Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu AVM'nin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi

Gökhan Çıra "Bana yürüdü" diyen fenomeni ifşa edip ağır sözler sarf etti

ABD basını Türkiye'nin hava harekatını nasıl gördü? Onlar da aynı noktaya dikkat çekti

Batuhan Bostancı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asil Bostancı'nın oğlu Batuhan Bostancı'nın vefatı üzerine Galatasaraylı spor muhabirleri Abdurrahim Albayrak'a başsağlığı mesajları gönderdi.

Wanda Nara'nın cesur paylaşımına boşandığı Icardi'den dikkat çeken yorum: Her geçen gün daha güzel

Galatasaray, Hull City'nin yıldızına talip oldu, Acun ise Yunus Akgün ve bir miktar para talep etti