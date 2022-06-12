Galatasaray'da yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek'in ilk hedefi Fatih Terim! - Son Dakika
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Galatasaray'da yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek'in ilk hedefi Fatih Terim!

12.06.2022 14:18

Galatasaray'da 4 yıl aranın ardından yeniden başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek, teknik direktörlük için yapılan listede ilk sırada Fatih Terim'e yer verdi.

Galatasaray'da Dursun Özbek ikinci kez başkan seçildi. Fanatik'te yer alan habere göre, kulübü ileriye taşımaya yönelik projeleriyle taraftarı heyecanlandıran Özbek'in ilk işi çalışacağı teknik direktörü belirlemek olacak.

5 ADAY VAR

  • Fatih Terim
  • Okan Buruk
  • Igor Tudor
  • Marcelo Gallardo
  • Nuri Şahin

FATİH TERİM

Özbek'in listesinde 4 aday bulunuyor. İlk döneminde de beraber çalıştığı isim olan Galatasaray efsanesi Fatih Terim yeni Özbek döneminde de ilk adaylardan biri.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü belli oluyor! İşte Dursun Özbek'in son adayları

OKAN BURUK

Adaylardan bir diğeri ise Okan Buruk. Adaylıktan çekilip Dursun Özbek'in ekibine dahil olan Metin Öztürk, Okan Buruk ile görüştüğünü açık bir şekilde ifade etmişti.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü belli oluyor! İşte Dursun Özbek'in son adayları

IGOR TUDOR

Bir dönem Galatasaray'ı DA çalıştırmış olan ve Serie A ekibi Hellas Verona ile yollarını ayıran Igor Tudor'da bu listede bulunuyor.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü belli oluyor! İşte Dursun Özbek'in son adayları

MARCELO GALLARDO

Listedeki son isim ise River Plate'in başarılı hocası Marcelo Gallardo. Türk teknik adamlar öncelikli olsa da Gallardo teknik direktör adayları arasında yer alıyor.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü belli oluyor! İşte Dursun Özbek'in son adayları

NURİ ŞAHİN

Antalyaspor ile ilk sezonunda başarılı bir performansa imza atan ve herkes tarafından beğeni toplayan genç teknik adam Nuri Şahin de bu listedeki son aday.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü belli oluyor! İşte Dursun Özbek'in son adayları
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SON DAKİKA: Galatasaray'da yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek'in ilk hedefi Fatih Terim! - Son Dakika
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