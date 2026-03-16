Fenerbahçe Osimhen\'i istemiş, yıldız isim sadece bir cümle etmiş

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Osimhen transferinin perde arkasına dair dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Nijeryalı golcü için ezeli rakip Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE SERBEST KALMA BEDELİNİ ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Gazeteci Arda Özkurt'un paylaştığı bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, yaz transfer döneminde Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için Napoli ile temasa geçti. Sarı-lacivertli kulübün, oyuncunun sözleşmesindeki yüksek serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu İtalyan ekibine bildirdiği iddia edildi.

Napoli yönetiminin ise maddi şartların karşılanması halinde transfer için bir engel görmediğini belirterek Fenerbahçe'ye, "Oyuncu ve menajeriyle görüşüp anlaşın" yanıtını verdiği öne sürüldü.

OSIMHEN'DEN NET CEVAP

Habere göre Napoli'den olumlu yanıt alan Fenerbahçe, Victor Osimhen cephesiyle görüşmek istedi. Ancak Nijeryalı yıldızın bu talebi kabul etmediği iddia edildi.

Osimhen'in, Türkiye'de sadece Galatasaray forması giymek istediğini belirterek Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirdiği öne sürüldü.

75 MİLYON EURO'LUK TARİHİ TRANSFER

Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'ın Napoli ile anlaşarak 75 milyon euro karşılığında Victor Osimhen'i kadrosuna kattığı ifade edildi. Transfer, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservisli hamlelerinden biri olarak kayıtlara geçti.