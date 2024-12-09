Galatasaray'dan Osimhen ve Barış Alper'in sakatlığı hakkında resmi açıklama - Son Dakika
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Galatasaray'dan Osimhen ve Barış Alper'in sakatlığı hakkında resmi açıklama

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Galatasaray'dan Sivasspor maçında sakatlanan Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın son durumlarıyla ilgili açıklama geldi. Tedavilerine başlanan yıldızların sahalara dönüş tarihiyle ilgili ise bir bilgi verilmedi.

09.12.2024 15:00
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in son durumları hakkında bir açıklama yaptı.

OSIMHEN'İN ADALESİNDE ZORLANMA VE KANAMA VAR

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;

"Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Net Global Sivasspor karşılaşmasında sağ arka üst adalesinde ağrı hisseden Victor Osimhen'in sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

BARIŞ ALPER'İN SAKATLIĞI

Aynı karşılaşmada rakip takım oyuncusunun sert müdahalesi nedeniyle sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Futbolcularımızın sahalara geri dönüş süreleriyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyirlerine göre hareket edilecektir."

"TFF BAŞKANI İSTİFA ETMELİDİR"

Öte yandan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Barış Alper Yılmaz'ın sakatlandığı pozisyonun ardından konuştu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tüm takımların rahatsız olduğunu söyleyen Mehmet Cibara, "TFF Başkanı her an istifa etmeli veya görevden el çektirilmelidir" dedi.

Kulüpler Birliği'ne de tepki gösteren Cibara, "Kulüpler Birliği Vakfı ne iş yapar. TFF Başkanı, daha önce Kulüpler Birliği başkanlığı yapmış bir başkanı tehdit ediyor. Bizim Florya'ya gittiğimiz gün, Kulüpler Birliği Vakfı saat 14.00'de toplantısı vardı. O günden bugüne ne sözlü ne yazılı bir açıklama, kınama hiçbir şey yok. Her toplantıda birbirlerine 'başkanım, başkanım' diyen tipler, her maçtan önce yemekte gelip buralarda 'başkanım başkanım, ben esasında şöyleyim' diyen insanlar toplandı. Bir açıklama bile yapmadı. Neden, kimden korkuyor bunlar. Ayıp değil mi, yakışıyor mu!"

"NİYE BU MHK BAŞKANI GÖREVDE?"

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevi bırakması gerektiğini dile getiren Cibara, "Ondan sonra hakem bilmemne el çektireceğiz, cezalandıracağız, bilmem ne yapacağız. Bu hakem, bu hareketleri niye yaptı acaba düşünüyor musunuz? Acaba AVM'lerde tokat yemekten mi korktu bu? Emekliliğiyle ilgili bir takım düşünceleri mi var? Kötü bir hisse mi kapıldı? Her hafta bir rezalet var. Niye bu MHK başkanı görevde? Derhal el çektirilmeli" diyerek sözlerini noktaladı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi.

Müsabakanın 90+9. dakikasında Rey Manaj, Barış Alper'e ser bir faul yaptı. Faul düdüğünü çalan hakem Turgut Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen Doman, kararını değiştirmedi.

Pozisyonun ardından acı içerisinde yerde kalan ve sakatlanan Barış Alper Yılmaz ise sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Barış Alper, takımının 3. golünü kaydetmişti. Bu pozisyon kısa süre içerisinde gündem oldu.

Galatasaray\'dan Osimhen ve Barış Alper\'in sakatlığı hakkında resmi açıklama

Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, Mehmet Cibara, Galatasaray, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Osimhen ve Barış Alper'in sakatlığı hakkında resmi açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Mehmet Ali:
    Pozisyonla alakasız sadece karşındakine zarar vermek amacıyla yapılmış bir harekete geçmiş olsun demeyi beceremeyen vicdansız insanlık bilmezler... O gaddarlığı yapandan daha büyük oeşrfszsniz. Elbet o yorumlarınızın ahı da çıkar hayatınızda bir yerden. Sonra algıydı bilmem neydi hatırlarsınız :)))) 101 1 Yanıtla
  • Rasim b:
    bu pozisyonu var'a gidip görmezden geliyosanız vicdan der susarım yapı yapı yapı başka bişi bildiğiniz yok futbolu bitirdiniz 78 1 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    kuş beyinli kim varsa üst üste koyup o şekilde şampiyon olacak Galatasaray Allah'ın izniyle 67 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    Boş Milli Takım Oyuncusu 7 45 Yanıtla
  • Zekai Kara:
    Size ne TFF başkanından. İşinize gelmeyince başkan istifa et. Herkes rahatsızmış. Sizden başka kim rahatsız acaba. 2 44 Yanıtla
  • Necmettin Candar:
    TFF başkanı cinconun işine gelmedi tabiki alıştılar bedava şampiyonluklara 2 25 Yanıtla
  • Osman Turan:
    Ya bunda bile algı insan sağlığı önemli ama bunlar için insan sağlığı da önemsiz her işte algı yener algı yenilir algı ayıp yahu . Açıklama da deseler ki Barış Alpere yapılan faul ve kart verilmemesi kabul edilemez. Gerekli cezaların gelmesini bekliyoruz oyuncumuza da sağlık diliyoruz dese ama yok illa bir algı yapacaklar kudursanz da bu namussuz düzene namuslu TFF başkanı geldi devam da edecek… 3 23 Yanıtla
  • Gencer Guney:
    rafa ya yapıldiginda kimsenin sesi çıkmadı, tarafsız olunsa her kasıtli hareket cezasız kalmamalıdır, GS olunca kıyamet koptu, 1 22 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    dünya bir tek siz değilsiniz 1 21 Yanıtla
  • Osman Turan:
    Cincon da haklı Şimdiki TFF başkanı şampiyon olursa beraber kupa kaldırmayacaktır belki sizin dediğinizi yapmıyor işinize gelmiyor ama mert adamdır algınızı da alın defolun be . 1 16 Yanıtla
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