Galatasaray Başakşehir ile Yarışacak

13.03.2026 09:45
Galatasaray, Süper Lig'de RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Okan Buruk maçta yok.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile mücadele edecek.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Süper Lig'de 25 maçta 19 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, topladığı 61 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde haftaya lider girdi.

RAMS Başakşehir ise 12 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyetle 42 puan elde etti ve 5. sırada yer aldı.

Bu sezonki üçüncü randevu

Galatasaray ile RAMS Başakşehir, bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

Ligin 9. haftasında iki takım arasında oynanan mücadele, sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası gruplarının ilk haftasında RAMS Park'ta yapılan mücadeleyi de Galatasaray 1-0 kazandı.

Okan Buruk cezalı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası sebebiyle yarınki RAMS Başakşehir maçında takımının başındaki yerini alamayacak.

Beşiktaş ile geçen hafta oynanan derbinin son dakikalarında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Buruk, yarın eski takımının karşısında maça çıkamayacak.

Sane ve Abdülkerim de yok

Galatasaray'da Alman futbolcu Leroy Sane ile milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı, cezaları nedeniyle yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Beşiktaş derbisinde geçen hafta doğrudan kırmızı kartla cezalandırılan Sane ile sezon içerisindeki 4. sarı kartını gören Abdülkerim Bardakcı, cezalarından dolayı yarınki müsabakada görev yapamayacak.

Eren Elmalı, sarı kart sınırında

Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, Başakşehir maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.

Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, yarınki müsabakada da sarı kartla cezalandırılması durumunda sonraki hafta Göztepe ile oynanacak maçta yer alamayacak.

Ligde son 31 iç saha maçında yenilmedi

Galatasaray, ligde iç sahadaki son 31 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 25 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Ligin en çok gol atan takımı

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ekip konumunda bulunuyor.

Sezonda 59 gol atan sarı-kırmızılılar, geride kalan 25 haftada ligin en golcü ekibi oldu. Galatasaray'ı bu alanda 57 golle Fenerbahçe ve 51 golle Trabzonspor takip ediyor.

Süper Lig'de bu sezon kalesinde 18 gol gören Galatasaray, Göztepe ile birlikte en az gol yiyen ekip olarak da dikkati çekiyor.

Beşiktaş ve Liverpool galibiyetleriyle moraller yükseldi

Sarı-kırmızılı ekip, son iki resmi müsabakasında Beşiktaş ve Liverpool'u mağlup ederek moral buldu.

Ligin 25. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı ve UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u 1-0'lık skorlarla yenen Galatasaray, önemli bir eşiği geride bıraktı.

Osimhen, ligde gollerine devam ediyor

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı santraforu Victor Osimhen, Süper Lig'deki son 8 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

Bu dönemde Samsunspor'un 2 kez ağlarını sarsan Osimhen, Hesap.com Antalyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş'a birer gol kaydetti.

Osimhen, bu süreçte sadece ikas Eyüpspor'a gol atamadı.

Sonraki durak Liverpool

Galatasaray, RAMS Başakşehir karşılaşmasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiltere devi Liverpool ile karşılaşacak.

Bu turdaki ilk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finale yükselmek için Liverpool ile çok önemli bir mücadeleye çıkacak.

Bu kritik karşılaşmadan dolayı teknik direktör Okan Buruk'un RAMS Başakşehir'e karşı bazı mevkilerde rotasyona gitmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

