Hemen yanıt geldi: Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası ortalığı karıştıracak paylaşım - Son Dakika
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Hemen yanıt geldi: Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası ortalığı karıştıracak paylaşım

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Galatasaray, Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray, Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından yankı uyandıran bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu paylaşımla karşılaşmadaki hakem kararlarına tepki gösterdi ve ezeli rakibine çok konuşulacak bir gönderme yaptı. Fenerbahçe'den de bu paylaşıma yanıt gecikmedi.

13.01.2025 22:51  Güncelleme: 23:15
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında her maçtan sonra devam paylaşım ve açıklama düellosu hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray, Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından hakem kararları tepki gösterdi. Cimbom, yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlilere de çok konuşulacak bir gönderme yaptı.

"'VAR' GÜCÜYLE YARIŞA TUTUNANLAR..."

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "VAR" gücüyle yarışta tutulanlara, gördüğünü çalmayan piyonlarına, kendi yalanlarına inanan ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak!" ifadeleri yer aldı. Sarı-kırmızılıların bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası ortalığı karıştıracak paylaşım

FENERBAHÇE'DEN YANIT GECİKMEDİ

Fenerbahçe, Galatasaray'ın bu paylaşımına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;

"-Karaborsa bilet skandalına adını yazdıran

-Yüz yıllık formasına illegal bahis sitesi reklamı alan

-Usülsüz kontratlar yapan

-Rakip takımların oyuncularını ayartmayı kültür haline getiren

-Şampiyonluk posterlerinden oyuncularını silen

-Sezonlar boyunca skandal hakem hatalarıyla, hak edilmeyen puanlara, haram şampiyonluklara damga vuranlar AHLAK DERSİ VEREMEZ!"

Hemen yanıt geldi: Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası ortalığı karıştıracak paylaşım

KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA NE OLDU?

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 3-2 yendiği karşılaşmada tartışmalara neden olan iki pozisyon birden yaşandı.

Karşılaşmanın 54. dakikasında En-Nesyri'nin ceza sahasına çevirdiği topa şut vurmak isteyen Dzeko, Uğurcan'ın ara girişiyle rakibinin baldırına bastı. Bu pozisyonun ardından herhangi bir faul kararı çıkmaması ve Boşnak golcüye kart verilmemesi tepkilere neden oldu.

Öte yandan Mücadelenin 68. dakikasında Konyaspor penaltı bekledi. Fenerbahçe ceza sahasında Konyasporlu Louka Prip ve Fenerbahçeli Filip Kostic'in topa yükseldiği pozisyonda Prip yerde kaldı. Konyasporlu futbolcular bu pozisyon sonrası penaltı bekledi. Hakem Direnç Tonusluoğlu oyunun devam etmesini istedi. Bu pozisyon da en Dzeko'nun pozisyonu kadar gündem oldu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası ortalığı karıştıracak paylaşım
Hemen yanıt geldi: Galatasaray\'dan Fenerbahçe maçı sonrası ortalığı karıştıracak paylaşım

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Son Dakika Spor Hemen yanıt geldi: Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası ortalığı karıştıracak paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Cihan CANKAYA:
    ayni pozisyonlar Konyaya olsaydi , kirmizida penaltida verilirdi 301 6 Yanıtla
  • ferhat:
    kosticin attığı dirseğe 2.sarıdan kırmızı ve penaltıyı vermedi, dzekoya kırmızı vermedi, fbnin attığı korner golü de top avuta çıkmıştı. feNerasyon mhk İSTİFA ! 72 7 Yanıtla
  • Muhammedd:
    GS Başakşehir maçında, Acun'un çok övdüğü Trio ve Fırat Aydınus: "GS'ın penaltısı verilmedi, 2.golü temizdi, Başakşehir'e toplam 3 kırmızı kart verilmedi" dediler. GS'ın hakkının çok büyük yenildiği maçtan sonra bile ananasçılar GS aleyhine kinledüşmanca açıklamalar yaptı. Ve şimdide Konya'nın hakkı yendi net penaltıyla kırmızı kartlar verilmedi. Ananasçıların derdi AYRICALIK istemek ve bunu TFF ye yaptırmak ve başarıyorlar 59 8 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Galatasaray'ın hakkını yediren Galatasaray yöneticileri defolun gidin. 47 6 Yanıtla
  • ferhat:
    koc duruşu olmayan yalıosmanı dönme dolaba bindirmiş istediği gibi oynatıyor. 37 5 Yanıtla
  • ferhat:
    Falcılara tarotçulara aldanmayın, ALLAH'tan başka ilah yoktur ve kul hakkı yiyen şikesporlular lnetlenmiştir, günah çıkarmak yerine günah katladıkları için çok çok uzun yıllar daha şampiyonluk göremeyecekler... Galatasaray'ın her sene şampiyon olacak, ALLAH'ın izniyle! 32 8 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Ananasçıların derdi takım değil halkı tahrik etmek ve bunu başarıyorlar. GS stadında GS tarafarına hakaret edildi. Halkı sokağa dökme çabası olabilir! 30 1 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    oe gs 1 26 Yanıtla
  • Adem GS:
    fenerin cevabı bile Galatasarayı nasil elite bir takım olduğunu gösteriyor.fe erin cevabı çocukça!!! admin yaşı küçük galiba.. 20 0 Yanıtla
  • Yildirim Akil:
    Arkadas bizi futboldan soguttunuz bu lig sadece Iki takimdan ibaret degil ikisini yarista tutmak icin butun obur takimlar her hafta dograniyor iki takimi bir lige digeri takimlari bir lige koyun iki lig oynansin ayiptir gunahtir yaziktir obur takimlarin emeklerine 12 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Hemen yanıt geldi: Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası ortalığı karıştıracak paylaşım - Son Dakika
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