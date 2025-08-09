GALATASARAY
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 2025-26 sezonu açılış maçında, Gaziantep'i deplasmanda 3-0 mağlup etti
SÜPER LİG
19.00 Samsunspor- Gençlerbirliği
21.30 Antalyaspor -Kasımpaşa
FENERBAHÇE
Feyenoord maçı hazırlıkları devam edecek
1. LİG
19: 00 Erzurumspor - Sivasspor
19: 00 İstanbulspor - Serik Bld.
21.30 Iğdırspor - Sarıyer
21: 30 Hatayspor - Keçiörengücü
HAZIRLIK MAÇI
17.00 Karagümrük - Alanyaspor
BASKETBOL
FIBA U16 Avrupa Şampiyonasi
17.30 Litvanya - Türkiye
VOLEYBOL
-CEV Erkekler Avrupa Şampiyonasi Elemeler
19.00 Macaristan - Türkiye
- U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası
09.00 Türkiye-Mısır
BAKAN BAK'IN PROGRAM
10.00 Rıdvan Gümüş Premier Ligi Ön Eleme Karate Müsabakalarını izleyecek (Diyarbakır Seyrantepe Spor Salonu)
11.30 Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi açılışına katılacak
Son Dakika › Spor › Galatasaray Deplasmanda Kazandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?