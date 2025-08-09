Galatasaray Deplasmanda Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray Deplasmanda Kazandı

09.08.2025 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Süper Lig açılış maçında Gaziantep'i 3-0 mağlup etti.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 2025-26 sezonu açılış maçında, Gaziantep'i deplasmanda 3-0 mağlup etti

SÜPER LİG

19.00 Samsunspor- Gençlerbirliği

21.30 Antalyaspor -Kasımpaşa

FENERBAHÇE

Feyenoord maçı hazırlıkları devam edecek

1. LİG

19: 00 Erzurumspor - Sivasspor

19: 00 İstanbulspor - Serik Bld.

21.30 Iğdırspor - Sarıyer

21: 30 Hatayspor - Keçiörengücü

HAZIRLIK MAÇI

17.00 Karagümrük - Alanyaspor

BASKETBOL

FIBA U16 Avrupa Şampiyonasi

17.30 Litvanya - Türkiye

VOLEYBOL

-CEV Erkekler Avrupa Şampiyonasi Elemeler

19.00 Macaristan - Türkiye

- U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası

09.00 Türkiye-Mısır

BAKAN BAK'IN PROGRAM

10.00 Rıdvan Gümüş Premier Ligi Ön Eleme Karate Müsabakalarını izleyecek (Diyarbakır Seyrantepe Spor Salonu)

11.30 Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi açılışına katılacak

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Galatasaray, Gaziantep, Basketbol, Futbol, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Deplasmanda Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Trump’tan Netanyahu’ya fırça Sözünü kesti, sesini yükseltti Trump'tan Netanyahu'ya fırça! Sözünü kesti, sesini yükseltti
Tokat’ta katliam gibi kaza: Anne-baba ve 2 aylık bebekleri öldü, kızları ağır yaralı Tokat'ta katliam gibi kaza: Anne-baba ve 2 aylık bebekleri öldü, kızları ağır yaralı
İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 50’nin altına indi İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi
Aşk tatiline vize engeli Serenay Sarıkaya tek başına Fransa’ya uçtu Aşk tatiline vize engeli! Serenay Sarıkaya tek başına Fransa'ya uçtu
Yok böyle talihsizlik Yıldız futbolcu daha başlamadan sezonu kapattı Yok böyle talihsizlik! Yıldız futbolcu daha başlamadan sezonu kapattı
Spor ve inşaat dünyasını sarsan ölüm Rezidansta vurulmuş halde bulundu Spor ve inşaat dünyasını sarsan ölüm! Rezidansta vurulmuş halde bulundu
Ardahan’da durum vahim 6 hayvanını kaybeden üretici ahırı gösterip isyan etti Ardahan'da durum vahim! 6 hayvanını kaybeden üretici ahırı gösterip isyan etti
Otomotiv devi Türkiye’de çok satan modelini geri çağırıyor Otomotiv devi Türkiye'de çok satan modelini geri çağırıyor
Güle güle Youssef En-Nesyri Bu saatten sonra takımda kalması mucize Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize

09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
09:23
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
07:18
Çanakkale’de orman yangını sürüyor 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu
Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu
19:00
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
11:47
Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü: Bunu kabul edemiyorum
Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü: Bunu kabul edemiyorum
11:44
Türkiye’de bir ilk Mersin’de belediye otobüslerinde “gittiğin yere kadar öde“ dönemi
Türkiye'de bir ilk! Mersin'de belediye otobüslerinde "gittiğin yere kadar öde" dönemi
11:43
Genç kadın peşindekilerden dakikalarca kaçtı, videoyu izleyen gülmekten kırıldı
Genç kadın peşindekilerden dakikalarca kaçtı, videoyu izleyen gülmekten kırıldı
11:38
e-Devlet’ten yeni hizmet Domuz eti kullanan restoranları listeleyecek
e-Devlet'ten yeni hizmet! Domuz eti kullanan restoranları listeleyecek
11:32
Baba-oğul arasındaki marka davası sonuçlandı Mahkemeden İbrahim Tatlıses’i sevindiren karar
Baba-oğul arasındaki marka davası sonuçlandı! Mahkemeden İbrahim Tatlıses'i sevindiren karar
11:32
Fiyatı 50 bin lira Sipariş veren 1 yıl bekliyor
Fiyatı 50 bin lira! Sipariş veren 1 yıl bekliyor
11:26
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
11:21
Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yola başvurdu, komşular polis çağırdı
Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yola başvurdu, komşular polis çağırdı
11:19
Paraşüte binen kadından bomba taciz iddiası: Kendimi kirlenmiş gibi hissediyorum
Paraşüte binen kadından bomba taciz iddiası: Kendimi kirlenmiş gibi hissediyorum
11:18
Güle güle Youssef En-Nesyri Bu saatten sonra takımda kalması mucize
Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize
11:09
Otomotiv devi Türkiye’de çok satan modelini geri çağırıyor
Otomotiv devi Türkiye'de çok satan modelini geri çağırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 10:42:26. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Deplasmanda Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.