Fenerbahçe yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi

KaraKartal:

Samsun'da kaleci arkasındaki adam ofsaytı bozdu dediler Samsun'un golü iptal ettiler. Burada ne oldu, nene yere atlayıp takla atarken rakibe çarpması mı penaltı oldu? 1 dakika sonra hakem hangi hakla karagümrüklüye kırmızı veriyor? Sonra BEŞİKTAŞ çok puan farkı yedi deniyor. Bunlara böyle puanlar dağıtıla dağıtıla sezondan koparılıyoruz!

