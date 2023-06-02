Son Dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak

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Şampiyonluğu ilan eden Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Nef Stadı'nda karşılaşacağı derbinin hakemi belli oldu. Sezonun son derbisini Abdülkadir Bitigen yönetecek.

DERBİ BİTİGEN'İN

Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.

HAFTANIN HAKEMLERİ

Süper Lig'de 37. haftanın bir diğer maçı olan Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesinde Volkan Bayarslan, Trabzonspor-Alanyaspor mücadelesinde ise Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Haftanın diğer maçlarında düdük çalacak hakemler: