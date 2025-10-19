Fenerbahçe yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi - Son Dakika
Fenerbahçe yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi

Fenerbahçe yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
19.10.2025 21:59
Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin golleri Anderson Talisca ve Marco Asensio'dan geldi. Fatih Karagümrük mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Her iki takımın da birer golü ofsayt nedeniyle geçerlilik sayılmadı.

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 2-1 kazandı.

İLK TEHLİKE FENERBAHÇE'DEN

2. dakikada Asensio'nun pasında savunma araya girerken meşin yuvarlak sağdan ceza sahasına giren Nene'de kaldı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda kaleci Grbic topu kornere göndermeyi başardı.

FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI

21. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sağ kanatta topla buluşan Nene, çaprazdan ceza sahasına girip 3 rakibinden sıyrılırken yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Ali Şansalan, Balkovec'in Nene'yi düşürdüğünü belirterek penaltı noktasını gösterdi.

TALISCA İLE FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ

23. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Talisca geçti. Brezilyalı futbolcu topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi.

ASENSIO FARKI İKİYE ÇIKARDI

41. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Asensio'nun pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu soldan ceza sahasına girip kale sahasına hareketlenen Asensio'ya çıkardı. Bu futbolcu yakın mesafeden düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

KARAGÜMRÜK'Ü UMUTLANDIRAN GOL

59. dakikada Karagümrük farkı bire indirdi. Yıldız oyuncu Serginho, ceza sahasının hemen içi sağ çaprazından topa çok sert vurdu ve ağları havalandırdı.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

Karagümrük beraberlik golüne çok yaklaştı. Mücadelenin 74. dakikasında oyuna yeni giren Ahmet Sivri'nin ceza sahası dışından sert şutu yan direkten döndü.

ATAKAN'IN GOLÜ GEÇERLİ OLMADI

Karşılaşmanın 80. dakikasında Fatih Karagümrük golü buldu. Sol kanattan yapılan ortaya Atakan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.

KARAGÜMRÜK 10 KİŞİ KALDI

Mücadelenin 83. dakikasında konuk ekip 10 kişi kaldı. Karagümrük'te Balkovec, Szymanski'ye yaptığı hareketin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

EN-NESYRI'NİN GOLÜNDE BAYRAK KALKTI

Fenerbahçe, 90+5'te İsmail Yüksek'in sağ çaprazdan ortasında Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşuyla golü buldu ancak yan hakem pozisyonun ardından ofsayt bayrağını kaldırdı.

3 PUAN FENERBAHÇE'NİN

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 19'a çıkararak lider Galatasaray ile arasındaki farkı 6'ya indirdi. Fatih Karagümrük ise 3 puanla son sırada kaldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Sergen:
    Yabancı VAR hakemi her geldiğinde FB puan kaybetti. Yabancılar olsa FB 3 senedir 30 40 puan fark yerdi, bu düzeni kurmak için onları da kaldırdılar. 133 8 Yanıtla
  • KaraKartal:
    Samsun'da kaleci arkasındaki adam ofsaytı bozdu dediler Samsun'un golü iptal ettiler. Burada ne oldu, nene yere atlayıp takla atarken rakibe çarpması mı penaltı oldu? 1 dakika sonra hakem hangi hakla karagümrüklüye kırmızı veriyor? Sonra BEŞİKTAŞ çok puan farkı yedi deniyor. Bunlara böyle puanlar dağıtıla dağıtıla sezondan koparılıyoruz! 109 12 Yanıtla
    Muharrem Yüzügüldü:
    olan bşk olur 0 1
  • Kaya Türker:
    3 sezondur olduğu gibi herhalde bu sezonda dünya liglerinde en çok penaltı kullanma rekorunu yine kıracak fener. penaltılar rakiplere kırmızılar da olmasa bu berbat futbolla küme düşecekler. 81 7 Yanıtla
  • Delikanlı:
    samsun göztepe alanya 1er puan, trabzon antalya karagümrük 3er puan, 12 puan emekler çalınarak kazandırıldı fbye. şehirlerin kulüplerin hakkını çalmaya devam ediyorlar. 63 3 Yanıtla
  • Alparaslan:
    Her maç temas almadan kendilerini yerlere atıp yuvarlanıyorlar. taliscası cenki fredi osteri nenesi brownu şikrinyarı isimler değişiyor tiyatroları değişmiyor. futbol yok sadece haksız fauller penaltılar alma kart göstertme peşindeler. 49 2 Yanıtla
