Son Dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak

Şampiyonluğu ilan eden Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Nef Stadı'nda karşılaşacağı derbinin hakemi belli oldu. Sezonun son derbisini Abdülkadir Bitigen yönetecek.
Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.
Süper Lig'de 37. haftanın bir diğer maçı olan Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesinde Volkan Bayarslan, Trabzonspor-Alanyaspor mücadelesinde ise Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
Haftanın diğer maçlarında düdük çalacak hakemler:
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