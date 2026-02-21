Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor'a kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor'a kaybetti

Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor\'a kaybetti
21.02.2026 21:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 kaybetti. Sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor, 2-0 kazandı.

DİREĞİN YANINDAN TOP DIŞARIDA

8. dakikada Konyasporlu futbolcu Melih İbrahimoğlu'nun sol çaprazdan sert şutunda top, direğin yanından dışarıya çıktı.

MAURO ICARDI İSABETİ BULAMADI

29. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahasında topla buluşan Mauro Icardi'nin sert şutunda top, yan ağlarda kaldı.

SALLAI'NİN ŞUTU BAHADIR'DA

36. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topa gelişine vuran Sallai'nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Güngördü kontrol etti.

GALATASARAY GOLÜ BULDU ANCAK OFSAYT

Mücadelenin 52. dakikasında Galatasaray öne geçti ancak bu gol geçerlilik kazanmadı. Noa Lang'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sacha Boey'in şutunu kaleci Bahadır Güngördü çıkardı. Pozisyonun devamında seken topa Leroy Sane'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak VAR monitöründe yapılan inceleme sonucu Sacha Boey'in ofsaytta olması nedeniyle gol iptal edildi.

KONYASPOR GOLE YAKLAŞTI

60. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Yeşil-beyazlılar, hızlı paslarla ceza sahasına girdi. Topla buluşan Jackson Muleka'nın topuk vuruşu çok az farkla auta gitti.

KONYA'DA İLK GOL ADİL'DEN

Konyaspor, 75. dakikada öne geçti. Deniz Türüç'ün sağ köşeden kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Uğurcan Yazğılı'nın arka direğe çevirdiği topu Adil Demirbağ ağlarla buluşturdu.

KRAMER FARKI İKİYE ÇIKARDI

Konyaspor, 81. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Bardhi'nin sol kanattan yerden içeriye çevirdiği topa Kramer dokundu ve topu ağlara gönderdi.

ZORLU MAÇTA 3 PUAN KONYASPOR'UN

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Konyaspor kazandı. Bu sonuçla birlikte 55 puanda kalan Galatasaray'ın Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı maç fazlasıyla 3'te kaldı. Konyaspor ise 23 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u sahasında ağırlayacak. Konyaspor, RAMS Başakşehir deplasmanına gidecek.

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Konyaspor, Tümosan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor'a kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    konuşun israilsaray lilar 39 36 Yanıtla
  • EK6985EK EK6985EK:
    Fenevliler kına yaktığını zannetsin. 29 36 Yanıtla
  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    girdimiiiiii))))))) 34 28 Yanıtla
  • kemalhelvaci kemalhelvaci:
    önemli olan şampiyonlar ligi 19 35 Yanıtla
    OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Ligde şampiyon olan gidiyor lavzek 12 6
    Emre Akcay Emre Akcay:
    siz 12 yıldır şampiyon olmadan gidiyosunuz size 3 koyan takım ne ola o zaman malo 2 0
    kemalhelvaci kemalhelvaci:
    ikinci olan da gidiyor 1 1
    Emre Akcay Emre Akcay:
    her sene biz oluyoruz birazda biz oynayalım faroş sporla bakalım sizde tarihin en kotü liverpuluyla oynarsınız hem 2 0
    erkan zengin erkan zengin:
    Yürü kim tutar seni cüzdan bulursun belki 0 0
  • Ferhat Ataş Ferhat Ataş:
    okan icardiyi çıkartıp barışı forvete koymak nedir bu yenilgi sana yazar yunus her maç kayıp ilk 11 de başlatıyorsun. 17 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
Açıklamalar ardı ardına geldi 3 ülkeden vatandaşlarına “acil İran“ çağrısı Açıklamalar ardı ardına geldi! 3 ülkeden vatandaşlarına "acil İran" çağrısı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı Metrelerce savruldu, durumu ağır Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Metrelerce savruldu, durumu ağır
Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi
Husumetlilerin tartışması kanlı bitti Husumetlilerin tartışması kanlı bitti
Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı
Yürekleri yakan olay 29 yaşındaki işçi hayatını kaybetti Yürekleri yakan olay! 29 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor

22:09
“ABD uçakları, İran’a saldırı için Ürdün’e konuşlandı“ iddiası
"ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı" iddiası
22:05
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
21:00
Direksiyonda bir vali Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
Direksiyonda bir vali! Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
20:14
Bir şok daha Juventus, Galatasaray maçından sonra kendine gelemedi
Bir şok daha! Juventus, Galatasaray maçından sonra kendine gelemedi
20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler
19:53
Aleyna Tilki’nin annesi, 3 günde paraya doydu
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu
19:25
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15’e çıkarıyorum
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum
17:08
“Savcıyım“ deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 23:36:38. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor'a kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.