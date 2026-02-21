Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor\'a kaybetti

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor, 2-0 kazandı.
8. dakikada Konyasporlu futbolcu Melih İbrahimoğlu'nun sol çaprazdan sert şutunda top, direğin yanından dışarıya çıktı.
29. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahasında topla buluşan Mauro Icardi'nin sert şutunda top, yan ağlarda kaldı.
36. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topa gelişine vuran Sallai'nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Güngördü kontrol etti.
Mücadelenin 52. dakikasında Galatasaray öne geçti ancak bu gol geçerlilik kazanmadı. Noa Lang'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sacha Boey'in şutunu kaleci Bahadır Güngördü çıkardı. Pozisyonun devamında seken topa Leroy Sane'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak VAR monitöründe yapılan inceleme sonucu Sacha Boey'in ofsaytta olması nedeniyle gol iptal edildi.
60. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Yeşil-beyazlılar, hızlı paslarla ceza sahasına girdi. Topla buluşan Jackson Muleka'nın topuk vuruşu çok az farkla auta gitti.
Konyaspor, 75. dakikada öne geçti. Deniz Türüç'ün sağ köşeden kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Uğurcan Yazğılı'nın arka direğe çevirdiği topu Adil Demirbağ ağlarla buluşturdu.
Konyaspor, 81. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Bardhi'nin sol kanattan yerden içeriye çevirdiği topa Kramer dokundu ve topu ağlara gönderdi.
Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Konyaspor kazandı. Bu sonuçla birlikte 55 puanda kalan Galatasaray'ın Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı maç fazlasıyla 3'te kaldı. Konyaspor ise 23 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u sahasında ağırlayacak. Konyaspor, RAMS Başakşehir deplasmanına gidecek.
