Galatasaray'dan Tarihi Zafer - Son Dakika
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Galatasaray'dan Tarihi Zafer

Galatasaray\'dan Tarihi Zafer

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Tottenham'ı 3-2 yenerek Türk futbolunun kalitesini gösterdi.

08.11.2024 00:39
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GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Türk futbolu için önemli bir gece. Türk futbolunun ne kadar kaliteli olduğunu sahada gösterdik. Türk futbolu önemli bir değer. Net bir şekilde bunu sahada gösterdiğimizi düşünüyorum. Güzel bir gece geçirdik. Oyuncularıma ve buraya bizi desteklemeye gelen taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında sahasında konuk ettiği İngiltere temsilcisi Tottenham'ı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, "Bugün hem Türk futbolu hem de Galatasaray için çok önemli, güzel ve heyecanlı bir gün oldu. Taraftarımızı da mutlu ettiğimiz bir maç oynadık. Oyunun büyük bir bölümünü domine ettik. Tottenham, Premier Lig'in en iyi takımlarından biri. En iyi kadrosuyla çıkmadılar ama çok önemli oyunculara sahipler. Oyunun devamında da değişiklikler bunu gösterdi. Genel olarak oyun planımızın bütün maç boyunca işlediğini düşünüyorum. Rakip 10 kişi kalana kadar. Türk futbolu için önemli bir gece. Türk futbolunun ne kadar kaliteli olduğunu sahada gösterdik. Türk futbolu önemli bir değer. Net bir şekilde bunu sahada gösterdiğimizi düşünüyorum. Güzel bir gece geçirdik. Oyuncularıma ve buraya bizi desteklemeye gelen taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

'EN İYİ MAÇIMIZIN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Bir İngiliz takımına karşı oynanan en iyi oyunu oynadıklarını ifade eden Okan Buruk, "Kesinlikle en iyi maçımızın olduğunu düşünüyorum. Belki de Türk futbol tarihinin, özellikle bir İngiliz takımına karşılık verdiği en güçlü oyun diyebilirim. Yani bu seviyede bir takıma karşı bence Türk futbol tarihinin en güçlü oyunlarından birini oynadığımızı söyleyebilirim. Özellikle 70 dakikalık bölümde" yorumlarında bulundu.

'TÜRK FUTBOLUNU KÜÇÜK DÜŞÜREREK HİÇBİR ŞEY ELDE EDEMİYORUZ'

Hiçbir takımın hak etmeden şampiyon olamayacağını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Buna hep gülüyoruz. Ama maalesef sadece Galatasaray özelinde söylenen bir şey de değil bu. Yani Başakşehir, Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray şampiyon oldu, yapı var dediler. Sadece Galatasaray'a söylenen bir şey değil bu. Hiçbir takım oynamadan, hak etmeden şampiyon olamaz. Bence emeklere yazık ediyoruz. İnanılmaz bir emek var. Bazen uyumuyoruz, bazen yemek yemiyoruz. Bütün sezon yoruluyoruz, belki 11 ay çalışıyoruz. İnanılmaz bir emeğinizin sonunda şampiyon oluyorsunuz. Bunu kutluyorsunuz ama diğer taraf diyor ki bu bizim hakkımızdı. Bunun arkasında bir yapı var diyor. Bunlara gülüp geçiyorum ben açıkçası. Futbolun içerisinde kalmamız gerekiyor. Biz Türk futbolu için oynadık. En iyi şekilde yarışmamız lazım. Avrupa'da kendimizi en iyi şekilde göstermemiz lazım. Türkiye Ligi'ndeki yarışa da devam etmek lazım. Onun dışındaki suçlamalar gerçekten emeğe saygısızlık. Herkes birbirine çamur atabilir. Herkes birbirine çamur atabilir ama önemli olan sahada gösterebilmek. Galatasaray takımının sahada kalması gerektiğini düşünüyorum. Türk futbolu kazanacak sonuçta. Türk futbolunu küçük düşürerek hiçbir şey elde edemiyoruz. Türk futbolunu küçük düşürerek bir şey elde edemiyoruz. Bu tip maçları kazanarak Türk futboluna değer katıyoruz. Bugün de bunu net bir şekilde gösterdik" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok enerji harcadık. Burada değişiklikler yaptık. Sarı kartlı oyuncularımız vardı, onları çıkardım. Osimhen kendi çıkmak istedi. Arkasından Icardi sakatlandı. Oyunda dizilişimizi kaybettik. Yeni giren oyuncuların bazen etki etmesi de zor oluyor. Ana neden rakibin 3-2'yi bulmasıydı. Çok fazla pozisyon vermedik ama girdikleri bütün pozisyonları aşağı yukarı gole çevirdiler."

'TOTTENHAM OYUN OLARAK BEĞENDİĞİM BİR TAKIM'

Tottenham'ın oyun olarak Galatasaray'a benzer yanları olduğunu aktaran Okan Buruk, "Tottenham oyun olarak beğendiğim bir takım. Hocaları da gerçekten çok beğendiğim biri. Oyun anlamında kendi oyunumuza benzettiğim çok fazla şey var. Beğendiğim bir takım. Onlara karşı oynayıp kazanmak bize moral verdi. Neredeyse 2 gün sonra Samsunspor maçına çıkacağız. Bu maçı unutup o maça hazırlanacağız. Biraz yorgunluğumuz olacak o maçla ilgili. Ama şu anda bu galibiyeti unutup bir an önce Samsunspor maçına konsantre olup, hazırlanmamız gerekiyor. Çok fazla da günümüz yok" ifadelerinde bulundu.

Mauro Icardi'nin sakatlığı hakkında da açıklamada bulunan Buruk, sözlerini ise şöyle tamamladı:

"Buz yaptıktan sonra ağrısı biraz daha azaldı. Tam olarak MR çekildikten sonra belli olacak. Tam bir şey söylemiyoruz ama ağrısının daha az olduğunu söyleyebilirim."

Kaynak: DHA

Galatasaray, Okan Buruk, Tottenham, Futbol, Son Dakika

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