Hemen yanıt geldi: Galatasaray\'dan Fenerbahçe maçı sonrası ortalığı karıştıracak paylaşım

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Dünya bu görüşmeyi bekliyor! En yakınından yeni açıklama

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında her maçtan sonra devam paylaşım ve açıklama düellosu hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray, Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından hakem kararları tepki gösterdi. Cimbom, yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlilere de çok konuşulacak bir gönderme yaptı.

"'VAR' GÜCÜYLE YARIŞA TUTUNANLAR..."

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "VAR" gücüyle yarışta tutulanlara, gördüğünü çalmayan piyonlarına, kendi yalanlarına inanan ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak!" ifadeleri yer aldı. Sarı-kırmızılıların bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

FENERBAHÇE'DEN YANIT GECİKMEDİ

Fenerbahçe, Galatasaray'ın bu paylaşımına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;

"-Karaborsa bilet skandalına adını yazdıran

-Yüz yıllık formasına illegal bahis sitesi reklamı alan

-Usülsüz kontratlar yapan

-Rakip takımların oyuncularını ayartmayı kültür haline getiren

-Şampiyonluk posterlerinden oyuncularını silen

-Sezonlar boyunca skandal hakem hatalarıyla, hak edilmeyen puanlara, haram şampiyonluklara damga vuranlar AHLAK DERSİ VEREMEZ!"

KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA NE OLDU?

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 3-2 yendiği karşılaşmada tartışmalara neden olan iki pozisyon birden yaşandı.

Karşılaşmanın 54. dakikasında En-Nesyri'nin ceza sahasına çevirdiği topa şut vurmak isteyen Dzeko, Uğurcan'ın ara girişiyle rakibinin baldırına bastı. Bu pozisyonun ardından herhangi bir faul kararı çıkmaması ve Boşnak golcüye kart verilmemesi tepkilere neden oldu.

Öte yandan Mücadelenin 68. dakikasında Konyaspor penaltı bekledi. Fenerbahçe ceza sahasında Konyasporlu Louka Prip ve Fenerbahçeli Filip Kostic'in topa yükseldiği pozisyonda Prip yerde kaldı. Konyasporlu futbolcular bu pozisyon sonrası penaltı bekledi. Hakem Direnç Tonusluoğlu oyunun devam etmesini istedi. Bu pozisyon da en Dzeko'nun pozisyonu kadar gündem oldu.