Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı: Avrupa'da Birlik ve Yeni Projeler

GALATASARAY Spor Kulübü Divan Kurulu Haziran Ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı.

Toplantı öncesinde, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatan için canını feda eden şehitler, kulübün kurucusu ve 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen ve arkadaşları ile yakın zamanda yaşamını yitiren üyeler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Toplantıda Divan Kurulu Üyeleri gündeme ilişkin görüşlerini dile getirdi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, toplantıda yaptığı konuşmada Avrupa'daki yapılanma ve kulüp hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özbek yaptığı konuşmasında, "Bugün haziran ayı Divan toplantısında bir aradayız. Haziran ayı son 4 senedir bizim için şampiyonluk kutlamalarıyla geçiyor. Yine Türkiye ve Avrupa'nın birçok yerinde taraftarlarımızla üyelerimizle birlikte kutlamalarımız sürüyor. Bildiğiniz gibi geçenlerde bir davet üzerine Brüksel'e gittik. Brüksel'de taraftarlarımızla buluştuk. Onlarla şampiyonluğun sevincini, gururunu paylaştık. Onun öncesinde de bazı çalışmalarımız vardı. Bu çalışmaların başında Almanya'da yaptığımız çalışmalar vardı. Vatandaşlarımızın büyük bir kısmı Avrupa'nın çeşitli memleketlerinde yaşıyorlar, orada bulunuyorlar. Dolayısıyla Galatasaray Spor Kulübü'nün özellikle Avrupa'da çok büyük bir kitlesi var. Diğer takımlarla kıyaslanmayacak seviyede büyük bir Galatasaray taraftarımız Avrupa'da mevcut. Buna bağlı olarak Almanya'da bir çalışma başlatmıştık. Brüksel'de davet üzerine bu çalışmalarımıza devam etti. Hedefimiz şu, bildiğiniz gibi Avrupa'nın çeşitli memleketlerinde de çeşitli derneklerimiz var. Bizleri destekleyen kişilerin oluşturduğu gruplar var. Özellikle Almanya başta olmak üzere, Belçika, Hollanda, Fransa, Avusturya ve İsviçre'de bu derneklerin yapısı, bu derneklerin mevcudiyeti bize güç veriyor. Bir eksiğimiz olduğunu hissettik ve bu seneki çalışmalarımıza, Avrupa'daki çalışmalarımıza bütün bu derneklerin bir çatı altında toplanması, bir tek yumruk olması ihtiyacını hissettik. Bu yönde çalışmalarımıza başladık. İnşallah bütün derneklerimizi, Avrupa'daki bu dernekleri bir araya getirecek bir organizasyon yapacağız. Hedefimiz daha sonra Kuzey Afrika ve Orta Doğu gibi devam etmek. Amerika da buna dahil. Buradaki derneklerin tek bir çatı altında toplanması, bir söz birliği, bir güç birliği haline getirmek üzere çalışmalarımıza başladık. İnşallah kısa sürede bunu sonuçlandıracağız" ifadelerini kullandı.

'EN BAŞARILI TAKIMI KURMAK ÜZERE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Kulübün finansal yapısı ve harcama limitlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özbek, "Galatasarayımız, hayal ettiğimiz ve hedeflediğimiz şekilde sürdürülebilir başarıya ulaşmak için yoluna devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde takımların harcama limitleri açıklandı. Bu harcama limitlerinde rakiplerimizle aramızda oluşan fark, son dönemde Galatasaray'ın finansal açıdan doğru yönetilerek hedeflerine ulaştığının kanıtlarından bir tanesidir. Şöyle ki, Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limiti dediği şey, bütün yapılan kontratlar, bütün yapılan harcamalar, sponsorluklar bunların hepsi federasyonda mevcut. Federasyon bu yapılan çalışmaları, kulübün gelir kaydedebileceği konuları alt alta yazıyor ve topluyor. Futbol için harcayacağı paraları da maaşlar, vergiler, bütün giderlerini teknik heyet hepsini alt alta yazıyor, topluyor. Gelirlerinizin ancak yüzde 65'ini kullanabilirsiniz. Dolayısıyla açıklanan bu rakam gelirlerimizin yüzde 60'ı, futbola ait gelirlerimizin yüzde 65'ine tekabül ediyor. Bir husus şu anda eksik, o da UEFA'dan direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmemizden dolayı yaklaşık 30 milyon Euro girdimiz eylül ayı gibi olacak. Bu rakam da bu açıklanan harcama limitine eklenmek suretiyle yaklaşık tahmin ediyoruz. 11-12 milyar TL civarına çıkacak. Konuya şu açıdan bakmanız için bu açıklamayı yapıyorum. Galatasaray Spor Kulübü'nün finansal yapılarının incelenmesi sonucunda harcama limiti diye ifade edilen rakam yüzde 65'ine tekabül ediyor. 11-12 milyar civarında. Rakiplerimizin durumuna baktığımız zaman, rakiplerimizin toplamı bizim rakamımız kadar değil. Bu biraz önce de ifade ettiğim gibi Galatasaray'ın özellikle futbol seviyesinde nasıl yönetildiği, gelirlerinin ne seviyede olduğu ve finansal yapısının nasıl olduğu konusunda bize son derece büyük bir açıklama getirir. Bu açıklamayı ifade etmek zorunda hissettim kendimi. Çünkü bazı yanlış anlaşılmalar da oluyor. Yani burada açıklanan 9 milyar ileride olacak ilavesiyle 11-12 milyar TL futbol takımının önümüzdeki sezonda gerek maaş, vergi, bonservis ücreti olarak harcamasının limitini göstermektedir. Elbette ki en güzel transferleri yapmak için çalışıyoruz. En güzel takımı ve en başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz. Burada en ufak bir tereddüt yok. Bazen bu harcama limitinin yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Sadece transfer için harcanacak bir miktar gibi görülüyor. Öyle değil. Bu ifadem şuna yönelik değil, biz elbette ki her sene yaptığımız gibi en iyi takımı, en verimli takımı, en başarılı takımı kurmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

'CUMARTESİ GÜNÜ ÇOK ÖNEMLİ BİR TOPLANTIMIZ VAR'

Dursun Özbek konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Cumartesi günü çok önemli bir toplantımız var. Olağanüstü Genel Kurulumuzu Lütfi Kırdar salonunda gerçekleştireceğiz. Bu dönem yapmak istediğimiz projelerle ilgili siz değerli üyelerimizden yetki isteyeceğiz. Bu toplantımızda sizden yetki istediğimiz konular: Mecidiyeköy'de bir binamız vardı. 180 tane rezidans olarak kullanılabilecek dairelerimiz vardı. Bunlardan 120 tanesini daha önce satıp Florya'daki arazinin satın alınması için kullanmıştık. Son derece başarılı bir operasyondu. Geriye yaklaşık 60'a yakın ünitemiz kalıyor. Bunları değerlendirmek üzere yetki istiyoruz. Oradaki inşaatımız da aşağı yukarı bitti. Temmuz ayından itibaren daha önce satılmış dairelerin teslimatlarını satın alan kişilere yapacağız. Diğer bir konumuz; Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde geçen sene bitirilen birinci fazın ardından, akademi ve kadın futbol takımlarımızın kullanımı için dört futbol sahası ve kamp tesislerinden oluşan ikinci fazın inşaatının bitirilmesi konusu var. Burada da inşaatımız devam ediyor. Ancak yeni yönetim olarak bunun bitirilmesi için sizden yetki talep ediyoruz. Diğer bir konu; Aslantepe Vadisi'ndeki 62 dönüm arazide amatör şubelerimizin büyük bölümünü tek çatı altında toplayacak idari binalar, çok amaçlı spor salonları, kamp tesisleri, kapalı yüzme havuzu ve ticari alanların inşa edilmesi. Burada da 23 Nisan'da temel atmayı gerçekleştik. Çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Konuyla ilgili çok detaylı ve teferruatlı bir çalışmamız var. Genel kurul için hazırladık. Genel kurulda sizlere buranın nasıl yapılacağını, buradan beklentimizin ne olduğunu anlatacağız. Diğer bir konu; Beyoğlu Hasnun Galip binasının yerine, yeni bina yapmak ya da var olan binanın kullanımını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek inşaat faaliyetlerini yürütülmesi. Hasnun Galip'te tarihi bir binamız var. Bu bina belediyenin tespiti sonucunda şu anda iskan edilmeye müsait değil. Statik yapısının geçmişten gelen sebeplerle zayıflığı dolayısıyla bina şu anda kullanım durumunda değil. İki tane alternatif var önümüzde. Birincisi binayı yıkıp yeniden yapma alternatifi var. İkincisi de belediyenin talebi çerçevesinde binanın statik olarak güçlendirilmesi sonucunda kullanıma açılması konusu var. Bu her iki konuyu da irdeleyerek buradaki binayı yeniden kazandırmak ve orada yine kulübümüze yönelik bazı faaliyetlerin sosyal manada kullanımının ne olacağı konusunda sizlere anlatacağım. Şu anda devam eden Florya konut projemize komşu, kulübümüze tahsisli 19 dönüm arazide yeni spor tesisinin geliştirilmesi. Bu geçmişte Galatasaray'a kazandırılmış çok önemli bir arsa. 19-20 dönüm civarındaki arsa, şu anda orada inşaatı devam eden konut projesinin dışında, onunla ilgisi olmayan bir arsa parçası. Senelerden beri orayı ikinci antrenman sahası olarak kullanıyoruz. Florya'da yürüyen projeyle paralel olarak, eş zamanlı olarak, burada bir Metin Oktay Spor Kompleksi yapmak suretiyle, değerli oyuncumuz Galatasaraylı Metin Oktay'ın hem hatırasını orada yaşatmak, hem de üye kabul etmek suretiyle bu spor kompleksini, tenis kortları, kapalı salon, yüzme havuzu gibi konuları orada inşa edip orada bir spor merkezi inşaatında yapacağız. Bunun için yetki isteyeceğiz."

Kulübün finansal yapısı ve hisse senedi işlemlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Kulübümüzün yüzde 60.01 payına sahip olduğu Galatasaray Sportif Yatırımlar A.Ş. tarafından satın alınması ya da ilan tarihindeki mevcut hissesi muhafaza edilmesi kaydı ve şartıyla satılması. Bildiğiniz gibi sermaye artışı dönemlerinde rüçhan hakkı kullanılmayan hisse senetlerinin kulüp tarafından satın alınması söz konusudur. Onun da serbest piyasada satılması söz konusudur. Buradaki talebimiz Galatasaray'ın mevcut yüzde 60.01'lik hisse yapısını hiç değiştirmeden bu operasyonu yapabilmemiz için de sizden yetki istiyoruz" dedi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.