Fenerbahçe Osimhen\'i istemiş, yıldız isim sadece bir cümle etmiş

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
16.03.2026 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Victor Osimhen transferinin perde arkasında Fenerbahçe'nin de devreye girdiği iddia edilirken, Nijeryalı yıldızın ''Türkiye'de sadece Galatasaray'da oynarım'' diyerek sarı-lacivertli kulübün teklifini reddettiği öne sürüldü.

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Osimhen transferinin perde arkasına dair dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Nijeryalı golcü için ezeli rakip Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE SERBEST KALMA BEDELİNİ ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Gazeteci Arda Özkurt'un paylaştığı bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, yaz transfer döneminde Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için Napoli ile temasa geçti. Sarı-lacivertli kulübün, oyuncunun sözleşmesindeki yüksek serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu İtalyan ekibine bildirdiği iddia edildi.

Napoli yönetiminin ise maddi şartların karşılanması halinde transfer için bir engel görmediğini belirterek Fenerbahçe'ye, "Oyuncu ve menajeriyle görüşüp anlaşın" yanıtını verdiği öne sürüldü.

OSIMHEN'DEN NET CEVAP

Habere göre Napoli'den olumlu yanıt alan Fenerbahçe, Victor Osimhen cephesiyle görüşmek istedi. Ancak Nijeryalı yıldızın bu talebi kabul etmediği iddia edildi.

Osimhen'in, Türkiye'de sadece Galatasaray forması giymek istediğini belirterek Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirdiği öne sürüldü.

75 MİLYON EURO'LUK TARİHİ TRANSFER

Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'ın Napoli ile anlaşarak 75 milyon euro karşılığında Victor Osimhen'i kadrosuna kattığı ifade edildi. Transfer, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservisli hamlelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Victor Osimhen, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • erkan zengin erkan zengin:
    Yalan haber 16 5 Yanıtla
  • tarkan atasoy tarkan atasoy:
    Ziyaaaaaa :) 11 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    EL NEZIRE ,SIDIKKI SERIFE, CENK TOSUN, DURAN TEYZE. KEREM TOPLA OSIMEN IN MASKESI 8 4 Yanıtla
  • Oğuz Oğuz:
    son dakika haber osimen senin neyin oluyor merak ettim akrabalık derecenizi 4 3 Yanıtla
  • Erbay Mercan Erbay Mercan:
    sallayınnnnnn 2 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 19:19:42. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.