UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı

14.09.2022 09:02
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları yarın oynanacak.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, deplasmanda Fransız temsilcisi Rennes'e konuk olacak.

H Grubu'ndaki Trabzonspor ise sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini ağırlayacak.

UEFA, A Grubu'nda oynanması planlanan Arsenal- PSV maçını, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından ilan edilen ulusal yas nedeniyle polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarından dolayı ertelemişti.

İkinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

19.45 Midtjylland (Danimarka)-Lazio (İtalya)

19.45 Feyenoord (Hollanda)- Sturm Graz (Avusturya)

19.45 Sheriff (Moldova)- Manchester United (İngiltere)

19.45 Real Sociedad (İspanya)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

19.45 Olympiakos (Yunanistan)- Freiburg (Almanya)

19.45 Karabağ (Azerbaycan)- Nantes (Fransa)

19.45 Trabzonspor-Kızılyıldız (Sırbistan)

19.45 Monaco (Fransa)- Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Zürih (İsviçre)

22.00 Rennes (Fransa)-Fenerbahçe

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)- AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.00 Roma (İtalya)-HJK Helsinki (Finlandiya)

22.00 Real Betis (İspanya)- Ludogorets (Bulgaristan)

22.00 Union Saint- Gilloise (Belçika)- Malmö (İsveç)

22.00 Braga (Portekiz)- Union Berlin (Almanya)

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Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız, Trabzon'a geldi Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız, Trabzon'a geldi Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Kızılyıldız'ı konuk edecek Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Kızılyıldız'ı konuk edecek
Kaynak: AA

Trabzonspor, Fenerbahçe, Sırbistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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