Futbol: TFF 3. Lig\'de görünüm

TFF 3. Lig'de 21. hafta müsabakaları tamamlandı.
1. Grup'ta Kepezspor, 2. Grup'ta TPAO Batman Petrolspor, 3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor ve 4. Grup'ta Bitexen Adana 1954 FK liderliğini sürdürdü.
Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KEPEZSPOR
|19
|14
|4
|1
|37
|9
|28
|46
|2.ALİAĞA FUTBOL
|20
|13
|7
|0
|35
|11
|24
|46
|3.52 ORDUSPOR
|20
|10
|5
|5
|26
|17
|9
|35
|4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|20
|9
|6
|5
|21
|16
|5
|33
|5.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR
|20
|9
|5
|6
|31
|19
|12
|32
|6.EDİRNESPOR
|19
|9
|4
|6
|33
|17
|16
|31
|7.İNEGÖL KAFKASSPOR
|20
|8
|6
|6
|22
|22
|0
|30
|8.ARTVİN HOPASPOR
|19
|7
|6
|6
|25
|17
|8
|27
|9.MARDİN 1969
|20
|7
|4
|9
|22
|22
|0
|25
|10.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR
|20
|8
|1
|11
|24
|31
|-7
|25
|11.KARABÜK İDMANYURDU
|20
|7
|3
|10
|16
|30
|-14
|24
|12.KIRIKKALEGÜCÜ
|19
|5
|4
|10
|11
|23
|-12
|19
|13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER
|20
|2
|8
|10
|12
|32
|-20
|14
|14.MALATYA ARGUVANSPOR
|19
|2
|4
|13
|9
|28
|-19
|10
|15.TARSUS İDMAN YURDU
|19
|2
|3
|14
|12
|42
|-30
|9
2. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TPAO BATMAN PETROLSPOR
|19
|13
|5
|1
|35
|9
|26
|44
|2.TURGUTLUSPOR
|20
|12
|3
|5
|29
|19
|10
|39
|3.EFELER 09
|20
|11
|5
|4
|30
|22
|8
|38
|4.KARŞIYAKA
|20
|11
|3
|6
|37
|27
|10
|36
|5.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR
|20
|9
|9
|2
|23
|13
|10
|36
|6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
|20
|8
|4
|8
|24
|24
|0
|28
|7.KELKİT HÜRRİYETSPOR
|20
|8
|3
|9
|23
|25
|-2
|27
|8.SİLİFKE BELEDİYESPOR
|19
|7
|3
|9
|23
|27
|-4
|24
|9.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR
|20
|7
|2
|11
|17
|28
|-11
|23
|10.PAZARSPOR
|20
|6
|4
|10
|20
|24
|-4
|22
|11.KEMERKENT BULVARSPOR
|19
|5
|6
|8
|14
|18
|-4
|21
|12.ERGENE VELİMEŞESPOR
|19
|6
|3
|10
|21
|28
|-7
|21
|13.HACETTEPE 1945
|19
|5
|4
|10
|19
|25
|-6
|19
|14.AMASYASPOR
|20
|4
|5
|11
|16
|28
|-12
|17
|15.SAPANCA GENÇLİKSPOR
|19
|4
|3
|12
|23
|37
|-14
|15
3. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|20
|14
|5
|1
|41
|16
|25
|47
|2.MERKÜR JET ERBAASPOR
|20
|10
|9
|1
|35
|13
|22
|39
|3.BORNOVA 1877
|19
|10
|4
|5
|34
|20
|14
|34
|4.SİLİVRİSPOR
|20
|8
|8
|4
|27
|20
|7
|32
|5.KUŞADASISPOR
|20
|8
|8
|4
|26
|22
|4
|32
|6.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|19
|8
|7
|4
|29
|16
|13
|31
|7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|20
|7
|7
|6
|19
|15
|4
|28
|8.FATSA BELEDİYESPOR
|19
|6
|8
|5
|16
|17
|-1
|26
|9.OSMANİYESPOR
|20
|7
|4
|9
|22
|21
|1
|25
|10.ONVO AĞRI 1970
|19
|6
|6
|7
|23
|23
|0
|24
|11.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|20
|4
|7
|9
|13
|25
|-12
|19
|12.AKHİSARSPOR
|19
|5
|2
|12
|15
|43
|-28
|17
|13.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|20
|4
|3
|13
|12
|24
|-12
|15
|14.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR
|20
|2
|7
|11
|10
|30
|-20
|13
|15.SİVAS DÖRT EYLÜL
|19
|4
|3
|12
|15
|32
|-17
|12
4. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BITEXEN ADANA 1954 FK
|20
|15
|2
|3
|45
|16
|29
|47
|2.SEBAT GENÇLİKSPOR
|20
|12
|3
|5
|35
|20
|15
|39
|3.MUŞ 1984 MUŞSPOR
|20
|10
|6
|4
|31
|20
|11
|36
|4.BURSA YILDIRIMSPOR
|19
|9
|6
|4
|34
|24
|10
|33
|5.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR
|20
|8
|7
|5
|27
|21
|6
|31
|6.ORDUSPOR 1967
|20
|8
|6
|6
|37
|22
|15
|30
|7.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR
|20
|8
|6
|6
|21
|22
|-1
|30
|8.BALIKESİRSPOR
|20
|5
|9
|6
|18
|21
|-3
|24
|9.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
|19
|5
|7
|7
|15
|20
|-5
|22
|10.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYASPOR
|19
|4
|8
|7
|19
|29
|-10
|20
|11.23 ELAZIĞ FK
|20
|5
|4
|11
|19
|34
|-15
|19
|12.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER
|20
|4
|6
|10
|24
|32
|-8
|18
|13.İDAŞ ÇATALCASPOR
|19
|3
|9
|7
|15
|24
|-9
|18
|14.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|19
|4
|4
|11
|10
|23
|-13
|16
|15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|19
|4
|3
|12
|20
|42
|-22
|15
Son Dakika › Spor › Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm - Son Dakika
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