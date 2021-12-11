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Formula 1 Abu Dabi GP'de pole pozisyonu Verstappen'in - Son Dakika

Formula 1 Abu Dabi GP'de pole pozisyonu Verstappen'in

11.12.2021 17:24
Formula 1 Abu Dabi GP'de pole pozisyonu Verstappen'in

Hamilton 2'nci sırada yer aldıVerstappen yumuşak hamura geçti, liderliği bırakmadıPerez ve Bottas ilk 3'ün dışında kaldıSıralama belli olduAta SELÇUK / - Formula 1'de sezonun 22'nci ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'sinde sıralama turlarının ardından pole pozisyonunun sahibi Red Bull'un...

Hamilton 2'nci sırada yer aldı

Verstappen yumuşak hamura geçti, liderliği bırakmadı

Perez ve Bottas ilk 3'ün dışında kaldıSıralama belli oldu

Ata SELÇUK/ - Formula 1'de sezonun 22'nci ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'sinde sıralama turlarının ardından pole pozisyonunun sahibi Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu. Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ikinci sırayı alırken, McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ise üçüncü sıradan start alacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentindeki Yas Marina Pisti'nde koşulan 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası sezonunun 22'nci ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'sinde sıralama turları büyük heyecana sahne oldu. Max Verstappen ve Lewis Hamilton'ın 369,5'ar puanla kafa kafaya girdiği son ayağın ilk sıralama turlarında Lewis Hamilton ilk sırada yer alırken, Max Verstappen ise 3'üncü sırada kendisine yer buldu.VERSTAPPEN YUMUŞAK HAMURA GEÇTİ, LİDERLİĞİ BIRAKMADIİkinci sıralama turlarında Red Bull takımının aldığı kararla yumuşak hamur lastiklere geçiş yapan Max Verstappen, orta hamurla devam eden Lewis Hamilton'ı geride bırakarak ilk sırayı elde etti, Hamilton ise Perez'in ardından 3'üncü sırada yer aldı. Son sıralama turlarında hızını artırmaya devam eden Max Verstappen, 1: 22.109'luk derecesi ile pole pozisyonunun sahibi oldu. Lewis Hamilton, rakibinin 0.371 gerisinde kalarak ikinci sırayı alırken, Lando Norris ise lider Verstappen'in 0.822 gerisinde kalarak 3'üncü sıranın sahibi oldu.PEREZ VE BOTTAS İLK 3'ÜN DIŞINDA KALDIRed Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez ve Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas ise sezonun final yarışı öncesinde podyum hattının dışında kaldı. Sergio Perez lider Verstappen'in 0.838 gerisinde kalarak 4'üncü sırada yer alırken, Bottas ise 0.927 geride kalarak kendisine 6'ncı sırada yer buldu.SIRALAMA BELLİ OLDUFormula 1 Abu Dabi Grand Prix'sinde yarın koşulacak yarış öncesinde pilotların sıralamaları belli oldu.Sıralama turlarındaki sonuçlar şu şekilde: 1- Max Verstappen (Red Bull)2- Lewis Hamilton (Mercedes)3- Lando Norris (McLaren)4- Sergio Perez (Red Bull)5- Carlos Sainz (Ferrari)6- Valtteri Bottas (Mercedes)7- Charles Leclerc (Ferrari)8- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)9- Esteban Ocon (Alpine)10- Daniel Ricciardo (McLaren)11- Fernando Alonso (Alpine)12- Pierre Gasly (AlphaTauri)13- Lance Stroll (Aston Martin)14- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)15- Sebastian Vettel (Aston Martin)16- Nicholas Latifi (Williams)17- George Russell (Williams)18- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)19- Mick Schumacher (Haas)20- Nikita Mazepin (Haas)

Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'sinde yarış yarın saat 16.00'da start alacak.


Max Verstappen, Grand Prix, Formula 1, Redbull, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Formula 1 Abu Dabi GP'de pole pozisyonu Verstappen'in - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Formula 1 Abu Dabi GP'de pole pozisyonu Verstappen'in - Son Dakika
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