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Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'in 17. haftası, oynanan dört maçla sona erdi.

Futbol: Trendyol Süper Lig\'de görünüm
21.12.2023 - 22:20,
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftası, oynanan dört maçla sona erdi.

Lider Fenerbahçe, deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 4-3 mağlup ederek puanını 43'e yükseltti ve averajla liderliğini sürdürdü.

VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0'la geçen Galatasaray da 43 puanla haftayı 2. sırada noktaladı.

İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma ise yarıda kaldı. İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti.

Sonuçlar

RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor: 3-1

Gaziantep FK-Yukatel Adana Demirspor: 2-2

Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe: 3-4

Bitexen Antalyaspor- Kasımpaşa: 0-0

Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-0

Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Çaykur Rizespor- Pendikspor: 5-1

MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor: 0-0

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 3-1

Puan durumu

Süper Lig'de 17. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE16141144143043
2.GALATASARAY1614113292343
3.MONDİHOME KAYSERİSPOR168532418629
4.TRABZONSPOR158252719826
5.BEŞİKTAŞ168262322126
6.ÇAYKUR RİZESPOR167452021-125
7.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR166642921824
8.BITEXEN ANTALYASPOR166642217524
9.KASIMPAŞA166462731-422
10.ATAKAŞ HATAYSPOR164752422219
11.MKE ANKARAGÜCÜ164752121019
12.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ165381821-318
13.EMS YAPI SİVASSPOR164661927-818
14.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK164571815317
15.CORENDON ALANYASPOR164571524-917
16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ1651101727-1016
17.TÜMOSAN KONYASPOR163671622-615
18.YILPORT SAMSUNSPOR164391826-815
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL163491738-2113
20.İSTANBULSPOR1522111127-168

18. hafta

23 Aralık Cumartesi:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-İstanbulspor (Sivas 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)

24 Aralık Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Yukatel Adana Demirspor-Bitexen Antalyaspor (Yeni Adana)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

25 Aralık Pazartesi:

17.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor (Alanya Oba)

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü (Pendik)

20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Mersin)

Kaynak: AA
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