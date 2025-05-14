Galatasaray 63. Türkiye Kupası'nı Kazandı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray 63. Türkiye Kupası'nı Kazandı

Galatasaray, Ziraat Bankası'nın sponsorluğunda düzenlenen 63. Türkiye Kupası'nı kazanarak 19. kez şampiyon oldu.

14.05.2025 23:21
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Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 63. Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.

Bu sezon 63. kez organize edilen Türkiye Kupası'nın final maçı Gaziantep Stadı'nda yapıldı. Müsabakayı Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in (2) golleriyle 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray, rekorunu 1 adım ileri taşıdı

Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olan sarı-kırmızılı ekip, 19. kez zafere ulaştı.

Türkiye'nin en önemli ikinci ulusal futbol turnuvasında 24. kez final oynama başarısı gösteren Galatasaray, 19. kez kupayı kaldırdı.

Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019'un ardından bu sezon da kupanın sahibi oldu.

Trabzonspor 17. finalde 8. kez kaybetti

Trabzonspor, daha önce 17 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 8. kez hüsrana uğradı.

Bordo-mavili takım, kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997, 2012-2013 ve 2023-2024'ün ardından bu sezon da sahadan mutsuz ayrıldı.

Finalistler ve kupa sayıları

Türkiye Kupası'nın 63 yıllık geçmişinde finale yükselen takımlar ve kazandıkları kupa sayıları şöyle:

TakımlarFinalKupa
Galatasaray2419
Beşiktaş1711
Trabzonspor179
Fenerbahçe187
Altay72
MKE Ankaragücü52
Gençlerbirliği52
Göztepe32
Kocaelispor22
Bursaspor61
Eskişehirspor41
Akhisarspor21
Kayserispor21
Sakaryaspor11
Konyaspor11
Sivasspor11
Medipol Başakşehir3-
Adana Demirspor1-
Boluspor1-
Mersin İdmanyurdu1-
Samsunspor1-
Antalyaspor2-
Kayseri Erciyesspor1-
Alanyaspor1-

Türkiye Kupası finalleri

Türkiye Kupası'nı şimdiye dek kazanan takımlar, sezonlara göre finallerdeki rakipleri ve maç sonuçları şöyle:

SezonKazananFinalist1. Maç2. Maç

1962-63GalatasarayFenerbahçe2 - 12 - 1

1963-64GalatasarayAltay0 - 03 - 0Hükmen
1964-65GalatasarayFenerbahçe0 - 01 - 0

1965-66GalatasarayBeşiktaş1 - 0

1966-67AltayGöztepe2 - 2

Kurayla
1967-68FenerbahçeAltay2 - 00 - 1

1968-69GöztepeGalatasaray1 - 01 - 1Uzatmada
1969-70GöztepeEskişehirspor1 - 23 - 1

1970-71EskişehirsporBursaspor0 - 12 - 0

1971-72AnkaragücüAltay0 - 03 - 0

1972-73GalatasarayAnkaragücü3 - 11 - 1

1973-74FenerbahçeBursaspor0 - 13 - 0

1974-75BeşiktaşTrabzonspor0 - 12 - 0

1975-76GalatasarayTrabzonspor0 - 11 - 05-4 (Penaltılar)
1976-77TrabzonsporBeşiktaş1 - 00 - 0

1977-78TrabzonsporA.Demirspor3 - 00 - 0

1978-79FenerbahçeAltay1 - 22 - 0

1979-80AltayGalatasaray1 - 01 - 1

1980-81AnkaragücüBoluspor2 - 10 - 0

1981-82GalatasarayAnkaragücü3 - 01 - 2

1982-83FenerbahçeMersin İ.Y.2 - 12 - 0

1983-84TrabzonsporBeşiktaş2 - 0

Uzatmada
1984-85GalatasarayTrabzonspor2 - 10 - 0

1985-86BursasporAltay2 - 0

1986-87GençlerbirliğiEskişehirspor5 - 01 - 2

1987-88SakaryasporSamsunspor2 - 01 - 1

1988-89BeşiktaşFenerbahçe1 - 02 - 1

1989-90BeşiktaşTrabzonspor2 - 0

1990-91GalatasarayAnkaragücü3 - 1

Uzatmada
1991-92TrabzonsporBursaspor0 - 35 - 1

1992-93GalatasarayBeşiktaş1 - 02 - 2

1993-94BeşiktaşGalatasaray0 - 03 - 2

1994-95TrabzonsporGalatasaray3 - 21 - 0

1995-96GalatasarayFenerbahçe1 - 01 - 1Uzatmada
1996-97KocaelisporTrabzonspor1 - 11 - 0

1997-98BeşiktaşGalatasaray1 - 11 - 15-3 (Penaltılar)
1998-99GalatasarayBeşiktaş0 - 02 - 0

1999-00GalatasarayAntalyaspor5 -3

Uzatmada
2000-01GençlerbirliğiFenerbahçe2 - 2

6-3 (Penaltılar)
2001-02KocaelisporBeşiktaş4 - 0

2002-03TrabzonsporGençlerbirliği3 - 1

2003-04TrabzonsporGençlerbirliği4 - 0

2004-05GalatasarayFenerbahçe5 - 1

2005-06BeşiktaşFenerbahçe3 - 2

Uzatmada
2006-07BeşiktaşK.Erciyesspor1 - 0

Uzatmada
2007-08KayserisporGençlerbirliği0 - 0

11-10 (Penaltılar)
2008-09BeşiktaşFenerbahçe4 - 2

2009-10TrabzonsporFenerbahçe3 - 1

2010-11BeşiktaşİBB Spor2 - 2

4-3 (Penaltılar)
2011-12FenerbahçeBursaspor4 - 0

2012-13FenerbahçeTrabzonspor1 - 0

2013-14GalatasarayEskişehirspor1 - 0

2014-15GalatasarayBursaspor3 - 2

2015-16GalatasarayFenerbahçe1 - 0

2016-17KonyasporMedipol Başakşehir0 - 0

4-1 (Penaltılar)
2017-18AkhisarsporFenerbahçe3 - 2

2018-19GalatasarayAkhisarspor3 - 1

2019-20TrabzonsporAlanyaspor2 - 0

2020-21BeşiktaşAntalyaspor2 - 0

2021-22SivassporKayserispor3-2

Uzatmada
2022-23FenerbahçeRAMS Başakşehir2-0

2023-24BeşiktaşTrabzonspor3-2

2024-25GalatasarayTrabzonspor3-0

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray 63. Türkiye Kupası'nı Kazandı - Son Dakika

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