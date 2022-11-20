Galatasaray'ın eski başkanvekili Abdurrahim Albayrak'ın torunu 15 yaşındaki Batuhan Bostancı hayatını kaybetti. İstanbul Şişli'deki bir alışveriş merkezinin yemek bölümünde bulunan balkondan düşerek ağır yaralandı.
Batuhan Bostancı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asil Bostancı'nın oğlu Batuhan Bostancı'nın vefatı üzerine Galatasaraylı spor muhabirleri Abdurrahim Albayrak'a başsağlığı mesajları gönderdi.
Son Dakika › Spor › Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu AVM'nin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika