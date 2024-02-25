Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm - Son Dakika
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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig\'de görünüm

TFF 3. Lig'de 21. hafta müsabakaları tamamlandı.

25.02.2024 17:29
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TFF 3. Lig'de 21. hafta müsabakaları tamamlandı.

1. Grup'ta Kepezspor, 2. Grup'ta TPAO Batman Petrolspor, 3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor ve 4. Grup'ta Bitexen Adana 1954 FK liderliğini sürdürdü.

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

OGBMAYAVP
1.KEPEZSPOR1914413792846
2.ALİAĞA FUTBOL20137035112446
3.52 ORDUSPOR2010552617935
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR209652116533
5.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR2095631191232
6.EDİRNESPOR1994633171631
7.İNEGÖL KAFKASSPOR208662222030
8.ARTVİN HOPASPOR197662517827
9.MARDİN 1969207492222025
10.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR2081112431-725
11.KARABÜK İDMANYURDU2073101630-1424
12.KIRIKKALEGÜCÜ1954101123-1219
13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER2028101232-2014
14.MALATYA ARGUVANSPOR192413928-1910
15.TARSUS İDMAN YURDU1923141242-309

2. Grup

OGBMAYAVP
1.TPAO BATMAN PETROLSPOR1913513592644
2.TURGUTLUSPOR20123529191039
3.EFELER 092011543022838
4.KARŞIYAKA20113637271036
5.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR2099223131036
6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ208482424028
7.KELKİT HÜRRİYETSPOR208392325-227
8.SİLİFKE BELEDİYESPOR197392327-424
9.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR2072111728-1123
10.PAZARSPOR2064102024-422
11.KEMERKENT BULVARSPOR195681418-421
12.ERGENE VELİMEŞESPOR1963102128-721
13.HACETTEPE 19451954101925-619
14.AMASYASPOR2045111628-1217
15.SAPANCA GENÇLİKSPOR1943122337-1415

3. Grup

OGBMAYAVP
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR20145141162547
2.MERKÜR JET ERBAASPOR20109135132239
3.BORNOVA 187719104534201434
4.SİLİVRİSPOR208842720732
5.KUŞADASISPOR208842622432
6.BELEDİYE KÜTAHYASPOR1987429161331
7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR207761915428
8.FATSA BELEDİYESPOR196851617-126
9.OSMANİYESPOR207492221125
10.ONVO AĞRI 1970196672323024
11.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ204791325-1219
12.AKHİSARSPOR1952121543-2817
13.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR2043131224-1215
14.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR2027111030-2013
15.SİVAS DÖRT EYLÜL1943121532-1712
NOT: Sivas Dört Eylül'ün 3 puanı silinmiştir.

4. Grup

OGBMAYAVP
1.BITEXEN ADANA 1954 FK20152345162947
2.SEBAT GENÇLİKSPOR20123535201539
3.MUŞ 1984 MUŞSPOR20106431201136
4.BURSA YILDIRIMSPOR1996434241033
5.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR208752721631
6.ORDUSPOR 19672086637221530
7.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR208662122-130
8.BALIKESİRSPOR205961821-324
9.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ195771520-522
10.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYASPOR194871929-1020
11.23 ELAZIĞ FK2054111934-1519
12.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER2046102432-818
13.İDAŞ ÇATALCASPOR193971524-918
14.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR1944111023-1316
15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR1943122042-2215

Kaynak: AA

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