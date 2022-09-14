UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, deplasmanda Fransız temsilcisi Rennes'e konuk olacak.
H Grubu'ndaki Trabzonspor ise sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini ağırlayacak.
UEFA, A Grubu'nda oynanması planlanan Arsenal- PSV maçını, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından ilan edilen ulusal yas nedeniyle polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarından dolayı ertelemişti.
İkinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
19.45 Midtjylland (Danimarka)-Lazio (İtalya)
19.45 Feyenoord (Hollanda)- Sturm Graz (Avusturya)
19.45 Sheriff (Moldova)- Manchester United (İngiltere)
19.45 Real Sociedad (İspanya)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
19.45 Olympiakos (Yunanistan)- Freiburg (Almanya)
19.45 Karabağ (Azerbaycan)- Nantes (Fransa)
19.45 Trabzonspor-Kızılyıldız (Sırbistan)
19.45 Monaco (Fransa)- Ferencvaros (Macaristan)
22.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Zürih (İsviçre)
22.00 Rennes (Fransa)-Fenerbahçe
22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)- AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)
22.00 Roma (İtalya)-HJK Helsinki (Finlandiya)
22.00 Real Betis (İspanya)- Ludogorets (Bulgaristan)
22.00 Union Saint- Gilloise (Belçika)- Malmö (İsveç)
22.00 Braga (Portekiz)- Union Berlin (Almanya)
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