ya kapıyı gösteren Manchester United'dan olay Messi paylaşımı! Taraftarlar gönderme olarak yorumladı Tepkilerin dinmediği Messi için Meksika'dan olay hamle! Teklif meclise iletildi Tepkilerin dinmediği Messi için Meksika'dan olay hamle! Teklif meclise iletildi Beşiktaşlı yıldızın, Messi'yi canlı yayında çıldırtan sözü ortaya çıktı! Beşiktaşlı yıldızın, Messi'yi canlı yayında çıldırtan sözü ortaya çıktı!

İrfan Can Kahveci, Mauro Icardi, Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Müthiş golden sonra olay sevinç! İrfan Can'ın hareketi gündeme oturdu - Son Dakika


Son Dakika
16:23 Ronaldo'ya kapıyı gösteren Manchester United'dan olay Messi paylaşımı! Taraftarlar gönderme olarak yorumladı
16:17 59 yaşındaki Hülya Avşar, yeni klibinde çırılçıplak kamera karşısına geçti
16:15 Samsun'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Kendi adımıza son defa destek istiyoruz
15:55 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 13 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğun hamile olduğu ortaya çıktı
15:45 Şarkıcı Cansever içinde kalan uhdeyi anlattı: Bir çocuğumun olmasını isterdim
15:23 Tepkilerin dinmediği Messi için Meksika'dan olay hamle! Teklif meclise iletildi
15:03 Pasaport başvurularında büyük artış! Başvuru sayısı günlük 8 binden 48 bine yükseldi
14:57 Meteoroloji'den İstanbul için turuncu kodlu uyarı! Fırtına için saat verdi
14:38 Dünya Kupası'ndan sonra bir darbe daha yedi! Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer kötü haberi sosyal medyadan verdi
14:05 Ankara'da alışveriş izdihamı! İndirimden tencere almak isteyen vatandaşlar birbirlerini ısırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2022 17:39:23. #1.11#
SON DAKİKA: Müthiş golden sonra olay sevinç! İrfan Can'ın hareketi gündeme oturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement