Galatasaray\'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu\'ndaki rakibi Sparta Prag oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu'ndaki rakibi Çekya temsilcisi Sparta Prag oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbol Evi'nde yapılan kura çekiminin ardından sarı-kırmızılı ekip Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu'nda Çekya'dan Sparta Prag ile eşleşti. Avrupa Ligi'nde Son 16'ya kalacak takımların belirleneceği kurada Sparta Prag ile eşleşen Galatasaray'ın tur mücadelesi çift maç üzerinden yapılacak. Play-Off eleme maçları 15 Şubat ve 22 Şubat 2024 tarihlerinde oynanacak. Turun ilk maçlarına Şampiyonlar Ligi'nden 3'üncü olarak gelen takımlar, ev sahipliği yapacak. İki ayaklı mücadeleler sonunda tur atlamaya hak kazanan takımlar, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda yoluna devam edecek. Bu turda kaybeden takımlar ise Avrupa macerasına veda edecek. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kuraları ise 23 Şubat 2024 tarihinde çekilecek. Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu'ndaki eşleşmeler şöyle:

Feyenoord (Hollanda) - Roma (İtalya)

Milan (İtalya) - Rennes (Fransa)

Lens (Fransa) - Freiburg (Almanya)

Young Boys (İsviçre) - Sporting Lizbon (Portekiz)

Benfica (Portekiz) - Toulouse (Fransa)

Braga (Portekiz) - Karabağ (Azerbaycan)

Galatasaray (Türkiye) - Sparta Prag (Çekya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Marsilya (Fransa)

Öte yandan Avrupa'nın kulüpler bazındaki 2 numaralı kupasında? final, 22 Mayıs 2024 tarihinde İrlanda Cumhuriyeti'ndeki Dublin Arena'da oynanacak.