Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

10.10.2022 22:54
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftası, oynanan iki müsabakayla sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftası, oynanan iki müsabakayla sona erdi.

Haftanın kapanış maçlarında Trabzonspor, Kasımpaşa ile golsüz berabere kalırken, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'a İstanbul'da 2-0 mağlup oldu.

Medipol Başakşehir'in mağlubiyetiyle birlikte ligde yenilgisiz takım kalmazken, sezona istediği gibi başlayamayan Demir Grup Sivasspor ilk galibiyetini aldı.

Haftanın en gollü mücadelesinde ise Fenerbahçe, VavaCars Fatih KaragümrükKadıköy'de 5-4 mağlup etti.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Gaziantep FK- Adana Demirspor: 1-1

İstanbulspor- MKE Ankaragücü: 1-2

Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor: 1-1

Bitexen Giresunspor- Beşiktaş: 0-1

HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor: 2-2

Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: 1-0

Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: 5-4

Trabzonspor-Kasımpaşa: 0-0

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 0-2

Puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAv.Puan
1.ADANA DEMİRSPOR95311710718
2.BEŞİKTAŞ95311710718
3.ARABAM.COM KONYASPOR9531103718
4.FENERBAHÇE852125101517
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK8521113817
6.GALATASARAY852195417
7.TRABZONSPOR95221311217
8.YUKATEL KAYSERİSPOR9414129313
9.KASIMPAŞA9414815-713
10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ93331412212
11.CORENDON ALANYASPOR92341117-69
12.BITEXEN GİRESUNSPOR8224610-48
13.İSTANBULSPOR8224713-68
14.MKE ANKARAGÜCÜ8215914-57
15.DEMİR GRUP SİVASSPOR9144813-57
16.FRAPORT TAV ANTALYASPOR8215915-67
17.ATAKAŞ HATAYSPOR8215511-67
18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK81341317-46
19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR9036713-63

10. hafta

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

14 Ekim Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Kırbıyık Holding)

15 Ekim Cumartesi:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK (Medaş Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 Yukatel Kayserispor- Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16 Ekim Pazar:

17.00 Medipol Başakşehir-İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

17 Ekim Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor (Sivas 4 Eylül)

20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Adana Demirspor, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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