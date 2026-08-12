Galatasaray Lige 69. Sezonla Başlıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın Çorum FK ile yapacağı maçla lig tarihinde 69. sezonuna girecek.

Sarı-kırmızılılar, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi ligde tüm sezonlarda yer aldı ve 26 kez ile en fazla şampiyonluk yaşayan takım olma başarısı gösterdi.

Ligdeki en kötü derecesi 2021-2022 sezonunda 13'üncülük olan Galatasaray, en farklı galibiyetlerini 8-0 ile Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı, en farklı yenilgiyi ise 6-0 ile Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Galatasaray, lig tarihinde oynadığı 2 bin 266 maçta 1308 galibiyet, 554 beraberlik, 404 yenilgi yaşarken, 4 bin 66 gol atıp kalesinde 1993 gol gördü.

Galatasaray'ın "en"leri

Sarı-kırmızılı takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle: