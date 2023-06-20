Avrupa'da kuralar yarın çekiliyor! İşte ekiplerimizin muhtemel rakipleri - Son Dakika
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Avrupa'da kuralar yarın çekiliyor! İşte ekiplerimizin muhtemel rakipleri

20.06.2023 11:42

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. Kura çekiminde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-24 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi yarın yapılacak.

GALATASARAY, ŞAMPİYONLAR LİGİ SAHNESİNE ÇIKIYOR

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray, "Devler Ligi"nin ön eleme turlarında "ülke şampiyonları" kulvarında mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takımla birlikte 5 takım turnuvaya bu turdan dahil olurken, diğer 15 takım birinci ön eleme turundan gelecek. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE ADANA DEMİR'İN DE RAKİPLERİ BELLİ OLACAK

Spor Toto Süper Lig'in 2'ncisi ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 3'üncüsü Beşiktaş ve 4'üncüsü Adana Demirspor'un rakipleri de yarınki kura çekiminde belirlenecek. Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak. Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:

  • Aris- Kıbrıs - Rum Kesimi
  • Astana - Kazakistan
  • M. Haifa - İsrail
  • Zalgiris - Litvanya
  • Helsinki - Finlandiya
  • Tallinn - Estonya
  • Shamrock - İrlanda
  • The New Saints - Galler
  • Ljubljana - Slovenya
  • Mostar - Bosna Hersek

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri:

  • Dinamo Batumi - Gürcistan
  • Europa FC - Cebelitarık
  • Domzale - Slovenya
  • Beitar Jerusalem - İsrail
  • Vorskla Poltava - Ukrayna
  • Inter Club d'Escaldes - Andorra
  • Zalaegerszeg - Macaristan
  • Aarhus - Danimarka
  • Progres Niederkorn - Lüksemburg
  • Differdange 03 - Lüksemburg
  • Gzira United - Malta
  • Bohemians - Çekya
  • Santa Coloma - Andorra
  • Debrecen - Macaristan
  • HB Torshavn - Faroe Adaları
  • Ordabasy Shymkent - Kazakistan
  • Dinamo Minsk - Belarus
  • Connah's Quay - Galler
  • Levadia Tallinn - Estonya
  • Milsami Orhei - Moldova
  • Hammarby - İsveç
  • Kalmar - İsveç
  • Petrocub - Moldova
  • Pogon Szczecin - Polonya
  • Aktobe - Kazakistan
  • B36 - Faroe Adaları
  • Torpedo Zhodino - Belarus
  • Kecskemeti - Macaristan
  • Sepsi - Romanya
  • Celje - Slovenya
  • Ararat Armenia - Ermenistan
  • Gabala - Azerbaycan
  • Borac Banja Luka - Bosna Hersek
  • Sabah - Azerbaycan
  • Luzern - İsviçre
  • Crusaders - İrlanda
  • Kauno Zalgiris - Litvanya
  • Auda - Letonya
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: İkinci turda hepsi paket :) Cevap Yaz 14 0 Yayından Kaldır
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Adana Demirspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa'da kuralar yarın çekiliyor! İşte ekiplerimizin muhtemel rakipleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa'da kuralar yarın çekiliyor! İşte ekiplerimizin muhtemel rakipleri - Son Dakika
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