Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Spor

Trendyol Süper Lig'in 16. haftası, oynanan 2 maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Galatasaray, konuk ettiği Trabzonspor'u 4-3 yenerek puanını 41'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Günün diğer karşılaşmasında ise Beşiktaş, Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.

Zirvenin takipçisi Fenerbahçe ise RAMS Başakşehir'i 3-1 ile geçerek puanını 35'e yükseltti ve 6 puanlık farkı korudu.

Sonuçlar

Süper Lig'de 16. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Kasımpaşa-ikas Eyüpspor: 2-0

Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor: 2-0

Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Corendon Alanyaspor- Gaziantep FK: 3-0

Atakaş Hatayspor-Göztepe: 1-1

Onvo Antalyaspor- Bellona Kayserispor: 2-0

Fenerbahçe-RAMS Başakşehir: 3-1

Adana Demirspor-Beşiktaş: 2-1

Galatasaray-Trabzonspor: 4-3

Puan durumu:

Süper Lig'de 16. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 15 13 2 0 42 18 24 41 2.FENERBAHÇE 15 11 2 2 39 14 25 35 3.REEDER SAMSUNSPOR 15 9 2 4 29 17 12 29 4.İKAS EYÜPSPOR 16 7 5 4 24 17 7 26 5.GÖZTEPE 15 7 4 4 28 21 7 25 6.BEŞİKTAŞ 15 7 4 4 24 17 7 25 7.RAMS BAŞAKŞEHİR FK 15 6 4 5 25 21 4 22 8.ONVO ANTALYASPOR 15 6 3 6 20 26 -6 21 9.TÜMOSAN KONYASPOR 16 5 5 6 18 23 -5 20 10.ÇAYKUR RİZESPOR 15 6 2 7 16 22 -6 20 11.KASIMPAŞA 15 4 7 4 20 21 -1 19 12.GAZİANTEP FK 15 5 3 7 20 24 -4 18 13.NET GLOBAL SİVASSPOR 16 5 3 8 20 27 -7 18 14.CORENDON ALANYASPOR 15 4 5 6 15 18 -3 17 15.TRABZONSPOR 15 3 7 5 23 22 1 16 16.BELLONA KAYSERİSPOR 15 3 6 6 15 27 -12 15 17.SİPAY BODRUM FK 15 4 2 9 12 21 -9 14 18.ATAKAŞ HATAYSPOR 15 1 6 8 13 24 -11 9 19.ADANA DEMİRSPOR 15 1 2 12 12 35 -23 5 17. hafta Ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle: 20 Aralık Cuma: 20.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan) 21 Aralık Cumartesi: 16.00 Net Global Sivasspor- Samsunspor (BG Grup 4 Eylül) 19.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş) 22 Aralık Pazar: 13.30 Gaziantep FK-Antalyaspor (Kalyon) 16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel) 16.00 Bellona Kayserispor-Galatasaray (RHG EnerTürk Enerji) 19.00 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK (Papara Park) 23 Aralık Pazartesi: 20.00 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Mersin) 20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

Kaynak: AA