Galatasaray, "gol krallığı"nda da zirvede - Son Dakika
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Galatasaray, "gol krallığı"nda da zirvede

Galatasaray, "gol krallığı"nda da zirvede

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, gol krallığı yarışında da zirvede yer aldı.

27.05.2024 11:33
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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, gol krallığı yarışında da zirvede yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımlı takımın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, ligde forma giydiği 34 maçta 25 kez ağları havalandırarak sezonun en skorer futbolcusu oldu.

Galatasaray, 66. sezonu tamamlanan ligde 18 kezle en fazla gol kralı çıkaran takım ünvanını sürdürdü.

Süper Lig'de Fenerbahçe 16, Trabzonspor 5, Beşiktaş ve Bursaspor ise dörder kez ligin en çok gol atan futbolcusunu kadrosunda barındırdı.

Bunun yanı sıra Samsunspor, Eskişehirspor ve MKE Ankaragücü üçer, Adanaspor ve Kayserispor ikişer, Ankara Demirspor, Göztepe, Altay, Sakaryaspor, Konyaspor, Sivasspor, Alanyaspor, Hatayspor ve Kasımpaşa da birer kez gol kralı çıkardı.

Lig tarihinde 19 farklı takımdan 33'ü Türk, 15'i yabancı olmak üzere toplam 48 futbolcu "gol kralı" ünvanını kazandı.

Metin Oktay'ın rekoru

Lig tarihinde en fazla gol kralı olan futbolcu ünvanı, Türk futbolunun efsane isimlerinden Metin Oktay'a ait.

Aynı zamanda ligin ilk gol kralı olan "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, 1959, 1959-1960, 1960-1961, 1962-1963, 1964-1965 ve 1968-1969 sezonlarında toplam 6 kez bu ünvanı alarak, adını altın harflerle tarihe yazdırdı.

Metin Oktay'ı 5 kezle Tanju Çolak, üçer kezle de Cemil Turan, Aykut Kocaman ve FETÖ firarisi Hakan Şükür izliyor.

Tanju Çolak tarihe geçti

Lig tarihinde gol kralları içinde en fazla skor üreterek bu ünvanı yakalayan futbolcu Tanju Çolak.

Tanju Çolak, 1987-1988 sezonunda Galatasaray formasıyla 39 gol atarak, Metin Oktay'a ait 38 gollük rekoru kırdı ve Türk futbol tarihine geçti.

Tanju Çolak ayrıca, 5 kez yakaladığı gol kralı ünvanına 3 ayrı kulüpte ulaşarak, ayrı bir rekor kırdı. Golcü futbolcu, 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında Samsunspor, 1987-1988 ve 1990-1991'de Galatasaray, 1992-1993'te de Fenerbahçe formasıyla gol kralı oldu.

Yabancı krallar

Lig tarihinde şimdiye dek 15 yabancı futbolcu, 16 kez gol kralı ünvanını yakaladı. Galatasaray forması giyen Boşnak Tarık Hodzic, 1983-1984 sezonunda 16 gol atarak lig tarihinde en çok gol atan ilk yabancı futbolcu olmayı başardı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza'nın 2 kez gol kralı olduğu ligde, Trabzonspor'un Gürcü futbolcusu Şota Arveladze, Galatasaray'ın Çek golcüsü Milan Baros, Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Ariza Makukula, Sivasspor'un Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe, Bursaspor'un Brezilyalı golcüsü Jose Fernando Viana de Santana "Fernandao", Beşiktaş'ın Alman golcüsü Mario Gomez, Alanyaspor'un Brezilyalı forveti Vagner Love, Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, aynı sezon Kasımpaşa ve Galatasaray'da forma giyen Senegalli Mbaye Diagne, Trabzonspor'da oynayan Norveçli Alexander Sörloth, Hatayspor'da forma giyen Aaron Boupendza, Fenerbahçe'de mücadele eden Enner Valencia ile Galatasaray'da görev yapan Mauro Icardi gol krallıkları yaşadı.

En çok gol atan yabancı Diagne

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda gol krallığına ulaşan Mbaye Diagne, lig tarihinde bir rekora imza attı.

Ligde forma giydiği 29 maçta 30 kez ağları havalandırarak gol krallı olan Diagne, bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını aldı. Senegalli futbolcu, sezonun ilk yarısında Kasımpaşa forması altında 20, ikinci devre görev yaptığı Galatasaray'da ise 10 gol üretti.

Paylaşılan krallıklar

Ligin geride kalan 66 yıllık tarihinde gol krallığı 3 kez paylaşıldı.

1975-1976 sezonunda Fenerbahçeli Cemil Turan ile MKE Ankaragücü'nden Ali Osman Renklibay 17'şer golle, 1979-1980'de Bursasporlu Bahtiyar Yorulmaz ile Altaylı Mustafa Denizli 12'şer golle ortak gol kralları oldu. 2001-2002 sezonunda ise Beşiktaşlı İlhan Mansız ile Galatasaray formasıyla mücadele eden FETÖ firarisi Arif Erdem 21'er golle bu unvanı paylaştı.

Gol ortalaması en yüksek ve en düşük krallar

Lig tarihinde oynadığı maç başına attığı gol sayısı açısından en başarılı gol kralı Metin Oktay oldu.

Galatasaraylı futbolcu, 1962-1963 sezonunda forma giydiği 26 maçta 38 gol atarken, maç başına 1,46 gol ortalamasına ulaştı ve en başarılı isim olarak tarihe geçti.

