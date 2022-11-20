Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu AVM'nin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu AVM'nin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi

20.11.2022 16:15

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu 15 yaşındaki Batuhan Bostancı, İstanbul Şişli'deki bir alışveriş merkezinin yemek bölümünde bulunan balkondan düşerek yaşamını yitirdi

Galatasaray'ın eski başkanvekili Abdurrahim Albayrak'ın torunu 15 yaşındaki Batuhan Bostancı hayatını kaybetti. İstanbul Şişli'deki bir alışveriş merkezinin yemek bölümünde bulunan balkondan düşerek ağır yaralandı.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Batuhan Bostancı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asil Bostancı'nın oğlu Batuhan Bostancı'nın vefatı üzerine Galatasaraylı spor muhabirleri Abdurrahim Albayrak'a başsağlığı mesajları gönderdi.

Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu AVM'nin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi
Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu AVM'nin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi
Abdurrahim Albayrak'ın acı günü! 15 yaşındaki torunu AVM'nin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
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Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu AVM'nin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu AVM'nin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
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