Galatasaray\'dan Osimhen ve Barış Alper\'in sakatlığı hakkında resmi açıklama

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in son durumları hakkında bir açıklama yaptı.

OSIMHEN'İN ADALESİNDE ZORLANMA VE KANAMA VAR

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;

"Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Net Global Sivasspor karşılaşmasında sağ arka üst adalesinde ağrı hisseden Victor Osimhen'in sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

BARIŞ ALPER'İN SAKATLIĞI

Aynı karşılaşmada rakip takım oyuncusunun sert müdahalesi nedeniyle sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Futbolcularımızın sahalara geri dönüş süreleriyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyirlerine göre hareket edilecektir."

"TFF BAŞKANI İSTİFA ETMELİDİR"

Öte yandan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Barış Alper Yılmaz'ın sakatlandığı pozisyonun ardından konuştu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tüm takımların rahatsız olduğunu söyleyen Mehmet Cibara, "TFF Başkanı her an istifa etmeli veya görevden el çektirilmelidir" dedi.

Kulüpler Birliği'ne de tepki gösteren Cibara, "Kulüpler Birliği Vakfı ne iş yapar. TFF Başkanı, daha önce Kulüpler Birliği başkanlığı yapmış bir başkanı tehdit ediyor. Bizim Florya'ya gittiğimiz gün, Kulüpler Birliği Vakfı saat 14.00'de toplantısı vardı. O günden bugüne ne sözlü ne yazılı bir açıklama, kınama hiçbir şey yok. Her toplantıda birbirlerine 'başkanım, başkanım' diyen tipler, her maçtan önce yemekte gelip buralarda 'başkanım başkanım, ben esasında şöyleyim' diyen insanlar toplandı. Bir açıklama bile yapmadı. Neden, kimden korkuyor bunlar. Ayıp değil mi, yakışıyor mu!"

"NİYE BU MHK BAŞKANI GÖREVDE?"

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevi bırakması gerektiğini dile getiren Cibara, "Ondan sonra hakem bilmemne el çektireceğiz, cezalandıracağız, bilmem ne yapacağız. Bu hakem, bu hareketleri niye yaptı acaba düşünüyor musunuz? Acaba AVM'lerde tokat yemekten mi korktu bu? Emekliliğiyle ilgili bir takım düşünceleri mi var? Kötü bir hisse mi kapıldı? Her hafta bir rezalet var. Niye bu MHK başkanı görevde? Derhal el çektirilmeli" diyerek sözlerini noktaladı.