Gol ortalaması en düşük krallar ise 1979-1980 sezonunda zirveyi paylaşan Bursasporlu Bahtiyar Yorulmaz ile Altaylı Mustafa Denizli oldu. Toplam 30 maçta 12'şer gole imza atan her iki futbolcu da maç başına 0,4 ortalama tutturdu.

"Yedek kral" Semih Şentürk

Süper Lig'in 2007-2008 sezonu gol kralı Fenerbahçeli Semih Şentürk, ilginç bir şekilde tacı taktı.

Sezonu 17 golle tamamlayarak kariyerinde ilk kez bu ünvanı alan Semih, birçok maçta oyuna sonradan girmesine rağmen attığı kritik gollerle takımına büyük katkı yaptı ve adı "nöbetçi golcü"ye çıktı.

Semih, adı geçen sezonda ligde çeşitli zaman dilimleri içinde toplam 27 maçta forma giydi. Bunlardan 17'sinde ilk 11'de sahaya çıkan Semih, toplam 17 gol attı.

Burak Yılmaz, Trabzonspor ve Galatasaray'da tacı taktı

Sergen Yalçın ile "Dört büyükler"de oynayan iki futbolcudan biri olan Burak Yılmaz, iki ayrı takımda birden bu ünvanı aldı.

Milli futbolcu, 2011-2012 sezonunda Trabzonspor formasıyla 34 maçta 33 gol, 2012-2013'te de Galatasaray formasıyla 30 maçta 24 gol atarak, krallık tacını taktı.

Ligin gol kralları

Türkiye'nin en üst seviye liginde geride kalan 66 sezonda gol krallığını kazanan futbolcular şunlar:

SezonGol KralıTakımıMaçGolOrtalama
1959Metin OktayGalatasaray15110,73
1959-60Metin OktayGalatasaray35330,94
1960-61Metin OktayGalatasaray28361,29
1961-62Fikri ElmaAnkara Demirspor34210,62
1962-63Metin OktayGalatasaray26381,46
1963-64Güven ÖnütBeşiktaş30190,63
1964-65Metin OktayGalatasaray22170,77
1965-66Ertan AdatepeMKE Ankaragücü26200,77
1966-67Ertan AdatepeMKE Ankaragücü28180,64
1967-68Fevzi ZemzemGöztepe30190,63
1968-69Metin OktayGalatasaray26170,65
1969-70Fethi HeperEskişehirspor26130,50
1970-71Ogün AltıparmakFenerbahçe26160,62
1971-72Fethi HeperEskişehirspor30200,67
1972-73Osman ArpacıoğluFenerbahçe19160,84
1973-74Cemil TuranFenerbahçe30140,47
1974-75Ömer KanerEskişehirspor26140,54
1975-76Cemil TuranFenerbahçe30170,57

Ali Osman RenklibayMKE Ankaragücü30170,57
1976-77Necmi PerekliTrabzonspor22180,82
1977-78Cemil TuranFenerbahçe30170,57
1978-79Özer UmduAdanaspor26150,58
1979-80Mustafa DenizliAltay30120,4

Bahtiyar YorulmazBursaspor30120,4
1980-81Bora ÖztürkAdanaspor26150,58
1981-82Selçuk YulaFenerbahçe28160,57
1982-83Selçuk YulaFenerbahçe30190,63
1983-84Tarık HodzicGalatasaray30160,53
1984-85Aykut YiğitSakaryaspor34200,59
1985-86Tanju ÇolakSamsunspor34330,97
1986-87Tanju ÇolakSamsunspor34250,74
1987-88Tanju ÇolakGalatasaray37391,05
1988-89Aykut KocamanFenerbahçe34290,85
1989-90Feyyaz UçarBeşiktaş33280,85
1990-91Tanju ÇolakGalatasaray29311,07
1991-92Aykut KocamanFenerbahçe25251
1992-93Tanju ÇolakFenerbahçe23271,17
1993-94Bülent UygunFenerbahçe27220,81
1994-95Aykut KocamanFenerbahçe25271,08
1995-96Şota ArveladzeTrabzonspor30250,83
1996-97Hakan ŞükürGalatasaray33381,15
1997-98Hakan ŞükürGalatasaray32321
1998-99Hakan ŞükürGalatasaray33190,58
1999-00Serkan AykutSamsunspor33300,91
2000-01Okan YılmazBursaspor31230,74
2001-02İlhan MansızBeşiktaş30210,70

Arif ErdemGalatasaray32210,66
2002-03Okan YılmazBursaspor34240,71
2003-04Zafer BiryolKonyaspor33250,76
2004-05Fatih TekkeTrabzonspor34310,91
2005-06Gökhan ÜnalKayserispor32250,78
2006-07Alex de SouzaFenerbahçe32190,59
2007-08Semih ŞentürkFenerbahçe27170,63
2008-09Milan BarosGalatasaray31200,65
2009-10Ariza MakukulaKayserispor29210,72
2010-11Alex de SouzaFenerbahçe33280,85
2011-12Burak YılmazTrabzonspor34330,97
2012-13Burak YılmazGalatasaray30240,80
2013-14Aatıf ChahechouheSivasspor34170,50
2014-15FernandaoBursaspor32220,69
2015-16Mario GomezBeşiktaş33260,79
2016-17Vagner LoveAlanyaspor28230,82
2017-18Bafetimbi GomisGalatasaray33290,88
2018-19Mbaye DiagneGalatasaray29301,03
2019-20Alexander SörlothTrabzonspor34240,71
2020-21Aaron BoupendzaHatayspor36220,61
2021-22Umut BozokKasımpaşa38200,52
2022-23Enner ValenciaFenerbahçe31200,93
2023-24Mauro IcardiGalatasaray34250,73

Kaynak: AA

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