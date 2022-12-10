Müthiş golden sonra olay sevinç! İrfan Can'ın hareketi gündeme oturdu

2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Hollanda'yı penaltılarda eleyen Arjantin, yarı finale kaldı. Arjantin ve Hollandalı futbolcular arasında gerginlik seviyesi çok yüksekti. Lionel Messi attığı penaltı golünden sonra ilginç bir sevinç yaptı.

ICARDI İLE ÖZDEŞLEŞMİŞTİ

Bu hareket son yıllarda Galatasaraylı Icardi ile özdeşleşmişti. Messi'nin arasının bozuk olduğu Icardi'ye de bir gönderme yaptığı yorumları yazıldı. Son olarak bu sevinci İrfan Can Kahveci tekrar etti.

GALATASARAYLILAR TARTIŞMA BAŞLATTI

Messi'nin gündeme getirmesiyle hayli popüler olan bu sevincin İrfan Can tarafından yapılması Galatasaraylı taraftarları kızdırdı. Sosyal medyada da bir tartışma başladı.

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar: