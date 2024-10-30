Süper Lig'in 11'inci haftasını BAY geçecek Galatasaray, izin yapacak.
BEŞİKTAŞ
- Siyah-beyazlılar günü izinli geçirecek. Kasımpaşa maçının hazırlıkları yarın devam edecek.
TRABZONSPOR
11.00 Bordo-mavililerde Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürecek.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşılaşmasının çalışmalarına devam edecek.
TÜRKİYE KUPASI
- Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu müsabakaları oynanacak.
BASKETBOL
- EuroCup
19.00 Bahçeşehir - Trefl Sopot
- FIBA Şampiyonlar Ligi
20.30 Kolossos Rodos - Karşıyaka
- FIBA Avrupa Kupası
20.30 Bursaspor - Basket Zaragoza
20.30 K. Strovolou - Tofaş
- Eurocup Kadınlar
20.00 Beşiktaş - GEAS
20.00 Galatasaray Çağdaş F. - U. Farrol
20.30 Sopron - YTR Bodrum
VOLEYBOL
- Efeler Ligi
16.00 Spor Toto - Fenerbahçe Medicana
19.00 Ziraat Bankkart - Arkas Spor
17.00 Alanya Belediyespor - İstanbul Gençlik Spor
13.00 Türşad - Akkuş Bld.
17.30 Galatasaray HDI Sigorta - Halkbank
15.00 Altekma - Cizre Bld.
Son Dakika › Spor › Galatasaray BAY Geçiyor, Takımlar Hazırlıkta - Son Dakika
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